Pourquoi suis-je toujours malade en vacances ?

Qu'est-ce que la maladie des loisirs ?

La maladie des loisirs désigne l’apparition de symptômes physiques ou psychologiques pendant les périodes de repos, comme les week-ends ou les vacances, alors que la personne se sent généralement bien durant les périodes de travail.

Il ne s’agit pas d’une maladie officiellement reconnue, mais plutôt d’une réaction du corps et de l’esprit liée à une période bien précise. Après une longue période de stress, la détente ne s’installe pas toujours aussi facilement qu’on pourrait le croire.

Les symptômes les plus fréquents

Les manifestations varient d’une personne à l’autre, mais les symptômes les plus courants sont:

Un élément caractéristique : ces symptômes apparaissent souvent après la période de stress, et non pendant celle-ci.

Pourquoi votre organisme réagit-il une fois la pression retombée ?

Une transition difficile entre stress et repos En période de stress prolongé, l’organisme reste en état d’alerte permanente. Lorsque le travail s’arrête soudainement, ce système ne se désactive pas immédiatement. Les hormones du stress, comme l’adrénaline et le cortisol, continuent à circuler pendant un certain temps, ce qui peut retarder la récupération. La particularité de la maladie des loisirs est donc que les symptômes apparaissent une fois la période de stress terminée, et non pendant celle-ci. Une charge de travail élevée et un manque de soutien Les personnes qui subissent une forte pression professionnelle ou qui se sentent peu soutenues restent souvent tendues plus longtemps. Plus cette tension s’installe dans la durée, plus il devient difficile pour l’organisme de s’adapter à un relâchement soudain lorsque l’agenda se vide. Certains traits de personnalité Certains traits de personnalité augmentent le risque de développer une maladie des loisirs. Une forte orientation vers la performance, associée au perfectionnisme ou à une propension à l’hyperactivité professionnelle, peut maintenir l’organisme dans un état d’activation permanent. Lorsque la pression disparaît, le corps peut alors réagir par différents symptômes. Un besoin prononcé de contrôle ou une sensibilité accrue au stress peuvent également rendre la détente plus difficile et transformer les moments de repos en source de tension. Habitudes pendant le week-end ou en vacances Les vacances s’accompagnent souvent de nombreux changements : des horaires de sommeil différents, moins de structure au quotidien et des habitudes alimentaires ou de consommation différentes. Ces changements soudains peuvent représenter un effort supplémentaire pour l’organisme. Par ailleurs, une diminution de la consommation de café peut entraîner des symptômes de sevrage, comme des maux de tête ou de la fatigue. À l’inverse, une consommation accrue d’alcool peut perturber le sommeil et ralentir la récupération.

Réduisez progressivement la pression

Évitez de prévoir des échéances importantes juste avant un week-end ou des vacances.

Essayez d'alléger votre agenda durant les derniers jours de travail.

Conservez autant que possible vos habitudes

Essayez de garder des horaires de sommeil et de repas réguliers.

Évitez les changements trop brusques dans votre mode de vie.

Prenez soin de vous

Hydratez-vous suffisamment et veillez à une bonne hygiène alimentaire, notamment lorsque vous voyagez.

Limitez votre consommation d'alcool.

Ne vous mettez pas la pression pour profiter au maximum de chaque instant de vos vacances.

Pratiquez régulièrement une activité physique tout au long de l'année.

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