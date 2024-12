Qu'est-ce que la dépression postnatale ?

La dépression postnatale, également connue sous le nom de dépression post-partum, survient après la naissance d'un enfant. Cette naissance peut provoquer de l'anxiété, de la dépression et des problèmes de sommeil et rendre difficile la vie quotidienne. Tous les nouveaux parents passent par des phases de fatigue, d'instabilité et de déprime, mais dans le cas de la dépression postnatale, les symptômes sont plus intenses et plus durables.

Aide en cas de dépression postnatale Entretenez-vous sans attendre, par vidéo, avec un médecin généraliste ou un psychologue, grâce à l'app Doktr. Fini, les longs délais d'attente.

Symptômes de la dépression postnatale

Contrairement aux montagnes russes émotionnelles que connaissent la plupart des nouveaux parents, la dépression postnatale s'accompagne de symptômes plus intenses et plus longs. Vous pouvez également avoir du mal à gérer votre vie quotidienne et à vous occuper de votre bébé. Les symptômes peuvent apparaître dès la grossesse ou se développer jusqu'à un an après l'accouchement. En l'absence de traitement, les symptômes peuvent persister pendant des mois.

Les symptômes de la dépression postnatale varient d'une personne à l'autre et peuvent inclure les éléments suivants :

Vous souffrez de dépression et vous avez du mal à éprouver de la joie.

Vous pleurez beaucoup.

Vous avez du mal à tisser un lien avec votre bébé.

Vous prenez vos distances avec votre famille et vos amis.

Votre appétit change : vous avez du mal à manger ou, au contraire, vous mangez plus que d'habitude.

Vous avez des problèmes de sommeil : vous dormez trop peu ou, au contraire, trop.

Vous éprouvez une grande fatigue et vous manquez d'énergie.

Vous n'avez pas envie de faire ce que vous aimez en temps normal.

Vous éprouvez plus facilement de la colère et de l'irritation.

Vous éprouvez de l'anxiété et doutez d'être un bon parent.

Vous ressentez du désespoir.

Vous éprouvez des sentiments de culpabilité, de honte ou d'infériorité.

Vous avez du mal à penser clairement, à vous concentrer et à prendre des décisions.

Vous ressentez de l'agitation.

Vous souffrez d'anxiété ou de crises de panique.

Vous avez des pensées suicidaires ou vous pensez que les choses se passeraient mieux si vous n'étiez pas là.

La dépression postnatale chez les hommes, les coparents et après l'adoption

La dépression postnatale peut également accabler les nouveaux parents qui n'ont pas accouché eux-mêmes. Elle peut donc toucher aussi le partenaire d'une personne ayant accouché et ceux qui ont eu un enfant par d'autres moyens, tels que l'adoption.

Les symptômes de la dépression postnatale chez un père ou un coparent sont similaires à ceux d'une personne ayant elle-même accouché. Le risque de dépression postnatale est plus élevé si vous avez déjà souffert de dépression dans le passé ou si vous êtes confronté à d'autres facteurs de stress, tels que des problèmes financiers, du stress au travail, des problèmes relationnels ou un sentiment général de pression.

Si vous présentez des symptômes de dépression ou d'anxiété pendant la grossesse de votre partenaire ou au cours de l'année qui suit la naissance de votre enfant, il peut s'agir d'une dépression postnatale et la consultation d'un médecin est recommandée.

Quelles sont les causes de la dépression postnatale ?

Il n'existe pas de cause unique à la dépression postnatale : des facteurs tant physiques que psychologiques peuvent jouer un rôle. Les symptômes ne sont pas nécessairement liés à l'accouchement lui-même et peuvent affecter tout nouveau parent. Voici quelques exemples de facteurs susceptibles d'augmenter le risque de dépression postnatale :

parcours difficile jusqu'à l'arrivée du bébé, comme longs délais d'attente, traitements, grossesse difficile, accouchement compliqué ou adoption ;

bébé qui a besoin de soins supplémentaires ou d'être allaité, ou qui ne se sent pas bien pour une raison quelconque ;

difficulté à allaiter ou à nourrir le bébé ;

bébé qui pleure beaucoup ;

privation sévère de sommeil ;

manque de soutien et d'aide de la part de l'entourage ;

antécédents de vulnérabilité, tels que dépression ou problèmes de santé mentale ;

autres problèmes, conflits ou difficultés pesant fortement.

