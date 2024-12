Qu'est-ce que l'hypocondrie ?

L'hypocondrie est une inquiétude excessive et perpétuelle, voire une peur d'être ou de tomber malade. Les personnes atteintes de ce trouble amplifient souvent de légers symptômes physiques et les interprètent comme les signes d'une maladie grave, souvent potentiellement mortelle. La peur des symptômes et des maladies qu'ils peuvent suggérer est très forte et ne disparaît pas même si un examen plus approfondi révèle un bon état de santé. L'hypocondrie a un impact significatif sur la personne concernée et son environnement.

Besoin d'aide ? Entretenez-vous sans attendre, par vidéo, avec un médecin généraliste ou un psychologue, grâce à l'app Doktr. Fini, les longs délais d'attente.

Quelle est la cause de l'hypocondrie ?

Les raisons pour lesquelles certaines personnes souffrent d'hypocondrie ne sont pas toujours claires, et les causes sont probablement multiples. Les facteurs suivants peuvent jouer un rôle dans ce trouble :

Ce que vous pensez. Le corps perçoit parfois les choses différemment de la normale, sans que l'on sache toujours pourquoi. Il se peut que vous ayez du mal à accepter une incertitude et que vous l'interprétiez plutôt comme un signe que quelque chose ne va pas. Vous recherchez alors la preuve que vous êtes malade.

Le corps perçoit parfois les choses différemment de la normale, sans que l'on sache toujours pourquoi. Il se peut que vous ayez du mal à accepter une incertitude et que vous l'interprétiez plutôt comme un signe que quelque chose ne va pas. Vous recherchez alors la preuve que vous êtes malade. Ce que vous avez appris. Si vous avez grandi dans un environnement où la peur par rapport à l'état de santé et la maladie était très présente, il se peut que vous ayez adopté ce comportement.

Si vous avez grandi dans un environnement où la peur par rapport à l'état de santé et la maladie était très présente, il se peut que vous ayez adopté ce comportement. Ce que vous avez vécu. Si vous avez déjà été gravement malade dans le passé, par exemple dans votre enfance, l'idée de retomber malade peut vous faire peur.

Quels sont les symptômes de l'hypocondrie ?

Les personnes souffrant d'hypocondrie interprètent des symptômes bénins, par exemple des douleurs abdominales ou de petites taches sur la peau, comme des signes d'une maladie grave. Certaines personnes s'inquiètent surtout d'une maladie en particulier, tandis que d'autres s'inquiètent de plusieurs maladies différentes. La peur de la maladie est souvent liée à des maladies considérées comme particulièrement graves, telles que le cancer, les maladies cardiaques ou les troubles neurologiques.

Quelques exemples de symptômes courants de l'hypocondrie :

Les pensées liées à la possibilité de contracter une maladie grave occupent une grande partie de votre temps.

Vous craignez que des symptômes physiques, même ceux qui sont normaux, soient le signe d'une maladie grave.

Vous continuez à être inquiet même après avoir consulté un médecin, été examiné et eu les résultats de tests et/ou l'assurance que vous n'êtes pas malade ou que vous n'avez pas de problème de santé.

Vos pensées et vos craintes concernant d'éventuelles maladies sont si fortes qu'elles vous empêchent de fonctionner dans la vie quotidienne.

Vous examinez constamment votre corps à la recherche d'éventuels signes de maladie.

Vous consultez souvent un médecin pour vos symptômes, ou au contraire, vous évitez de consulter un médecin, car vous êtes convaincu que le diagnostic posé sera grave.

Vous évitez les gens, les lieux ou certaines activités de peur d'être infecté et de tomber malade.

Vous parlez beaucoup de votre santé et des maladies que vous pensez avoir ou êtes susceptible d'avoir.

Vous passez beaucoup de temps à rechercher des informations sur les maladies.

Que pouvez-vous faire contre l'hypocondrie ?

Ce qui fonctionne pour d'autres formes d'anxiété fonctionne également pour l'hypocondrie. Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour lutter contre l'anxiété, cliquez ici.

Traitement de l'hypocondrie

Le traitement vise à réduire les symptômes de l'anxiété et leur impact sur votre vie. L'acquisition de connaissances et une prise en charge constituent une part importante du traitement. La psychothérapie permet de traiter efficacement de nombreuses personnes. Le traitement peut également combiner psychothérapie et médicaments.

Quand faut-il se faire soigner ?

Si vous êtes fort inquiet au sujet de la maladie et que vous reconnaissez les symptômes de l'hypocondrie, vous devriez consulter un médecin.

Grâce à l'app Doktr, vous pouvez rapidement parler à un médecin généraliste ou à un psychologue agréé par vidéo. Fini, les longs délais d'attente. Le psychologue peut vous proposer des thérapies personnalisées.

Obtenez de l’aide dans l’app Doktr

Questions fréquemment posées

Quelques réponses aux questions fréquemment posées sur l'hypocondrie.

Qu'est-ce qu'un hypocondriaque ? "Hypocondriaque" est le terme désignant une personne souffrant d'hypocondrie.

Comment aider une personne souffrant d'hypocondrie ? Il est rarement utile d'essayer de rassurer et de convaincre une personne hypocondriaque qu'elle est en bonne santé. Cela peut même aggraver son anxiété. La meilleure chose à faire est de l'encourager à demander de l'aide pour remédier à ses symptômes d'anxiété.

Lire plus