6 mythes over zonnen

1. Met zonnebrandcrème mis je vitamine D

Niet waar.

Zelfs met zonnebrandcrème op je huid dringt uv-straling door en zorgt ervoor dat de productie van vitamine D op gang komt.

Goed om te weten: we kunnen slechts een klein deel van de vitamine D via de huid opnemen. Voor iemand met een lichte huid is ongeveer een kwartier per dag voldoende. Iemand met een donkere huid moet iets langer in de zon blijven om hetzelfde vitamine D-niveau te bereiken. Het grootste deel van onze vitamine D moet echter uit onze voeding komen, bijvoorbeeld uit eieren en vette vis.

2. Je kunt ook onder een parasol verbranden

Waar.

Een parasol geeft een vals gevoel van veiligheid. Zonder zonbescherming kun je ernstig verbranden. Parasols houden alleen de directe zonnestralen tegen, niet de indirecte straling. De zon wordt zowel door zand als door water weerkaatst, wat kan bijdragen aan een nog grotere blootstelling onder een parasol.

3. Een jaar oude zonnebrandcrème werkt niet

Gedeeltelijk onjuist.

De werking kan iets minder zijn en daarom is het belangrijk om een flinke laag aan te brengen als je een oud product gebruikt. Zonnebrandcrèmes zijn vaak 12 maanden houdbaar. Na de houdbaarheidsdatum neemt de bescherming geleidelijk af.

4. SPF 30 beschermt twee keer zo goed als SPF 15

Niet waar.

SPF 15 laat 6,7% van de schadelijke UVB-straling van de zon door. Dit biedt een bescherming van 93,3%. SPF 30 laat 3,3% door, wat neerkomt op een UVB-bescherming van 96,6%. Er is dus maar een heel klein verschil tussen SPF 15 en 30. Daarom raad ik altijd aan om een zo hoog mogelijke bescherming te gebruiken en vooral om je goed in te smeren en meerdere keren per dag opnieuw aan te brengen.

5. Het is voldoende om je 1 keer per dag in te smeren

Niet waar.

Je moet je meerdere keren per dag insmeren. Ook al staat er ‘waterbestendig’ op de fles, het blijft slechts ongeveer 40 minuten na het zwemmen werkzaam. Bovendien neemt de bescherming van de zonnebrandcrème gedurende de dag af, zelfs als je niet gaat zwemmen. Je moet ongeveer om de twee uur nieuwe zonnebrandcrème aanbrengen. En dat in een ruime hoeveelheid. Reken op een handvol SPF elke keer dat je je insmeert.

6. Je wordt niet bruin als je kleding draagt

Niet waar.

Een wit T-shirt heeft een zonbeschermingsfactor van ongeveer SPF 10. Een donker katoenen shirt heeft een zonbeschermingsfactor van ongeveer SPF 50. Donkere kleding beschermt beter dan lichte kleding, en hoe dichter de stof, hoe beter de bescherming. Houd er rekening mee dat je ook met kleding aan kunt verbranden, dus gebruik zonnebrandcrème, ook als je volledig gekleed bent.

