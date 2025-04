Qu'est-ce qu'un ulcère ?

Les ulcères sont des lésions de la paroi de l'estomac (ulcère gastrique) ou du duodénum (ulcère duodénal). Lorsque le mucus protecteur de la muqueuse s'affaiblit, celle-ci est exposée à l'acide gastrique et à la pepsine. Un ulcère peut alors se former.

Quelle est la cause d’un ulcère ?

L'intérieur du tractus gastro-intestinal est recouvert d'une couche de mucus qui le protège de l'acidité gastrique. Une lésion survient lorsque cet acide attaque le tissu sous-jacent, entraînant la formation d'ulcères douloureux, parfois hémorragiques. La formation d'un ulcère peut résulter d'une augmentation de la quantité d'acide ou d'un amincissement de la couche de mucus protectrice.

Les ulcères gastroduodénaux sont généralement causés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Cette bactérie vit dans l'environnement acide de la paroi de l'estomac et de la partie supérieure du duodénum. Lorsque l'ulcère se situe dans la partie supérieure de l'intestin grêle, il est presque toujours dû à la bactérie. Celle-ci est très répandue, mais elle ne provoque un ulcère que chez certaines personnes, pour des raisons qui ne sont pas encore totalement connues.

Autres causes fréquentes : la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et la prise à long terme de certains médicaments, tels que les analgésiques.

Quels sont les symptômes des ulcères de l'estomac ?

Les symptômes peuvent varier selon les personnes et être difficiles à reconnaître. Ils surviennent souvent par périodes, avec une intensité variable dans la journée. Les symptômes les plus fréquents sont :

Douleurs abdominales

Réveil nocturne à cause de douleurs à l'estomac

Reflux acide et brûlures d'estomac

Nausées, parfois accompagnées de vomissements

Perte d'appétit et sensation de satiété rapide

Dans de rares cas, un ulcère peut s'aggraver. Les formes les plus sévères peuvent entraîner des hémorragies ou, dans les cas extrêmes, une perforation de la paroi de l'estomac. Cette perforation gastrique provoque des symptômes plus graves, tels que :

Vomissements de sang (noir ou rouge)

Selles foncées (noires ou goudronneuses)

Perte de poids inexpliquée

Traitement des ulcères à l'estomac

Il est essentiel de traiter un ulcère pour éviter toute aggravation. Dans la plupart des cas, un médicament appelé inhibiteur de la pompe à protons est prescrit. Ce médicament réduit la quantité d'acide chlorhydrique dans le suc gastrique, le rendant moins corrosif.

Si l'ulcère est causé par la bactérie Helicobacter pylori, il est traité par une combinaison de médicaments : trois types d'antibiotiques et un inhibiteur de la pompe à protons.

En cas d'ulcère perforé ou hémorragique, une prise en charge hospitalière urgente s'impose, la vie étant en danger. Grâce à la découverte de l'Helicobacter pylori et aux traitements efficaces, ces complications sont devenues rares.

Quand consulter un médecin ?

Vous devez consulter un médecin si vous pensez avoir un ulcère, en particulier si vous avez plus de 50 ans et que vous présentez de nouveaux symptômes inexpliqués.

Consultez immédiatement un médecin en cas de :

Douleur abdominale soudaine et intense

Vomissements de sang (noir ou rouge)

Présence de sang (noir ou rougeâtre) dans les selles

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Voici quelques conseils pour soulager la douleur et réduire le risque d'ulcère :

Arrêtez de fumer. Le tabac affaiblit la couche de mucus protectrice du tractus gastro-intestinal.

Le tabac affaiblit la couche de mucus protectrice du tractus gastro-intestinal. Passez en revue vos médicaments. Si possible, évitez les médicaments contre la douleur et la fièvre faisant partie des AINS. Prenez un médicament d'un autre type si nécessaire.

Avant, des conseils diététiques étaient souvent donnés aux patients souffrant d'un ulcère à l'estomac, mais cette pratique est aujourd'hui dépassée. Il est désormais recommandé d'éviter les aliments et les boissons qui aggravent les symptômes, notamment :

Les aliments très épicés

Les aliments frits

Le café

L’alcool

Contrairement à une idée reçue, le stress n'est plus considéré comme une cause directe d'ulcère.

Questions fréquentes

Ci-dessous, quelques brèves questions et réponses sur les ulcères à l'estomac.



Comment se manifeste un ulcère ? Les symptômes varient d'une personne à l'autre. Le symptôme le plus fréquent est une douleur à l'estomac, surtout lorsque celui-ci est vide. Cette douleur peut s'atténuer après un repas ou la prise d'antiacides. Une douleur abdominale qui vous réveille la nuit est également un symptôme typique. Les symptômes sont souvent intermittents et leur intensité peut varier au cours de la journée.

