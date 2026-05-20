6 mythes over zonnen
20 mei 2026
De zomer is aangebroken en veel mensen genieten van de zon, maar maken zich ook zorgen. Kun je verbranden als je in de schaduw zit? Blokkeert zonnebrandcrème de heilzame vitamine D? Dermatoloog Anne Wetter ontkracht de zes meest voorkomende mythes over de zon.
1. Met zonnebrandcrème mis je vitamine D
Niet waar.
Zelfs met zonnebrandcrème op je huid dringt uv-straling door en zorgt ervoor dat de productie van vitamine D op gang komt.
Goed om te weten: we kunnen slechts een klein deel van de vitamine D via de huid opnemen. Voor iemand met een lichte huid is ongeveer een kwartier per dag voldoende. Iemand met een donkere huid moet iets langer in de zon blijven om hetzelfde vitamine D-niveau te bereiken. Het grootste deel van onze vitamine D moet echter uit onze voeding komen, bijvoorbeeld uit eieren en vette vis.
2. Je kunt ook onder een parasol verbranden
Waar.
Een parasol geeft een vals gevoel van veiligheid. Zonder zonbescherming kun je ernstig verbranden. Parasols houden alleen de directe zonnestralen tegen, niet de indirecte straling. De zon wordt zowel door zand als door water weerkaatst, wat kan bijdragen aan een nog grotere blootstelling onder een parasol.
3. Een jaar oude zonnebrandcrème werkt niet
Gedeeltelijk onjuist.
De werking kan iets minder zijn en daarom is het belangrijk om een flinke laag aan te brengen als je een oud product gebruikt. Zonnebrandcrèmes zijn vaak 12 maanden houdbaar. Na de houdbaarheidsdatum neemt de bescherming geleidelijk af.
4. SPF 30 beschermt twee keer zo goed als SPF 15
Niet waar.
SPF 15 laat 6,7% van de schadelijke UVB-straling van de zon door. Dit biedt een bescherming van 93,3%. SPF 30 laat 3,3% door, wat neerkomt op een UVB-bescherming van 96,6%. Er is dus maar een heel klein verschil tussen SPF 15 en 30. Daarom raad ik altijd aan om een zo hoog mogelijke bescherming te gebruiken en vooral om je goed in te smeren en meerdere keren per dag opnieuw aan te brengen.
5. Het is voldoende om je 1 keer per dag in te smeren
Niet waar.
Je moet je meerdere keren per dag insmeren. Ook al staat er ‘waterbestendig’ op de fles, het blijft slechts ongeveer 40 minuten na het zwemmen werkzaam. Bovendien neemt de bescherming van de zonnebrandcrème gedurende de dag af, zelfs als je niet gaat zwemmen. Je moet ongeveer om de twee uur nieuwe zonnebrandcrème aanbrengen. En dat in een ruime hoeveelheid. Reken op een handvol SPF elke keer dat je je insmeert.
6. Je wordt niet bruin als je kleding draagt
Niet waar.
Een wit T-shirt heeft een zonbeschermingsfactor van ongeveer SPF 10. Een donker katoenen shirt heeft een zonbeschermingsfactor van ongeveer SPF 50. Donkere kleding beschermt beter dan lichte kleding, en hoe dichter de stof, hoe beter de bescherming. Houd er rekening mee dat je ook met kleding aan kunt verbranden, dus gebruik zonnebrandcrème, ook als je volledig gekleed bent.
Maligne melanoom is de ernstigste vorm van huidkanker en neemt helaas wereldwijd toe. Het ontstaat in de pigmentcellen van de huid en kan zich snel verspreiden als het niet tijdig wordt ontdekt. Hoewel iedereen huidkanker kan ontwikkelen, zijn er een aantal factoren die het risico aanzienlijk verhogen. In deze blog bespreken we de vijf belangrijkste risicofactoren waar je op moet letten.
16 april 2026
Hoeveel zweet is te veel?Kan je te veel zweten? En waarom ruikt zweet bij verschillende mensen zo verschillend? Hier lees je meer over het nut van zweet en wat je kan doen als overmatig zweten een probleem wordt.
24 maart 2026
Hoe wordt herpes overgedragen?Herpes is een virus dat pijnlijke blaasjes en zweertjes op de huid kan veroorzaken, vaak in het genitale gebied of rond de mond, in de vorm van koortsblaasjes. Je kunt ook herpes aan het oog krijgen. Maar hoe wordt herpes precies overgedragen? Is een koortslip altijd herpes? Is het hetzelfde virus dat herpes rond de mond en aan de geslachtsdelen veroorzaakt? Huisarts Filip Saxena legt het uit.
12 augustus 2025
8 tips om warm weer te overwinnenZonovergoten dagen boven 26 graden kunnen aangenaam zijn, maar hitte kan ook ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Vooral ouderen, chronisch zieken, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Hier volgt advies over hoe jong en oud het beste kunnen omgaan met warm weer.