Il est également important d'éviter tout sentiment de culpabilité lié la dépression postnatale. Il s'agit d'un problème médical courant, dont personne n'est à l'abri et qui disparaît avec un traitement approprié.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Outre le traitement professionnel, vous pouvez faire vous-même un certain nombre de choses pour vous rétablir afin de vous sentir mieux :

Activité physique. Prenez l'habitude de faire de l'exercice et de prendre l'air tous les jours.

Prenez l'habitude de faire de l'exercice et de prendre l'air tous les jours. Mode de vie sain. Choisissez des aliments nutritifs et évitez l'alcool.

Choisissez des aliments nutritifs et évitez l'alcool. Le calme. Le sommeil et le repos sont essentiels au bien-être. Profitez des moments où votre enfant dort.

Le sommeil et le repos sont essentiels au bien-être. Profitez des moments où votre enfant dort. Du temps pour soi. Prenez du temps pour vous, y compris en dehors de la maison, et faites des activités qui vous font du bien.

Prenez du temps pour vous, y compris en dehors de la maison, et faites des activités qui vous font du bien. Contact interpersonnel. Recherchez la compagnie de personnes qui vous font du bien et ne vous isolez pas. Partagez vos sentiments avec vos proches.

Recherchez la compagnie de personnes qui vous font du bien et ne vous isolez pas. Partagez vos sentiments avec vos proches. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour pouvoir dormir, faire de l'exercice et voir des amis de temps en temps. Vous pouvez également demander des conseils sur la façon de faire manger et faire dormir votre bébé, et d'autres choses que les parents n'apprennent qu'au bout d'un certain temps. Personne n'est expert du jour au lendemain : il faut du temps pour trouver l'approche qui vous convient.

Traitement de la dépression postnatale

La dépression postnatale est souvent traitée par une psychothérapie, des médicaments ou une combinaison des deux.

Psychothérapie : le traitement prend la forme d'entretiens avec un psychologue ou un autre professionnel spécialisé en psychothérapie. Le traitement peut vous aider à mieux gérer vos émotions, à vous attaquer à vos problèmes, à vous fixer des objectifs réalistes et à trouver des solutions. Une thérapie familiale ou une thérapie de couple peut également être envisagée.

: le traitement prend la forme d'entretiens avec un psychologue ou un autre professionnel spécialisé en psychothérapie. Le traitement peut vous aider à mieux gérer vos émotions, à vous attaquer à vos problèmes, à vous fixer des objectifs réalistes et à trouver des solutions. Une thérapie familiale ou une thérapie de couple peut également être envisagée. Médicaments : les antidépresseurs peuvent aider et sont souvent combinés à une psychothérapie. Votre médecin peut vous aider à trouver des médicaments qui ne présentent par ailleurs aucun risque si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Quand dois-je demander de l'aide ?

Si vous pensez que vous ou votre partenaire souffrez de dépression postnatale, il est important de demander de l'aide. De même, si vous ou votre partenaire présentez des signes de psychose, vous devez immédiatement demander de l'aide. Les symptômes de la psychose comprennent la confusion, le fait d'entendre des voix dans sa tête, de sentir des odeurs étranges ou des pensées persistantes et dérangeantes.

Grâce à l'app Doktr, vous pouvez rapidement vous entretenir par vidéo avec un médecin généraliste ou un psychologue agréé, sans longs délais d'attente. Le médecin généraliste peut vous aider à évaluer les symptômes, vous conseiller et vous prescrire un traitement, tandis que le psychologue peut vous proposer des thérapies personnalisées. Si nécessaire, ils vous orienteront vers une prise en charge physique.

Obtenez de l’aide dans l'app Doktr

Questions fréquemment posées

Réponses aux questions les plus fréquemment posées sur la dépression postnatale.

Comment de temps durée une dépression postnatale ? Sans traitement, la dépression postnatale peut durer jusqu'à six mois, voire plus dans certains cas. Cependant, avec un traitement adapté, la plupart des personnes constatent une amélioration au bout de quelques semaines ou d'un mois.

Qu'est-ce que la psychose postnatale ? Dans de rares cas, l'accouchement peut déclencher une psychose dite postnatale. Il s'agit d'une affection grave qui se développe généralement au début de la période postnatale , entre deux semaines et trois mois après la naissance du bébé. Les symptômes sont les suivants : Confusion Hallucinations et délires, tels que l'audition de voix ou une perception perturbée de la réalité Paranoïa, se manifestant par exemple par le sentiment d'être suivi ou observé Énergie et excitation excessives Tentatives d'automutilation ou de violence à l'égard de son enfant Les symptômes peuvent apparaître par périodes , avec un comportement normal alternant avec des actions incompréhensibles. En cas de signes de psychose, une aide médicale immédiate s'impose.



Lire plus