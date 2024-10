7 croyances populaires sur les cystites : info ou intox ?

Médecin généraliste, Filip Saxena a traité de nombreuses personnes souffrant de cystite. Il commente ici certaines croyances populaires concernant ces infections de la vessie. Ces croyances sont-elles fondées ?

1. Boire beaucoup d'eau est un remède efficace

Oui, il est vrai que boire beaucoup d'eau permet d'atténuer les infections urinaires. Vous produisez ainsi plus d'urine, ce qui vous amène à vous soulager plus souvent. En urinant, vous éliminez les bactéries présentes dans votre vessie.

2. Uriner après un rapport sexuel permet de prévenir les infections urinaires

C'est en effet recommandé, en particulier pour les femmes sujettes aux cystites. Les éventuelles bactéries présentes à l'embouchure des voies urinaires sont ainsi évacuées.

3. Boire des boissons acidulées ou du coca aide à neutraliser les infections urinaires

Aucune preuve scientifique n'établit l'efficacité de ces boissons comme traitement de la cystite. En outre, boire des boissons acidulées ou du cola à longueur de journée n'est pas bon pour les dents.

4. La canneberge peut s'avérer efficace contre les infections urinaires

Le jus de canneberge n'aide pas à lutter contre les infections contractées. Cependant, la canneberge contient une substance qui peut empêcher les bactéries de s'attacher à la paroi de la vessie et ce faisant, prévenir les infections urinaires.

Rien ne l'atteste toutefois dans la pratique. Les recherches dans ce domaine avancent des conclusions divergentes. Pour un résultat concluant, il faudrait d'ailleurs consommer de grandes quantités de canneberges. Certaines personnes y voient un bon moyen préventif : ça ne coûte rien d'essayer. Si vous souffrez d'infections urinaires récurrentes, d'autres traitements peuvent vous aider.

5. Il n'est pas nécessaire de traiter les infections urinaires

Oui et non. La moitié des femmes souffrant d'une infection urinaire présentent des symptômes légers qui s'atténuent progressivement et disparaissent sans traitement au bout d'une semaine. Mais pour certaines, l'infection ne disparaît pas et les symptômes s'aggravent. Un traitement peut alors s'avérer nécessaire, souvent à l'aide d'antibiotiques.

En outre, certains groupes risquent davantage une aggravation de l'infection et doivent donc toujours consulter un médecin s'ils présentent des symptômes de cystite. Cela vaut pour les hommes, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.

6. Avoir froid augmente le risque de cystite

À ma connaissance, personne n'a effectué de recherches à ce sujet. De plus, le lien de cause à effet est loin d'être évident. Cependant, de nombreux patients affirment que l'infection s'est déclarée en raison d'une exposition au froid. De toute manière, avoir froid n'est pas très confortable : mieux vaut donc éviter de se retrouver dans le froid.

7. On peut souffrir de cystite sans le savoir

Oui, votre urine peut contenir des bactéries bénignes. C'est ce qu'on appelle une infection latente. Ce phénomène est surtout fréquent chez les femmes âgées. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de la traiter.

Si vous pensez avoir une cystite, vous pouvez consulter un médecin généraliste. L'app Doktr vous permet de parler rapidement à un médecin généraliste agréé par vidéo, sans devoir fixer de rendez-vous. Le médecin généraliste peut vous aider à évaluer les symptômes, vous donner des conseils et vous prescrire le traitement approprié.

