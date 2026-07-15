Vrijetijdsziekte: waarom word ik altijd ziek op vakantie?
15 juli 2026
Je kijkt er weken naar uit. De deadlines zijn gehaald, de out-of-office staat aan en eindelijk is het tijd om te ontspannen. En net dan... voel je je ziek, moe of griepiger. Toeval? Niet helemaal. Als je dit herkent, ben je niet alleen. Vrijetijdsziekte komt vaker voor dan je denkt en heeft alles te maken met hoe je lichaam omgaat met stress en ontspanning.
Wat is vrijetijdsziekte?
Vrijetijdsziekte is een fenomeen waarbij mensen lichamelijke of mentale klachten ontwikkelen tijdens hun vrije tijd of vakantie, terwijl ze zich tijdens werkperiodes perfect in orde voelen.
Het is geen officiële medische aandoening, maar eerder een momentgebonden reactie van lichaam en geest. Wanneer langdurige stress plots wegvalt, blijkt ontspanning niet altijd vanzelf te komen.
De typische symptomen van vrijetijdsziekte
De klachten verschillen van persoon tot persoon, maar deze symptomen komen het vaakst voor:
- Overmatige vermoeidheid
- Duizeligheid
- Koorts en griepachtige verschijnselen
- Slaapproblemen
- Hoofdpijn of migraine
Opvallend is dat deze klachten vaak niet tijdens de drukke periode zelf, maar pas daarna optreden.
Waarom je lichaam ‘crasht’ na een werkperiode
- Een moeilijke overgang van stress naar rust Bij langdurige werkstress blijft het lichaam in een voortdurende staat van alertheid. Zodra het werk stopt, schakelt dat stresssysteem niet meteen uit. Stresshormonen zoals adrenaline en cortisol blijven nog actief, waardoor het herstel uitblijft. Typisch voor vrijetijdsziekte is dus: de klachten ontstaan na stress, niet tijdens stress.
- Werkdruk en gebrek aan ondersteuning Mensen die een hoge werkdruk ervaren en zich weinig gesteund voelen, blijven vaak langer gespannen. Hoe langer die spanning aanhoudt, hoe moeilijker het wordt om plots te ontspannen wanneer de agenda leeg is.
- Persoonlijkheidskenmerken Bepaalde persoonlijkheidskenmerken verhogen de kans op vrijetijdsziekte. Sterke prestatiegerichtheid (zoals werkbetrokkenheid, perfectionisme of werkverslaving) zorgt ervoor dat het lichaam “aan” blijft staan. Wanneer de druk wegvalt, kan dat klachten uitlokken. Een hoge nood aan controle of stressgevoeligheid maakt ontspannen bovendien moeilijker en vrije tijd soms onverwacht stressvol.
- Gedrag tijdens je weekend of vakantie Tijdens je vakantie verandert vaak alles tegelijk: andere slaaptijden, minder structuur en andere eet-en drinkgewoonten. Die plotse omschakeling vraagt veel van het lichaam. Ook minder koffiedrinken kan ontwenningsklachten veroorzaken zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Meer alcohol verstoort dan weer je slaap en herstel.
Zo geef je je lichaam een zachtere landing
Bouw stress geleidelijk af:
- Plan geen zware deadlines vlak voor je weekend of vakantie.
- Zorg in de laatste werkdagen voor meer ruimte in je agenda.
Behoud je dagelijkse routine:
- Probeer vaste slaap- en eetmomenten aan te houden.
- Vermijd grote, plotse veranderingen in je leefstijl.
Zorg goed voor jezelf:
- Drink voldoende water en ga hygiënisch om met eten en reizen.
- Drink niet te veel alcohol.
- Leg jezelf geen onnodige druk op om “alles uit je vakantie te halen”.
- Doe het hele jaar door regelmatig wat lichaamsbeweging of sport
Hoe kan Doktr je helpen?
Blijf je last hebben van klachten in je vrije tijd? Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via videoconsult. De arts kan je klachten beoordelen, uitleg geven over mogelijke oorzaken en helpen met praktisch advies om je klachten te verlichten.
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