Hoeveel zweet is te veel?

Waarom zweet je?

Alle gezonde mensen zweten, het is een belangrijke manier voor het lichaam om af te koelen. De hoeveelheid zweet varieert. Normaal gesproken zweten we ongeveer een halve liter per dag, maar bij warmte en inspanning kan dat oplopen tot wel vier liter per dag.

We zweten ook op verschillende plaatsen, afhankelijk van de oorzaak. Als we nerveus, verliefd, gestrest of bang zijn, zweten we het meest op onze handpalmen, in onze oksels en op onze voetzolen. Als we pittig eten, gaan we zweten in ons gezicht. Als we warm worden door training of koorts, komt het zweet uit zweetklieren over ons hele lichaam.

Zweten is gezond, geurloos en verjongend

Alle mensen zijn afhankelijk van zweten om zich goed te voelen. Hier zijn een paar dingen die je misschien nog niet wist over zweet:

De vloeistof die uit de zweetklieren wordt afgescheiden, bevat geen geur. Wanneer het zweet aan het huidoppervlak komt, beginnen bacteriën op de huid de vloeistof af te breken, die melkzuur en ureum bevat. Hierdoor ontstaan afvalstoffen, die zweetgeur veroorzaken. De geur van zweet wordt veroorzaakt door bacteriën. Verschillende soorten huidbacteriën geven verschillende zweetgeuren. Ze kunnen ervoor zorgen dat zweet naar azijn, uien, gist, urine ruikt... de lijst is eindeloos. De geur van zweet ontstaat wanneer we zweten in onze oksels, liezen of billen. Zweet op de handpalmen of in het gezicht ruikt niet, omdat deze zweetklieren alleen water en zout afscheiden. Deze stoffen bevatten geen voedingsstoffen voor bacteriën en produceren dus geen afvalstoffen en geen geur.

Het vermogen om te zweten is cruciaal voor het reguleren van de lichaamstemperatuur. Zweet houdt de huid jong. Onderzoek toont aan dat zweterige training de huid verjongt. In een studie onder 60-jarigen die twee keer per week een half uur lang intensief gingen hardlopen of fietsen, was de huid al na drie maanden duidelijk verjongd.

Overmatig zweten: hyperhidrose

Iedereen zweet, maar bij sommige mensen zijn de zweetklieren zo actief dat zweten een probleem wordt in het dagelijks leven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat:

Je zoveel zweet aan je handen hebt dat het moeilijk is om dingen vast te houden of op te rapen.

Je zoveel zweet in je gezicht hebt dat het zichtbaar loopt of je bril beslaat.

Je zo sterk zweet dat je kleding en schoenen kapotgaan.

Je sociale situaties vermijdt omdat je zo veel zweet.

Je last hebt van zweetgeur die niet verdwijnt met gewone antitranspiratiemiddelen.

De diagnose heet hyperhidrose en komt bij ongeveer 3% van de mensen voor. Mensen die vroeger niet veel zweetten, maar nu meer of ernstiger last hebben van zweten, moeten nagaan wat de oorzaak is, want zweten kan ook een symptoom zijn van een onderliggende ziekte.

