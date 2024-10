Checklist voor je reisapotheek

8 oktober 2024 Doktr-app breidt uit met online psychologen

Een cruciale stap voor Doktr als pionier in teleconsultaties Doktr breidt verder uit. Vanaf nu kunnen gebruikers van de Doktr-app niet alleen rekenen op snelle medische zorg van een huisarts, maar ook op professionele psychologische ondersteuning in beide landstalen. Dit is een belangrijke stap in de evolutie van Doktr, dat complete zorg en ondersteuning mogelijk wil maken voor zowel lichamelijke als geestelijke problemen, precies wanneer het nodig is.