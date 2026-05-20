Exposition au soleil : 6 idées reçues

1. La crème solaire empêche la production de vitamine D

Faux.

Même avec une crème solaire, une fraction des rayons UV atteint la peau et stimule la synthèse de vitamine D.

Bon à savoir : seule une petite partie de la vitamine D est obtenue par l'exposition cutanée. Pour une personne à peau claire, une quinzaine de minutes d'exposition par jour suffisent environ. Une peau plus sombre nécessite un temps d'exposition plus long pour atteindre un niveau comparable. La majeure partie de la vitamine D doit toutefois provenir de l'alimentation (œufs, poissons gras, etc.).

2. On peut aussi attraper un coup de soleil sous un parasol

Vrai.

Un parasol donne une impression de protection trompeuse. Sans protection solaire, on peut attraper de graves coups de soleil. Les parasols bloquent les rayons directs, pas les radiations indirectes : le soleil se réfléchit sur le sable et sur l'eau, ce qui augmente l'exposition même à l'ombre.

3. Une crème solaire d'un an ne protège plus

Partiellement faux.

L'efficacité peut diminuer avec le temps, c'est pourquoi il est important d'appliquer une couche généreuse si l'on utilise un produit ouvert depuis plus d'un an. Les crèmes solaires ont souvent une durée de conservation d'environ 12 mois. Au-delà, la protection décline progressivement.

4. Le FPS 30 protège deux fois plus que le FPS 15

Faux.

Le FPS (ou Facteur de Protection Solaire) 15 laisse passer 6,7 % des UVB nocifs, soit une protection de 93,3 %. Le FPS 30 en laisse passer 3,3 %, soit une protection de 96,6 % contre les UVB. La différence entre FPS 15 et FPS 30 reste donc limitée. C'est pourquoi il est recommandé de choisir la protection la plus élevée possible, en prenant soin d'appliquer la crème correctement et de renouveler l'application régulièrement.

5. Une seule application de crème par jour suffit

Faux.

Il est indispensable de renouveler l'application plusieurs fois par jour. Même si le flacon indique que le produit est résistant à l'eau, son efficacité commence déjà à diminuer environ 40 minutes après la baignade. De plus, la protection décroît au fil de la journée, même sans baignade. Il est conseillé de remettre de la crème toutes les deux heures et d'appliquer une quantité généreuse à chaque fois.

6. On ne bronze pas si l'on porte des vêtements

Faux.

Un T-shirt blanc offre une protection équivalente à un FPS 10 environ. Un T-shirt en coton foncé peut atteindre un FPS 50 environ. Les vêtements foncés protègent mieux que les vêtements clairs, et plus le tissage est serré, meilleure est la protection. Attention : il est possible d'attraper un coup de soleil même en étant habillé. Appliquez dès lors une protection dans tous les cas, y compris si vous êtes vêtu.

Vous avez des questions concernant la peau, la protection solaire ou l'évolution d'un grain de beauté ? Grâce à l'app Doktr, vous pouvez consulter rapidement un médecin généraliste en ligne pour obtenir des réponses claires et des conseils, où que vous soyez.

Obtenez rapidement de l'aide dans l'app Doktr