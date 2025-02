Qu'est-ce que le SPM ?

On parle de SPM, ou syndrome prémenstruel, lorsque vous présentez des symptômes dans les jours qui précèdent l'apparition de vos règles. Ces symptômes sont souvent à la fois mentaux et physiques, tels que sautes d'humeur, des ballonnements et des douleurs mammaires. Bien que le SPM soit courant, ses symptômes varient d'une personne à l'autre. Le degré d'inconfort ressenti peut également varier d'un mois à l'autre.

Qu'est-ce que le TDPM ?

Si vous souffrez d'une forme très sévère de SPM et que votre humeur en est fortement affectée, on parle de trouble dysphorique prémenstruel (TDPM). Le TDPM entraîne généralement des problèmes psychologiques dont les symptômes rappellent ceux de l'anxiété et de la dépression, mais qui s'atténuent à l'apparition des règles. Les symptômes du TDPM peuvent être suffisamment graves pour perturber votre quotidien.

Quels sont les symptômes du SPM et du TDPM ?

En cas de SPM ou de TDPM, vous pouvez présenter un ou plusieurs des symptômes suivants :

irritabilité

sautes d'humeur rapides

inquiétude et anxiété

sentiment dépressif et apathique

agitation et perte de concentration

difficulté accrue à trouver le sommeil

fatigue et perte d'énergie

douleurs et tensions mammaires

ballonnements et tensions abdominales

gonflement général du corps

pieds enflés

maux de ventre

maux de tête

acné

boulimie et envie de sucre

Pour obtenir un diagnostic de TDPM, vous devez présenter cinq des symptômes ci-dessus, dont au moins l'un des quatre premiers de la liste. Ces symptômes doivent être suffisamment prononcés pour perturber vos activités quotidiennes.

Ce trouble est plus fréquent à partir de 30 ans, mais il peut apparaître dès l'adolescence. Chez certaines femmes, il s'aggrave après la naissance des enfants. Les symptômes du SPM et du TDPM disparaissent avec la ménopause et la fin des règles.

Quelles sont les causes du SPM et du TDPM ?

La cause du SPM et du TDPM est inconnue. Toutefois, les chercheurs pensent que ces syndromes pourraient être liés à une sensibilité aux substances issues de la dégradation de l'hormone progestérone.

La quantité de progestérone dans le corps augmente lors de l'ovulation, puis chute environ deux semaines plus tard si vous n'êtes pas enceinte et que vos règles surviennent. C'est au cours de cette période, entre l'ovulation et les règles, que le TDPM et le SPM apparaissent.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Si vous souffrez du SPM ou du TDPM, il est conseillé d'adopter des habitudes de vie favorisant la détente et le bien-être. Voici quelques conseils pour mieux vous sentir :

Faites de l'exercice, de préférence plusieurs fois par semaine.

Pratiquez des activités relaxantes comme yoga ou la pleine conscience.

Efforcez-vous de dormir suffisamment.

Essayez de gérer votre stress et de vous détendre autant que possible.

Adoptez une alimentation équilibrée et régulière.

Limitez la consommation d’alcool et de caféine, qui peuvent aggraver les symptômes.

Si vous fumez, envisagez d’arrêter, car le tabac peut accentuer les symptômes.

Gardez également ce qui suit à l'esprit :

Mieux connaître vos symptômes et savoir qu'ils sont temporaires peut vous aider à mieux les gérer.

Vous préparer à leur apparition en surveillant votre cycle menstruel peut être utile. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un calendrier ou l'une des nombreuses applications disponibles.

Identifier les périodes critiques permet aussi d'informer votre entourage, qui pourra ainsi mieux comprendre votre situation et vous soutenir.

Traitement du SPM et du TDPM

Les solutions efficaces contre le SPM et le TDPM varient d'une personne à l'autre. Il vous faudra peut-être tester différentes approches pour trouver celle qui vous convient le mieux. Si vous ne parvenez pas à gérer vos symptômes seule, vous pouvez envisager l'une des options suivantes :

consultation avec un psychologue

pratique de la pleine conscience ou de la relaxation

thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

Quels sont les médicaments efficaces contre le SPM et le TDPM ?

Un traitement médicamenteux peut être envisagé dans certains cas. Le choix du médicament dépend de vos symptômes. Différents types de médicaments permettent de traiter le SPM et le TDPM :

Une pilule contraceptive contenant de la drospérinone ou d'autres médicaments bloquant l'ovulation peuvent soulager le SPM et le TDPM. Cependant, chez certaines personnes, la contraception hormonale peut aggraver les symptômes. Si vous prenez déjà une pilule contraceptive, il peut être utile d’envisager un changement. D'autres pilules contraceptives hormonales que celles contenant de la drospérinone peuvent également atténuer les symptômes. Parlez-en à votre gynécologue afin de choisir le contraceptif qui vous convient le mieux.

Certains antidépresseurs peuvent être efficaces contre le TDPM. Contrairement à leur action sur la dépression, qui prend plusieurs semaines, ils soulagent généralement les symptômes du TDPM en moins de 24 heures. Ils doivent être pris régulièrement entre l’ovulation et le premier jour des règles. Consultez votre gynécologue pour savoir si ce traitement vous convient.

Quand demander de l'aide ?

Consultez un professionnel si votre SPM ou votre TDPM affecte négativement votre quotidien et votre qualité de vie.

Consultez un professionnel si votre SPM ou votre TDPM affecte négativement votre quotidien et votre qualité de vie.

Questions fréquentes

Nous répondons aux questions les plus fréquentes sur le SPM et le TDPM.

Quand le SPM et le TDPM surviennent-ils ? Les symptômes apparaissent généralement une semaine avant les règles et s'atténuent ou disparaissent à leur arrivée. Certaines personnes ressentent toutefois des symptômes dès l'ovulation, qui survient environ deux semaines avant les règles.

