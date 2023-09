Wat is migraine?

Migraine is een acute aanval van ernstige hoofdpijn, vaak aan één kant van het hoofd. Migraineaanvallen kunnen variëren in lengte, aard en intensiteit. Tijdens een migraineaanval voel je je vaak misselijk en ben je erg gevoelig voor geluid en licht.

Wat zijn de symptomen van migraine?

Het meest voorkomende symptoom van migraine is terugkerende hevige hoofdpijn. Een migraineaanval duurt meestal 4 tot 24 uur, soms tot 72 uur zonder behandeling.

De frequentie van de aanvallen varieert van persoon tot persoon. Sommigen hebben zelden aanvallen, terwijl anderen meerdere keren per week een migraineaanval hebben.

Typerend voor de hoofdpijn bij migraine is dat ze:

verergert door lichamelijke activiteit en wanneer je je hoofd beweegt;

barstend, kloppend of pulserend aanvoelt;

meestal aan één kant van het hoofd zit, al het kan ook aan beide kanten zijn.

Samen met hoofdpijn kun je last hebben van het volgende:

Overgevoeligheid voor geluid en licht, soms zelfs voor geuren en aanrakingen

Vermoeidheid en concentratieproblemen

Misselijkheid, kokhalzen en zelfs braken

Na een migraineaanval voel je je vaak duf, moe en verward. Plotselinge bewegingen van het hoofd kunnen ervoor zorgen dat de pijn tijdelijk terugkeert. Deze toestand wordt de herstel- of postdroomfase genoemd.

Andere symptomen na een aanval zijn bijvoorbeeld opwinding en symptomen die lijken op sensaties. Bij ernstige aanvallen kan de vermoeidheid enkele dagen aanhouden.

Wat is de oorzaak van een migraineaanval?

De precieze oorzaak van migraine is onbekend, maar uit onderzoek blijkt dat het om een combinatie van verschillende factoren gaat. Tijdens een aanval is er een complexe interactie tussen de zenuwcellen van de hersenen, de zenuwen en het bloedvatenstelsel.

Erfelijkheid is een belangrijke factor en vrouwen hebben er meer kans op dan mannen. Migraine komt vaker voor bij vrouwen tot 40 jaar. Na de leeftijd van 40 nemen de problemen af.

Problemen door migraine treden meestal op tijdens de puberteit. Hoofdpijnmigraine komt niet vaak voor bij kinderen. Bij kinderen die toch kampen met hoofdpijn door migraine, zijn de aanvallen meestal korter en duren ze maar een half uur.

Migraineaanvallen kunnen door allerlei factoren worden uitgelokt en kunnen sterk verschillen. Hier enkele voorbeelden van vaak voorkomende triggers:

Langdurige stress. Migraine treedt vaak op aan het einde van een zware werkdag of in het weekend.

Migraine treedt vaak op aan het einde van een zware werkdag of in het weekend. Hormoonveranderingen. Veel vrouwen krijgen migraine tijdens de menstruatie, wanneer er veel hormoonveranderingen optreden. Anticonceptiemiddelen die hormonen bevatten, kunnen migraine verergeren, net als hormoonveranderingen tijdens de zwangerschap of de menopauze.

Veel vrouwen krijgen migraine tijdens de menstruatie, wanneer er veel hormoonveranderingen optreden. Anticonceptiemiddelen die hormonen bevatten, kunnen migraine verergeren, net als hormoonveranderingen tijdens de zwangerschap of de menopauze. Bepaalde voedingsmiddelen en dranken. Er zijn voedingsmiddelen en dranken die een aanval kunnen uitlokken, zoals kaas, chocolade, sinaasappels, rode wijn, alcohol en te veel koffie of cafeïne.

Er zijn voedingsmiddelen en dranken die een aanval kunnen uitlokken, zoals kaas, chocolade, sinaasappels, rode wijn, alcohol en te veel koffie of cafeïne. Veranderde slaap. Slaapgebrek, te veel slaap of jetlag kunnen zorgen voor migraineaanvallen.

Slaapgebrek, te veel slaap of jetlag kunnen zorgen voor migraineaanvallen. Veranderingen van het weer. Sterk zonlicht en warmte, alsook veranderingen in de luchtdruk kunnen migraine veroorzaken.

Wat is migraine met aura?

Sommige mensen hebben migraine met aura. Dit zijn voorbijgaande symptomen van het zenuwstelsel, die vooral het gezichtsvermogen beïnvloeden, maar ook kunnen zorgen voor tintelingen en gevoelloosheid, of moeite met spreken.

De aura laat zich meestal voelen vlak voor de hoofdpijn begint, maar kan ook tijdens de hoofdpijn optreden. De aurafase duurt ongeveer een half uur tot een uur en kan onder meer worden gekenmerkt door:

Visuele verschijnselen, zoals flitsen, flikkeringen en dubbelzien

Wegvallen van delen van het gezichtsveld

Horen van geluiden of muziek

Tintelingen en gevoelloosheid rond de mond en in één arm

Moeite om het lichaam onder controle te houden

Moeite met normaal spreken

De oorzaak van de aura bij migraine is niet volledig bekend, maar er bestaan aanwijzingen dat er een verband is met een golf van verminderde elektrische activiteit in de hersenen, die begint aan de achterkant en zich verspreidt over de hersenschors, gevolgd door een verminderde bloedcirculatie. Daarna neemt de bloedcirculatie weer toe en treedt de hoofdpijn op. De aura kan ook optreden nadat de hoofdpijn is begonnen. De meest voorkomende vorm van migraine is die zonder aura.

Wat kun je zelf doen tegen migraine?

Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt doen om migraine te verlichten en, in sommige gevallen, aanvallen te voorkomen. Hier zijn enkele voorbeelden:

Vermijd stress.

Zorg voor een duidelijke eet- en slaaproutine.

Zorg voor voldoende slaap.

Beweeg regelmatig.

Je kunt migraineaanvallen verlichten door:

te rusten in een donkere en rustige kamer;

sterke geuren en geluiden te vermijden tijdens de aanval;

te slapen;

koude kompressen op je voorhoofd te leggen;

pijnstillers zonder voorschrift te nemen.

Behandeling voor migraine

Lichte migraineaanvallen kunnen worden bestreden met pijnstillers die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn. Er zijn ook vrij verkrijgbare medicijnen speciaal voor migraine, bekend als triptanen.

Als je last hebt van misselijkheid, kan het moeilijk zijn om tabletten in te nemen. In dat geval kan een zetpil of neusspray tegen migraine een optie zijn. Behandeling werkt het beste aan het begin van een aanval.

Als je ernstigere aanvallen hebt of vaak terugkerende problemen, kan medicatie op voorschrift nodig zijn. Er bestaan effectievere behandelingen voor ernstigere migraineaanvallen.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Ben je jonger dan 40 jaar en heb je af en toe een milde aanval van migraine die je herkent en kunt behandelen met vrij verkrijgbare geneesmiddelen, dan hoef je geen medische hulp te zoeken. In de volgende gevallen doe je dat echter beter wel:

Als je migraine hebt en de beschikbare medicatie niet helpt.

Als je terugkerende problemen met migraine hebt.

Zoek spoedeisende hulp bij deze symptomen:

Als je migraineaanvallen hebt die meerdere dagen aanhouden.

Als je aurasymptomen hebt die niet binnen een paar uur verdwijnen.

Als je plotseling hoofdpijn krijgt die je niet herkent.

Als je naast hoofdpijn ook koorts krijgt.

