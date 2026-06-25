Welke reisvaccins heb je nodig voor het buitenland?

Waarom zijn reisvaccins belangrijk?

Reisvaccins beschermen tegen infectieziekten die in bepaalde regio’s nog vaak voorkomen:

Ze verkleinen het risico op ernstige ziekte.

Ze helpen complicaties tijdens je reis te voorkomen.

Ze beschermen kwetsbare personen in je omgeving.

Ze beperken de verspreiding van infectieziekten.

Vaccins zijn dus niet alleen een persoonlijke bescherming, maar dragen ook aanzienlijk bij aan de volksgezondheid.

Heb je al je basisvaccins?

Voor je kijkt naar specifieke reisvaccins, is het belangrijk om na te gaan of je basisvaccins nog in orde zijn.

In België worden via het vaccinatieschema van Kind en Gezin standaard vaccins aangeboden tegen onder andere:

Polio

Bof

Difterie

Haemophilus influenzae type b (Hib)

Hepatitis B

Kinkhoest

Mazelen

Meningokokken ACWY

Pneumokokken (PCV13)

Rubella (rodehond)

Rotavirus

Het combinatievaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest moet bij volwassenen om de 10 jaar herhaald worden.

Het vaccin tegen polio is in België verplicht en wordt in de kindertijd toegediend. Voor bepaalde bestemmingen kan een herhalingsvaccin aanbevolen zijn.

Je kan je vaccinatiestatus controleren via je vaccinatiekaart of bespreken met je huisarts.

Welke reisvaccins heb je nodig?

Welke bijkomende vaccins je nodig hebt, hangt af van verschillende factoren:

Het land of de regio van bestemming

De duur van je verblijf

Het type reis (stad, platteland, backpacken)

Je persoonlijke gezondheidssituatie

Op Wanda (de reisgezondheidswebsite van het Instituut voor Tropische Geneeskunde) vind je per land een overzicht van de aanbevolen en verplichte vaccins.

Wat zijn de frequentste reisvaccins?

De volgende vaccins worden het vaakst aanbevolen bij internationale reizen:

Hepatitis A: een besmettelijke ziekte die een ontsteking van de lever veroorzaakt en vaak gepaard gaat met geelzucht. Wordt verspreid door contact met besmette stoelgang.

een besmettelijke ziekte die een ontsteking van de lever veroorzaakt en vaak gepaard gaat met geelzucht. Wordt verspreid door contact met besmette stoelgang. Hepatitis B: een virale leverontsteking die wordt overgedragen door besmet bloed of seksueel contact.

een virale leverontsteking die wordt overgedragen door besmet bloed of seksueel contact. Buiktyfus : een ernstige infectie die je kan oplopen door besmet voedsel of water.

: een ernstige infectie die je kan oplopen door besmet voedsel of water. Meningokokkenmeningitis : een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een meningokokbacterie.

: een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een meningokokbacterie. Gele koorts : een virale infectie die wordt overgedragen door muggen en in ernstige gevallen dodelijk kan zijn. Voor sommige landen is vaccinatie verplicht. Dit vaccin kan je alleen krijgen in een reiskliniek.

: een virale infectie die wordt overgedragen door muggen en in ernstige gevallen dodelijk kan zijn. Voor sommige landen is vaccinatie verplicht. Dit vaccin kan je alleen krijgen in een reiskliniek. Rabiës : ook bekend als hondsdolheid. Het is een ernstige infectie van het zenuwstelsel. Je kan het krijgen wanneer een besmet dier je bijt, krabt of likt.

: ook bekend als hondsdolheid. Het is een ernstige infectie van het zenuwstelsel. Je kan het krijgen wanneer een besmet dier je bijt, krabt of likt. Polio: een ernstige infectieziekte die het ruggenmerg en de hersenen aantast en kan leiden tot verlamming.

Wanneer moet ik mij laten vaccineren?

Plan je vaccinatieconsultatie minstens 6 weken voor je vertrek!

Sommige vaccins vereisen meerdere dosissen of hebben tijd nodig om voldoende bescherming op te bouwen. Door tijdig advies in te winnen, vermijd je lastminutestress.

Voor de meeste reisvaccins kan je terecht bij je huisarts of in een reiskliniek. Voor een vaccin tegen gele koorts kan je uitsluitend terecht in een reiskliniek. Hier vind je een overzicht van de reisklinieken in België.

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app bespreek je je reisplannen snel online met een erkende huisarts. Die kan je helpen met vragen over reisvaccins en advies geven op basis van je bestemming.

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