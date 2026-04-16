Quand la transpiration est-elle excessive ?

Pourquoi transpire-t-on ?

Toutes les personnes en bonne santé transpirent : c'est un mécanisme essentiel pour refroidir l'organisme. La quantité de sueur varie selon les individus et les circonstances. En règle générale, nous produisons environ un demi-litre de sueur par jour. En cas de chaleur et d'effort, ce volume peut toutefois atteindre jusqu'à quatre litres.

La localisation de la transpiration dépend de la cause. Lorsque l'on est nerveux, amoureux, stressé ou effrayé, la sudation est surtout marquée au niveau des paumes, des aisselles et des plantes des pieds. Si l'on mange un plat épicé, c'est au niveau du visage que la sueur apparaît. En revanche, la chaleur due à l'exercice ou à la fièvre active les glandes sudoripares réparties sur l'ensemble du corps.

La transpiration est saine, inodore et rajeunissante

Tous les êtres humains ont besoin de transpirer pour se sentir bien. Quelques points essentiels à connaître :

La sueur est en réalité inodore. Le liquide sécrété par les glandes sudoripares n'a pas d'odeur en soi. Lorsque la sueur arrive à la surface de la peau, les bactéries cutanées décomposent ses constituants, notamment l'acide lactique et l'urée, et produisent des composés volatils responsables des odeurs.

Le liquide sécrété par les glandes sudoripares n'a pas d'odeur en soi. Lorsque la sueur arrive à la surface de la peau, les bactéries cutanées décomposent ses constituants, notamment l'acide lactique et l'urée, et produisent des composés volatils responsables des odeurs. L'odeur de la sueur est due à l'action des bactéries cutanées. Selon la composition de ces bactéries, la sueur peut évoquer des senteurs variées (vinaigre, oignon, levure, urine, etc.). Les odeurs se manifestent surtout en cas de transpiration au niveau des aisselles, des plis inguinaux ou de la région fessière. La sueur des paumes et du visage, riche en eau et en sel, n'a pas d'odeur. Cette substance ne contient pas de nutriments pour les bactéries et ne produit dès lors ni déchets ni odeurs.

Selon la composition de ces bactéries, la sueur peut évoquer des senteurs variées (vinaigre, oignon, levure, urine, etc.). Les odeurs se manifestent surtout en cas de transpiration au niveau des aisselles, des plis inguinaux ou de la région fessière. La sueur des paumes et du visage, riche en eau et en sel, n'a pas d'odeur. Cette substance ne contient pas de nutriments pour les bactéries et ne produit dès lors ni déchets ni odeurs. Ne pas pouvoir transpirer est dangereux. L’incapacité à transpirer compromet la régulation de la température corporelle.

L’incapacité à transpirer compromet la régulation de la température corporelle. La transpiration peut être bénéfique pour la peau. Des recherches montrent que les séances d'exercice qui provoquent de la sudation améliorent l'aspect cutané : une étude menée auprès de personnes de 60 ans ayant pratiqué deux séances hebdomadaires de 30 minutes d'activité intense (course à pied ou vélo) a révélé une amélioration visible de la peau après trois mois seulement.

Transpiration excessive : l'hyperhidrose

Tout le monde transpire, mais chez certaines personnes, l'activité des glandes sudoripares est telle que la transpiration devient problématique au quotidien. Cela peut se traduire, par exemple, par :

une sudation des mains si importante qu'elle rend difficile la préhension ou le ramassage d'objets ;

une transpiration faciale abondante qui coule visiblement ou embue les lunettes ;

une sudation tellement forte qu'elle abîme vêtements et chaussures ;

l'évitement de situations sociales en raison d'une transpiration excessive ;

une odeur de sueur persistante malgré l'utilisation d'antitranspirants classiques.

Ce phénomène, appelé "hyperhidrose", concerne environ 3 % de la population. Si vous constatez une augmentation récente ou une aggravation de votre transpiration, il est important d’en rechercher la cause, car une sudation excessive peut parfois être le signe d'une maladie sous-jacente.

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