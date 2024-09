Du sang dans les selles : quelles sont les causes ?

La présence de sang dans les selles est généralement due à des hémorroïdes ou à une déchirure de l'ouverture du rectum, également appelée fissure anale. Ces deux affections sont souvent le résultat d'une constipation prolongée. La grossesse ou une diarrhée prolongée peuvent également provoquer des hémorroïdes.

S'ils sont pris fréquemment, certains médicaments peuvent provoquer des saignements dans l'estomac ou les intestins. Quelques exemples :

Anticoagulants

Médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique

Anti-inflammatoires

Dans de rares cas, les antibiotiques peuvent provoquer une inflammation, qui peut être à l'origine de saignements.

Voici quelques maladies pouvant provoquer des saignements dans le tube digestif :

Diverticulose

Gastro-entérite

Ulcère à l'estomac

Colite ulcéreuse

Maladie de Crohn

Polypes intestinaux

Cancer de l'intestin

Colite ischémique

La colite ulcéreuse et la maladie de Crohn sont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. La diverticulose est une inflammation aiguë d'une partie de l'intestin. Les polypes sont des excroissances de la muqueuse intestinale qui ressemblent à des bourgeons ou des tiges. En cas de colite ischémique, l'intestin reçoit moins de sang. Cette maladie rare touche principalement les personnes âgées.

Avec l'âge, le risque de maladies entraînant la présence de sang dans les selles augmente.

Du sang dans les selles chez l'enfant

Chez les enfants, la présence de sang dans les selles n'est généralement pas le signe d'une affection grave. Les causes les plus fréquentes sont :

une fissure anale

un saignement du mamelon lorsque bébé est allaité

une allergie alimentaire, par exemple au lait de vache

Parfois, on pourrait penser à tort qu'il y a du sang dans les selles si l'enfant a mangé des aliments rendant les selles rouges ou foncées, par exemple du boudin, des betteraves rouges ou des myrtilles.

Autres causes possibles chez l'enfant :

Gastro-entérite irritant la paroi de l'estomac

Rupture de l'œsophage (due à des vomissements sévères)

Ulcère à l'estomac

Colite ulcéreuse ou maladie de Crohn

Diverticule de Meckel (nodule congénital formant un sac dans l'intestin)

Invagination intestinale (pénétration d'une portion de l'intestin dans une autre)

Aspect du sang dans les selles

L'aspect du sang dans les selles dépend de la localisation du saignement :

Du sang est visible sur le papier-toilette quand on s'essuie.

Du sang peut être visible dans la cuvette des WC.

Du sang rouge vif est souvent visible à la surface des selles.

Du sang foncé ou noir est souvent mélangé aux selles.

Le sang peut également être foncé par certains aliments tels que les myrtilles, le boudin et la betterave, ou par des comprimés de fer. On pourrait alors penser à tort qu'il y a du sang dans les selles.

Que pouvez faire vous-même ?

Les hémorroïdes et les fissures anales sont souvent dues à la constipation. Pour prévenir la constipation :

Buvez beaucoup d'eau

Faites régulièrement de l'exercice

Mangez des aliments riches en fibres

Des médicaments sont également disponibles en pharmacie pour traiter les hémorroïdes, si vous savez qu'elles sont la cause des saignements.

Traitement en cas de sang dans les selles

Le traitement dépend de la cause des saignements. Les hémorroïdes et les fissures anales guérissent souvent d'elles-mêmes. En cas d'hémorroïdes, des médicaments peuvent soulager les démangeaisons et la douleur au moment d'aller aux toilettes. En cas de constipation, des médicaments permettent de ramollir les selles et de les évacuer rapidement. Ils peuvent à la fois prévenir et traiter la constipation.

En cas de maladies inflammatoires de l'intestin, il existe différents types de médicaments pour réduire l'inflammation. Des conseils diététiques peuvent également contribuer à atténuer les symptômes. Le cancer de l'intestin, quant à lui, peut être traité par des médicaments et parfois par une intervention chirurgicale, en fonction de sa localisation et de son étendue.

Quand consulter un médecin ?

Il est important de se faire examiner pour exclure que les saignements soient dus à une maladie nécessitant un traitement. Consultez un médecin si vous remarquez du sang dans vos selles et :

que vous n'en connaissez pas précisément la cause

que ces saignements sont nouveaux ou répétés

que ces saignements sont nouveaux et que vous avez plus de 40 ans

Consultez immédiatement un médecin si vous avez du sang dans vos selles et que vous vous sentez malade, que vous ressentez des douleurs ou que vous perdez beaucoup de sang.

