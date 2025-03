L'arrivée du printemps peut occasionner une dépression

L'arrivée du printemps

Les beaux jours sont de retour : le soleil pointe le bout de son nez, les oiseaux chantent, les bourgeons et les fleurs envahissent les jardins. Les promeneurs se pressent dans les parcs, les pique-niques reprennent, les papillons volent et les magasins se remplissent de décorations de Pâques. Les matinées et les soirées s'allongent, la lumière s'intensifie et l'hiver disparaît progressivement. Ces changements saisonniers nous affectent tous, mais de manière différente.

Pour certains, ce passage peut même entraîner une dépression saisonnière. Généralement, celle-ci apparaît en automne, persiste durant l'hiver et disparaît avec le retour du printemps. À l'inverse, pourtant, d'autres souffrent de dépression printanière, qui peut se prolonger jusqu'à l'été.

La lumière peut perturber le sommeil

Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi le printemps peut provoquer une dépression. Les effets biologiques de la lumière constituent une cause possible, notamment lorsqu'ils prennent la forme d'un sommeil moins réparateur ou de modifications hormonales. L'augmentation des exigences professionnelles et personnelles au retour des beaux jours peut aussi jouer un rôle, sans oublier la nécessité de planifier les vacances estivales.

Par ailleurs, l'atmosphère générale invite à l'enthousiasme, à l'extraversion et à la joie, ce qui peut accentuer le mal-être chez ceux pour qui une telle transition va moins de soi. À ce jour, les causes exactes de la dépression printanière restent incertaines. Elles sont probablement dues à une combinaison de plusieurs facteurs.

On perd vite l'habitude de certaines routines

Lorsque l'on se sent abattu et déprimé, on a vite fait de laisser certaines routines se perdre. Le sommeil devient irrégulier, l'énergie pour se préparer de bons petits plats manque et l'on a tendance à sauter des repas ou à grignoter davantage plutôt que de prendre de vrais repas. En outre, si le travail à domicile est une option, la frontière entre travail et loisirs peut s'estomper, rendant plus difficile le maintien d'un rythme structuré.

Écrans et sédentarité

La dépression pousse souvent à adopter une attitude plus passive au quotidien. On se berce de l'illusion que tout ira mieux en se reposant, mais au contraire, éviter les activités dont on connaît les bienfaits risque d'accentuer encore davantage le manque d'entrain. On choisira peut-être de s'affaler sur son canapé pour regarder notre programme télé préféré plutôt que d'aller se promener. Si ce choix peut sembler confortable sur le moment, à long terme, il risque de devenir une habitude et de renforcer un cercle vicieux, passivité et dépression se renforçant mutuellement.

Huit conseils pour faire le plein d'énergie au printemps

Voici quelques recommandations pour vous aider à mieux traverser cette période :

1. Sortez et profitez du soleil. La lumière naturelle aide à mieux gérer la transition saisonnière. Essayez d'en profiter chaque jour.

2. Prenez en charge vos allergies au pollen. Vous souffrez d'allergies ? Elles peuvent affecter votre bien-être. Un traitement adapté peut vous aider à mieux vivre le printemps.

3. Restez actif. Essayez d'intégrer une activité physique régulière dans votre routine quotidienne, de préférence plusieurs fois par jour. Il peut s'agir d'une séance d'entraînement ou d'une simple promenade.

4. Réduisez votre consommation d'alcool. L'alcool peut accentuer les symptômes dépressifs. Limitez-en la consommation ou supprimez-la même temporairement si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau.

5. Surveillez votre alimentation. Adoptez une alimentation équilibrée et prenez des repas nourrissants. Fringale entre les repas ? Privilégiez des collations saines pour préserver la stabilité de votre niveau d'énergie.

6. Respectez un rythme de sommeil régulier. Essayez d'avoir des heures de sommeil régulières. Si la lumière matinale perturbe votre sommeil, pensez à mieux occulter votre chambre.

7. Limitez votre temps d'écran. Éteignez la télévision, rangez votre téléphone et fermez votre ordinateur portable. Sortez faire une promenade, lisez un bouquin ou papotez avec un proche.

8. Consultez un professionnel. Si vous pensez souffrir de dépression, parlez-en avec une personne de confiance. Contactez votre médecin traitant ou votre psychologue pour obtenir le soutien adéquat.

L'arrivée du printemps pèse sur votre moral ? Grâce à l'app Doktr, vous pouvez rapidement parler, par vidéo, à un psychologue agréé. Un psychologue pourra vous aider à identifier les origines de votre mal-être et le traiter.