Excès de stress ? Cinq signes à ne négliger en aucun cas !

Généralement, les symptômes d'un stress prolongé se manifestent progressivement et peuvent dès lors être difficiles à détecter. Il se peut que vous vous habituiez au stress et que vous en veniez à considérer comme normaux cet état de stress et les symptômes qui en découlent. D'une semaine à l'autre, la situation ne semble pas beaucoup plus grave, mais au fil du temps, elle empire sérieusement.

Soyez à l'affût dès les premiers signes de stress...

L'essentiel est de vous donner suffisamment l'occasion de vous reposer et de récupérer. Sans récupération, le stress risque de prendre le dessus, avec un effet dévastateur sur le cerveau. Il est donc important de ne pas négliger les éventuels signes avant-coureurs et d'inverser la tendance à temps. Retrouvez ci-après quelques exemples de ces signes :

Vous êtes facilement irrité par les autres.

Vous évitez de faire de l'exercice, de vous adonner à vos loisirs ou de rencontrer vos amis parce que vous avez l'impression de ne pas avoir le temps.

Vous buvez souvent un ou plusieurs verres de vin ou d'autres boissons alcoolisées les soirs de semaine pour vous détendre.

Vous avez constamment l'impression d'être à la traîne, dans votre vie privée, au travail ou les deux.

Vous vous sentez souvent coupable de ne pas faire autant de choses que vous le souhaiteriez.

Vous présentez des troubles physiques (tension au niveau des épaules, maux de tête).

Si vous ne parvenez pas à améliorer la situation par vous-même, mieux vaut demander de l'aide. Plus vite vous vous ferez aider, plus vite vous vous rétablirez.

Cinq signes indiquant que le stress devient excessif

Si vous ne tenez pas compte des premiers signes de stress et que vous continuez à vous surmener, vous vous exposez à des problèmes encore plus graves. C'est à ce moment-là qu'il est important de demander de l'aide. Voici cinq signes avant-coureurs indiquant un sérieux manque de récupération :

Troubles de sommeil : vous vous tracassez, vous avez du mal à vous endormir ou vous vous réveillez le matin avec de sévères maux de tête. Lire : 8 conseils pour vaincre l'insomnie. Troubles de la mémoire : vous oubliez soudainement certaines choses, comme des mots de passe ou des rendez-vous importants. Problèmes de concentration : vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche sans être dérangé par d'autres pensées. Sautes d'humeur : vous vous sentez irrité ou déprimé. Sentiment d'inutilité, voire pensées suicidaires.

Si vous reconnaissez ces symptômes, c'est une indication qu'il est temps de vous faire aider. Besoin de conseils ? Lire 8 conseils pour se remettre du stress

