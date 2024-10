Comment traiter une infection respiratoire ?

Qu'est-ce qu'une infection des voies respiratoires ?

Une infection des voies respiratoires est une infection des muqueuses des voies respiratoires causée par des virus ou des bactéries. L'air que nous respirons contient des agents pathogènes invisibles. Si un tel microbe se loge dans la muqueuse, une infection peut se développer.

Voies respiratoires supérieures et voies respiratoires inférieures

Les voies respiratoires supérieures et inférieures peuvent être enflammées.

Une inflammation des voies respiratoires supérieures est causée par des virus et disparaît d'elle-même. Exemples : rhume, laryngite et sinusite. Une infection des voies respiratoires supérieures peut toutefois se transformer en une infection des voies respiratoires inférieures.

L'inflammation des voies respiratoires inférieures peut être causée par un virus ou une bactérie et peut entraîner des pathologies graves telles que la bronchite et la pneumonie. Un traitement s'impose alors dans la plupart des cas.

Symptômes

Là encore, les symptômes diffèrent selon qu'il s'agit d'infections des voies respiratoires supérieures ou inférieures.

Symptômes d'une infection des voies respiratoires supérieures :

Toux

Mal de gorge

Voix rauque

Nez qui coule ou qui se bouche

Douleur dans les sinus nasaux

Éternuements

Maux de tête

Yeux larmoyants

Mal aux oreilles

Fièvre

Symptômes d'une infection des voies respiratoires inférieures :

Douleur thoracique

Mal de gorge

Maux de tête

Fièvre

Expectoration de glaires (éventuellement avec du sang)

Fatigue et sensation de maladie

Quand devez-vous contacter un médecin ?

Un individu n'est pas l'autre. Certains sont plus à risque que d'autres. Ainsi, les personnes de plus de 75 ans, celles dont l'immunité est réduite et les patients avec des antécédents médicaux feront mieux de consulter un médecin dès les premiers symptômes. Une telle consultation s'impose même pour les personnes en bonne santé si elles sont essoufflées, ont une forte fièvre (38°-38,5°) et crachent beaucoup de glaires (avec du sang) ou si l'infection persiste plus de deux semaines.

Vous avez des symptômes et vous faites partie des patients à risque ? Parlez à un médecin via l'app Doktr et obtenez des conseils médicaux de manière simple et sûre.

