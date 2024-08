Wat zijn slaapstoornissen?

Een slaapstoornis betekent dat je normale slaappatroon verstoord is. Er bestaan allerlei slaapstoornissen.

Dit zijn er enkele van:

Slapeloosheid, in die zin dat je moeite hebt om in slaap te vallen en de hele nacht door te slapen.

Slaapapneu, waarbij de ademhaling stopt tijdens de slaap. Apneu is een ongevaarlijke ademhalingsstilstand. Als slaapapneu echter onbehandeld blijft, kan het gevaarlijke gevolgen hebben voor je gezondheid.

Rusteloze benen, waardoor je moeilijk de slaap kunt vatten. Het gaat niet om gewone krampen 's nachts. Het is een neurologische aandoening, waardoor je onophoudelijk de behoefte hebt om je benen te bewegen.

Slaap is essentieel voor het herstel van het lichaam en de hersenen. Tijdens de slaap komen belangrijke hormonen vrij, onder meer het groeihormoon. Een goede nachtrust is daarom essentieel voor kinderen om op te groeien.

Volwassenen slapen over het algemeen tussen de 6 en 9 uur per nacht, maar dit kan aanzienlijk verschillen van persoon tot persoon. In de puberteit hebben we meer slaap nodig en naarmate we ouder worden minder.

Wat veroorzaakt slapeloosheid?

Insomnia kan verschillende oorzaken hebben:

Stress en zorgen kunnen de slaap verstoren. Stress zorgt ervoor dat je zenuwstelsel getriggerd wordt en actief blijft, waardoor je je niet kunt ontspannen en in slaap vallen. Je slaap kan oppervlakkiger worden, je kunt vroeg wakker worden en last hebben om weer in slaap te vallen.

kunnen de slaap verstoren. Stress zorgt ervoor dat je zenuwstelsel getriggerd wordt en actief blijft, waardoor je je niet kunt ontspannen en in slaap vallen. Je slaap kan oppervlakkiger worden, je kunt vroeg wakker worden en last hebben om weer in slaap te vallen. Een onrustige slaapomgeving is een veel voorkomende oorzaak van slaapproblemen. Je kinderen maken je midden in de nacht wakker, je partner is een snurker of je hebt luidruchtige buren. Als je in de stad woont, kun je last hebben van lawaai door het verkeer.

is een veel voorkomende oorzaak van slaapproblemen. Je kinderen maken je midden in de nacht wakker, je partner is een snurker of je hebt luidruchtige buren. Als je in de stad woont, kun je last hebben van lawaai door het verkeer. Snurken kan de slaap verstoren van zowel de snurker zelf als de persoon die ernaast slaapt. Als je veel en luid snurkt, heb je misschien slaapapneu, wat betekent dat je 's nachts soms even stopt met ademhalen. Hierdoor krijgt je lichaam geen zuurstof en wordt je slaap verstoord, waardoor je je overdag moe voelt. Een onderzoek kan uitwijzen of je aan slaapapneu lijdt.

kan de slaap verstoren van zowel de snurker zelf als de persoon die ernaast slaapt. Als je veel en luid snurkt, heb je misschien slaapapneu, wat betekent dat je 's nachts soms even stopt met ademhalen. Hierdoor krijgt je lichaam geen zuurstof en wordt je slaap verstoord, waardoor je je overdag moe voelt. Een onderzoek kan uitwijzen of je aan slaapapneu lijdt. Alcohol helpt je misschien makkelijker in slaap te vallen, maar je slaap wordt er ook oppervlakkiger en onrustiger door. Alcohol maakt je ook vroeger dan normaal wakker en maakt snurken erger.

helpt je misschien makkelijker in slaap te vallen, maar je slaap wordt er ook oppervlakkiger en onrustiger door. Alcohol maakt je ook vroeger dan normaal wakker en maakt snurken erger. Nicotine en cafeïne kunnen het inslapen bemoeilijken. Rokers worden 's nachts ook vaker wakker. Het effect van cafeïne verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen kunnen als ze 's avonds koffie of andere cafeïnehoudende dranken drinken moeilijk de slaap vatten.

kunnen het inslapen bemoeilijken. Rokers worden 's nachts ook vaker wakker. Het effect van cafeïne verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen kunnen als ze 's avonds koffie of andere cafeïnehoudende dranken drinken moeilijk de slaap vatten. Ziektes en andere gezondheidsproblemen kunnen een impact hebben op de slaap, bijvoorbeeld als je last hebt van gewrichtspijn, krampen in de benen of ademhalingsproblemen door een chronische ziekte of een verkoudheid. Ook andere aandoeningen kunnen de slaap verstoren, zoals een beroerte, hartfalen, de ziekte van Parkinson, angst, depressie en dementie.

kunnen een impact hebben op de slaap, bijvoorbeeld als je last hebt van gewrichtspijn, krampen in de benen of ademhalingsproblemen door een chronische ziekte of een verkoudheid. Ook andere aandoeningen kunnen de slaap verstoren, zoals een beroerte, hartfalen, de ziekte van Parkinson, angst, depressie en dementie. Circadiaanse ritmestoornissen , bijvoorbeeld jetlag of bij mensen die in ploegendienst werken, kunnen de slaap verstoren.

