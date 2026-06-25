Quels vaccins pour voyager à l'étranger ?

Pourquoi les vaccinations de voyage sont-elles importantes ?

Les vaccinations de voyage protègent contre des maladies encore fréquentes dans certaines régions :

Elles réduisent le risque de maladies graves.

Elles aident à éviter des complications pendant le voyage.

Elles protègent les personnes plus vulnérables autour de vous.

Elles limitent la propagation des maladies infectieuses.

Les vaccins ne constituent donc pas seulement une protection personnelle, mais ils sont aussi essentiels pour la santé publique.

Êtes-vous à jour dans vos vaccins de base ?

Avant de penser aux vaccins spécifiques au voyage, vérifiez que vos vaccins de base sont à jour.

En Belgique, les vaccins standard sont proposés dans le cadre du calendrier vaccinal de l'Office de la Naissance et de l’Enfance contre les maladies suivantes :

Polio

Oreillons

Diphtérie

Haemophilus influenzae type b (Hib)

Hépatite B

Coqueluche

Rougeole

Méningocoques ACWY

Pneumocoques (PCV13)

Rubéole

Rotavirus

Chez l’adulte, un vaccin combiné contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche est recommandé tous les 10 ans.

La vaccination contre la polio est obligatoire en Belgique et est administrée pendant l’enfance. Selon votre destination, un vaccin de rappel peut être recommandé.

Vous pouvez vérifier votre statut vaccinal à l'aide de votre carnet de vaccination ou en discuter avec votre médecin traitant.

Quels vaccins sont nécessaires pour votre voyage ?

Les vaccins supplémentaires recommandés dépendent de plusieurs facteurs :

Le pays ou la région de destination

La durée du séjour

Le type de voyage (en ville, en zone rurale, backpacking)

Votre état de santé

Sur Wanda (le site web de l'Institut de médecine tropicale consacré à la santé des voyageurs), vous trouverez une liste des vaccins recommandés et obligatoires pour chaque pays.

Quelles sont les vaccinations de voyage fréquentes ?

Les vaccins suivants sont le plus souvent recommandés pour les voyages internationaux :

Hépatite A: maladie infectieuse qui provoque une inflammation du foie et s'accompagne souvent d'une jaunisse. Se transmet par contact avec des selles contaminées.

maladie infectieuse qui provoque une inflammation du foie et s'accompagne souvent d'une jaunisse. Se transmet par contact avec des selles contaminées. Hépatite B: infection virale du foie transmise par le sang contaminé ou lors de rapports sexuels.

infection virale du foie transmise par le sang contaminé ou lors de rapports sexuels. Fièvre typhoïde: infection grave transmise par de l’eau ou des aliments contaminés.

infection grave transmise par de l’eau ou des aliments contaminés. Méningite à méningocoques: méningite causée par des bactéries à méningocoques.

méningite causée par des bactéries à méningocoques. Fièvre jaune : infection virale transmise par les moustiques qui peut être mortelle dans les cas graves. Cette vaccination est obligatoire dans certains pays. Ce vaccin ne peut être administré que dans une clinique du voyage.

Rage: infection grave du système nerveux. Elle se transmet lorsqu’un animal infecté vous mord, vous griffe ou vous lèche.

infection grave du système nerveux. Elle se transmet lorsqu’un animal infecté vous mord, vous griffe ou vous lèche. Polio: maladie infectieuse grave qui affecte la moelle épinière et le cerveau et peut entraîner une paralysie.

Quand se faire vacciner ?

Prévoyez une consultation au moins 6 semaines avant votre départ.

Certains vaccins nécessitent plusieurs doses ou un délai pour être pleinement efficaces. Anticiper vous permet de voyager sereinement, sans stress de dernière minute.

Pour la plupart des vaccinations de voyage, vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant ou une clinique du voyage. Le vaccin contre la fièvre jaune est uniquement disponible en clinique du voyage. Vous trouverez ici la liste des cliniques du voyage en Belgique.

Grâce à l’app Doktr, vous pouvez consulter rapidement, en ligne, un médecin généraliste agréé. Il pourra vous aider à répondre à vos questions sur les vaccinations de voyage et vous donner des conseils en fonction de votre destination.

Obtenez rapidement de l'aide dans l'app Doktr