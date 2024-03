La pilule contraceptive : c'est quoi ?

La pilule, également appelée pilule contraceptive, est une forme de contraception offrant une protection contre les grossesses non désirées.

Elle peut également être utilisée contre les douleurs menstruelles sévères, les saignements abondants ou les règles irrégulières. Certains types de pilules contraceptives sont également utilisés pour traiter l'acné.

Deux hormones sexuelles féminines régulent le cycle menstruel. Les pilules contraceptives contiennent une version synthétique de ces hormones.

Certaines pilules contraceptives contiennent les deux hormones. Elles sont également connues sous le nom de pilules combinées. Il existe néanmoins des pilules contraceptives tout aussi efficaces qui ne contiennent que le progestatif. Ces pilules sont aussi appelées pilules micro-progestatives ou POP (Progestagen-Only Pill).

Les pilules contraceptives ont trois effets qui se combinent pour assurer une protection sûre :

Elles empêchent l'ovulation.

Elles rendent les sécrétions du col de l'utérus plus épaisses et plus résistantes, empêchant ainsi les spermatozoïdes d'atteindre l'utérus.

Elles amincissent l'endomètre, ce qui l'empêche d'accueillir un ovule fécondé.

Lorsqu'elle est utilisée correctement, la pilule offre une protection très sûre contre les grossesses non désirées.

Effets positifs de la pilule contraceptive

La pilule contraceptive ne protège pas seulement contre la grossesse, mais peut aussi présenter d'autres avantages :

Elle permet de réduire la durée des saignements, qui peuvent même disparaître complètement.

Elle permet de modérer les douleurs menstruelles.

Elle permet de retarder les règles.

Les problèmes liés au syndrome prémenstruel et au trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) peuvent diminuer.

Certaines pilules peuvent améliorer les symptômes d'acné.

Le risque de cancer des ovaires, de l'utérus et de l'intestin diminue.

Effets secondaires de la pilule

Au début de la prise de la pilule, il est possible de ressentir davantage d'effets secondaires pendant quelque temps. Généralement, le corps finit par s'y habituer et les effets secondaires disparaissent au bout d'un certain temps.

Exemples d'effets secondaires de la pilule :

Gonflement des seins

Petits saignements entre les règles

Maux de tête

Diminution de la libido

Humeur dépressive

Acné (certains ont moins d'acné, d'autres plus)

Il existe de nombreux types de pilules contraceptives et si vous ressentez des effets secondaires qui ne disparaissent pas après quelques mois, vous pouvez demander à votre médecin d'essayer un autre type de pilule. Il existe également d'autres formes de contraception possibles.

À qui s'adresse la pilule contraceptive ?

La pilule est une méthode efficace et sûre pour les femmes qui n'ont aucune difficulté à prendre un comprimé à peu près à la même heure tous les jours.

La pilule présente également d'autres avantages, tels que la régularité des règles et le soulagement des problèmes de syndrome prémenstruel et de règles abondantes. Vous pouvez également utiliser la pilule pour retarder vos règles lorsque vous voyagez, par exemple.

À qui la pilule ne convient-elle pas ?

La pilule ne convient pas aux femmes qui ont du mal à se souvenir de prendre leur pilule tous les jours.

Une des hormones contenues dans la pilule peut augmenter le risque de thrombose veineuse, bien que cela soit rare. Par conséquent, les pilules contraceptives ne sont pas prescrites aux personnes présentant un risque accru de thrombose. Il s'agit par exemple des personnes en surpoids, des personnes qui ont déjà eu une thrombose ou qui ont un parent génétique en ayant eu une.

Si vous venez d'accoucher, vous devez attendre six semaines avant de commencer à prendre la pilule. En effet, le risque de thrombose est plus élevé si vous venez d'accoucher. Que vous ayez accouché par voie basse ou par césarienne, le risque est identique.

Votre médecin traitant peut vous fournir des conseils sur g et vous prescrire la pilule. Son évaluation se fait toujours au cas par cas, de manière à ce que vous disposiez d'un moyen de contraception adapté à vos besoins et à votre situation de vie.

Grâce à l'app Doktr, vous pouvez rapidement parler à un médecin généraliste reconnu par vidéo, sans rendez-vous. Le médecin généraliste peut vous aider en vous donnant des conseils sur la contraception et en renouvelant votre prescription de pilule le cas échéant.

Le docteur vous a prescrit la pilule ? Vous trouverez immédiatement les ordonnances dans l'application ou sur votre carte d'identité électronique (eID).

Obtenez de l'aide dans l'app Doktr

Questions fréquentes

Nous avons rassemblé ici quelques brèves questions et réponses sur la pilule contraceptive.