, bijvoorbeeld jetlag of bij mensen die in ploegendienst werken, kunnen de slaap verstoren. Vermijd om overdag te slapen . Een dutje na school kan het lastiger maken om 's avonds in slaap te vallen. Een middagslaapje van minder dan 15 minuten kan dan weer wel.

. Een dutje na school kan het lastiger maken om 's avonds in slaap te vallen. Een middagslaapje van minder dan 15 minuten kan dan weer wel. Ga niet te laat sporten . Te laat sporten kan problemen geven om in slaap te vallen.

. Te laat sporten kan problemen geven om in slaap te vallen. Licht avondmaal. Tieners hebben vaak honger en hebben soms een extra snack nodig voor ze naar bed gaan.

Wat zijn de symptomen van insomnia?

Als je gedurende een lange periode niet genoeg slaapt, kan dit een impact hebben op je dagelijkse leven:

Het kan zijn dat je moeite hebt om je dagelijkse taken te doen, dingen te onthouden en je te concentreren.

Je kunt ook moeite hebben om je stemming onder controle te houden, overreageren en gemakkelijker boos worden, last hebben van prikkelbaarheid of je verdrietig voelen.

Soms val je ook makkelijk in slaap wanneer je passief bent, bijvoorbeeld voor de tv of tijdens een vergadering.

Als je 's ochtends moe bent, betekent dit niet per se dat je niet genoeg hebt geslapen. Slaap bestaat uit verschillende fasen waarin je meer of minder vast slaapt. Als je gewekt wordt terwijl je in een diepe slaap zit, kun je je erg moe voelen en het moeilijk hebben om wakker te worden. Je nachtrust kun je dus beter beoordelen op basis van hoe je je later op de dag voelt.

Langdurige slapeloosheid kan ook het risico op ziektes verhogen.

Wat kun je doen tegen slapeloosheid?

Dit is wat je kan helpen om beter te slapen:

Regelmatig bewegen.

Eten en slapen op vaste tijden.

Zorgen voor minder stress.

Als je snurkt, afvallen.

's Avonds licht vermijden om je circadiaanse ritme niet te verstoren. Ook licht van computers en smartphones kan de slaap verstoren.

Overdag niet langer dan 30 minuten slapen, zelfs als je moe bent. Langer slapen kan je circadiaanse ritme in de war brengen en je nachtrust verstoren.

Nicotine, alcohol en cafeïne vermijden, want zij kunnen de slaap verstoren.

Op een stuk papier de dingen noteren die je moet onthouden om je te helpen ontspannen en niet te vergeten wat je de volgende dag moet doen.

Ontspannings- of mindfulnessoefeningen proberen te doen.

Je ontspannen en vermijden nieuwe activiteiten te beginnen voor het slapengaan. Probeer één of twee uur voor je gaat slapen te zorgen voor wat ontspanning.

Van je slaapkamer een plek maken om te slapen en te rusten. Werk niet in bed, houd de kamer koel, stil en donker en verwijder de wekker en smartphone als ze je stress bezorgen (omdat je wilt weten hoeveel tijd je nog hebt voordat je moet opstaan). Ook de kwaliteit van je beddengoed heeft een invloed op de kwaliteit van je slaap.

Kun je de slaap niet vatten, probeer dan op te staan en even iets rustigs te doen tot je je weer moe voelt, zodat je hersenen het bed niet associëren met stress en wakker liggen.

Hoe wordt insomnia behandeld?

Er zijn verschillende behandelingen voor slaapproblemen:

Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan bij verschillende soorten slaapproblemen soelaas brengen. CGT kan je bijvoorbeeld helpen om de oorzaken van je problemen beter te begrijpen en je leren om te ontspannen en je aan een regelmatig slaapschema te houden. Je kunt ook minder lang slapen om je behoefte aan slaap de volgende nacht te vergroten.

(CGT) kan bij verschillende soorten slaapproblemen soelaas brengen. CGT kan je bijvoorbeeld helpen om de oorzaken van je problemen beter te begrijpen en je leren om te ontspannen en je aan een regelmatig slaapschema te houden. Je kunt ook minder lang slapen om je behoefte aan slaap de volgende nacht te vergroten. Er bestaat ook allerlei medicatie om de slaap te verbeteren. Het is belangrijk om een arts te raadplegen voor je die gebruikt. Medicatie tegen slaapstoornissen moet zo kort mogelijk gebruikt worden.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Raadpleeg een arts als je al langer dan vier weken één nacht op twee slaapproblemen hebt.

Het kan gaan om een of meer van de volgende problemen:

Het duurt meer dan 45 minuten om in slaap te vallen.

Je wordt één of meer keren per nacht wakker en slaapt moeilijk weer in.

Je wordt 's ochtends vroeg wakker voor je genoeg geslapen hebt en raakt niet weer in slaap.

Heb je al een paar nachten niet kunnen slapen en voel je je echt slecht, zoek dan dringend hulp.

