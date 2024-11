Wat is duizeligheid?

Duizeligheid ontstaat door een onbalans in de coördinatie van het gezichtsvermogen, de evenwichtsorganen en de verschillende lichaamsdelen door de hersenen. Meestal gaat duizeligheid snel over en is het niet schadelijk. Maar als duizeligheid gepaard gaat met ademhalingsproblemen, pijn op de borst of verlies van gevoel in je armen en benen, kan dit wijzen op een ernstige onderliggende aandoening.

Wat zijn de oorzaken van duizeligheid?

Duizeligheid kan tal van oorzaken hebben. Het komt vaker voor bij ouderen omdat naarmate je ouder wordt, het lichaam en het zenuwstelsel minder efficiënt complexe informatie verwerken terwijl je beweegt.

Veelvoorkomende oorzaken van duizeligheid zijn onder meer:

Lage bloeddruk

Kristalziekte (benigne paroxysmale positieduizeligheid)

Neuritis vestibularis

Stress

Angst en zorgen

Medicatie

Alcohol en drugs

Reisziekte

Laag ijzergehalte

Lage bloedsuikerspiegel

Zonnesteek

Uitdroging (dehydratie)

Koolmonoxidevergiftiging

Ziekten die duizeligheid kunnen veroorzaken, zijn onder meer:

Acute middenoorontsteking bij peuters

Cardiovasculaire aandoeningen (vaatziekten)

Beroerte

Ziekten van het zenuwstelsel

Knobbels op de evenwichtszenuw (neuritis vestibularis)

Ziekte van Ménière

Bloedaandoeningen (hematologie)

Kanker

Infecties

Wat zijn de symptomen van duizeligheid?

Duizeligheid wordt vaak omschreven als:

Onvastheid of evenwichtsverlies

Een vals gevoel van beweging

Het gevoel dat je flauwvalt

Een schommelend gevoel

Een gevoel van bedwelming

Een gevoel van onwerkelijkheid

Het gevoel dat je valt

Het gevoel dat de omgeving kantelt

Draaierigheid in het hoofd

Duizeligheid kan worden uitgelokt of verergerd door bewegingen zoals lopen, opstaan of je hoofd draaien. Het gaat soms gepaard met misselijkheid en kan plotseling opkomen, waardoor je moet gaan zitten of liggen.

Tips tegen duizeligheid

Heb je last van duizeligheid? Probeer de volgende tips om je klachten te verlichten:

Probeer de bewegingen uit te voeren die duizeligheid veroorzaken. Hierdoor krijgen je hersenen de kans om weer in balans te komen en kan de duizeligheid sneller overgaan.

Doe ontspanningsoefeningen.

Wees voorzichtig bij het bukken, opstaan of gaan zitten als je duizelig bent door een lage bloeddruk.

Vermijd alcohol omdat dit duizeligheid kan verergeren.

Behandeling voor duizeligheid

De behandeling is persoonlijk en hangt af van de oorzaak. Enkele voorbeelden:

Bij duizeligheid door nekspierproblemen kunnen lichaamsbeweging en fysiotherapie helpen.

Lichaamsbeweging en evenwichtsoefeningen kunnen duizeligheid verbeteren. Je kunt hulp krijgen van een fysiotherapeut met geschikte oefeningen.

Als een ziekte de oorzaak is, richt de behandeling zich hierop.

Als duizeligheid te wijten is aan een geneesmiddel, kan er een alternatieve behandeling worden overwogen.

Wanneer medische hulp inschakelen?

Je hoeft geen medische hulp in te schakelen als je je af en toe duizelig voelt, bijvoorbeeld nadat je plotseling rechtop bent gaan zitten of na een ritje met de auto of een boottocht.

Zoek medische hulp als je:

Duizeligheid hebt die niet overgaat.

Gehoorverlies hebt wanneer je duizelig bent.

Duizeligheid voelt die anders is dan normaal.

Zoveel last hebt dat het je dagelijkse leven beïnvloedt.

Schakel dringend medische hulp in als duizeligheid gepaard gaat met:

Een hoofdletsel

Nekstijfheid

Koorts, druk op de oren of hoofdpijn

Misselijkheid en braken

Moeite om voor jezelf te zorgen

Zoek onmiddellijk medische hulp als duizeligheid gepaard gaat met:

Ademhalingsproblemen

Pijn op de borst

Een onregelmatige hartslag

Flauwvallen gedurende langer dan een minuut

Moeite met spreken

Een veranderd gevoel in armen en benen

Verlamming aan één kant van het lichaam of gezicht

Veelgestelde vragen

Hier hebben we enkele korte vragen en antwoorden over duizeligheid verzameld.

Kan stress duizeligheid veroorzaken? Stress, zorgen, angst of andere sterke emoties kunnen je gevoeliger maken voor zintuiglijke prikkels, waardoor je je sneller duizelig voelt.

Kun je duizelig worden van vermoeidheid? Duizeligheid en vermoeidheid komen vaak samen voor. Ze kunnen symptomen zijn van een andere onderliggende aandoening, maar je kunt ook duizelig worden door langdurig slaaptekort.

Welke medicatie kan duizeligheid veroorzaken? Medicatie kan het evenwicht beïnvloeden en duizeligheid veroorzaken. Dit is het geval voor sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk en hartaandoeningen, die een tijdelijke daling van de bloeddruk kunnen veroorzaken bij het opstaan. Als je de dosis van een geneesmiddel aanpast of stopt met het innemen ervan, kun je soms evenwichtsproblemen en duizeligheid ervaren.

