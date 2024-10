Huit conseils pour récupérer du stress

Équilibre de vie : huit conseils essentiels pour récupérer du stress

Intégrez ces habitudes saines pour une vie équilibrée :

1. Réduisez le niveau sonore dans votre environnement. Les sons forts et bruyants favorisent le stress. Si vous ne pouvez pas contrôler les bruits environnants, utilisez des bouchons d'oreille ou un casque antibruit.

2. Faites des câlins. Les câlins, en particulier les longs câlins avec la juste quantité de pression, stimulent la partie du système nerveux qui nous apaise.

3. Libérez-vous des pensées négatives. Prenez le temps d'écouter vos pensées. Pour chaque autocritique, essayez de trouver trois pensées positives qui vous aideront à vous recentrer. Par exemple, dressez une liste de toutes les choses dont vous êtes reconnaissant dans votre vie. Les pensées positives stimulent les émotions positives, qui à leur tour réduisent l'impact du stress.

4. Voyez les choses du bon côté. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est très important de se remonter le moral à l'aide de messages positifs, comme "tout va bien" ou "j'ai la force pour le faire".

5. Fixez des priorités. Lorsque le corps fonctionne à plein régime, on est tenté de faire un tas de choses à la fois. Essayez d'établir des priorités, concentrez-vous sur l'essentiel et réduisez votre niveau d'ambition si possible. Évitez d'en faire trop et songez à vous détendre.

6. Faites des pauses efficaces. Faire des pauses régulières tout au long de la journée est un bon moyen de lutter contre le stress. Pour en savoir plus sur la meilleure façon de faire des pauses, cliquez ici.

7. Ennuyez-vous. Après une phase intense, l'agitation est fréquente et la vie peut sembler vide et ennuyeuse. Ne vous lancez pas dans de nouveaux projets tout de suite ! Prenez le temps de vous arrêter et laissez votre cerveau récupérer. Ces sentiments sont tout à fait normaux et disparaîtront d'eux-mêmes.

8. Prenez un "bain de forêt". Les bains de forêt, où les impressions de la forêt prennent le dessus, réduisent le taux d'hormones de stress dans l'organisme.

Besoin d'autres conseils ? Découvrez d'autres habitudes à prendre dans l'article " Huit conseils pour gérer votre stress au quotidien".