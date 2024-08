Qu'est-ce que la constipation ?

La constipation est le fait de ne pas parvenir à aller à la selle bien qu'on en ressente le besoin. On parle de constipation lorsque la fréquence des selles est inférieure à trois fois par semaine, mais les habitudes en la matière varient d'une personne à l'autre.

Des selles dures pendant une période prolongée et des selles peu fréquentes augmentent également le risque d'autres problèmes tels que les fissures anales et les hémorroïdes. Pour se sentir bien, tout le monde devrait suivre les conseils visant à réduire le risque de constipation. En principe, les selles devraient être de couleur brune, molles mais compactes, et s’évacuer sans difficulté.

Quelles sont les causes de la constipation ?

La constipation temporaire est généralement causée par une alimentation trop pauvre en fibres et une consommation insuffisante de liquide. D’autres facteurs peuvent être à l’origine de la constipation temporaire :

une grande sédentarité

un régime alimentaire différent, à des moments différents de ceux que vous avez l’habitude de suivre (en voyage par exemple)

un traitement médicamenteux temporaire, comme des analgésiques puissants ou des suppléments de fer

La constipation est également fréquente pendant la grossesse, la menstruation ou d'autres conditions qui affectent les niveaux d'hormones, comme le diabète ou les maladies thyroïdiennes. L'hypothyroïdie (thyroïde sous-active) et l'hyperthyroïdie (thyroïde hyperactive) peuvent toutes deux entraîner des problèmes de constipation.

La constipation à long terme peut avoir de nombreuses causes. Il conviendra de rechercher la cause exacte. Il peut s'agir par exemple d'un blocage de l'intestin ou de problèmes au niveau des nerfs et des muscles qui assurent le fonctionnement de l'intestin.

Quels sont les symptômes de la constipation ?

Les symptômes courants de la constipation sont les suivants :

une fréquence des selles inférieure à trois fois par semaine

des selles dures et éventuellement fragmentées en grumeaux durs

le besoin de pousser pour vider ses intestins

la sensation de ne pas pouvoir vider ses intestins après avoir été aux toilettes

un estomac distendu et douloureux

Les nausées et la perte d'appétit sont d'autres symptômes. Des fissures peuvent également se former autour du rectum si vous avez souvent un estomac paresseux.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Vous pouvez faire plusieurs choses vous-même pour réduire le risque de constipation. Voici quelques conseils :

Buvez beaucoup de liquides . Buvez de l'eau à chaque repas. Il est courant d'avoir moins soif en vieillissant. Les personnes âgées doivent donc se rappeler de boire de l'eau même lorsqu'elles n'ont pas soif.

. Buvez de l'eau à chaque repas. Il est courant d'avoir moins soif en vieillissant. Les personnes âgées doivent donc se rappeler de boire de l'eau même lorsqu'elles n'ont pas soif. Adoptez un régime riche en fibres . Veillez à consommer des aliments riches en fibres, tels que les haricots, les légumes, les fruits, le pain complet et d'autres produits à base de céréales complètes.

. Veillez à consommer des aliments riches en fibres, tels que les haricots, les légumes, les fruits, le pain complet et d'autres produits à base de céréales complètes. Bougez, cela aide vos intestins à fonctionner . Évitez de rester assis pendant de longues périodes, même si vous pratiquez une activité physique entre-temps.

. Évitez de rester assis pendant de longues périodes, même si vous pratiquez une activité physique entre-temps. Essayez de gérer le stress, qui est une cause connue de constipation . Vous pouvez peut-être changer quelque chose pour réduire le stress dans votre vie.

. Vous pouvez peut-être changer quelque chose pour réduire le stress dans votre vie. Urinez quand vous en ressentez le besoin . Ne repoussez pas le moment d'aller aux toilettes, allez-y quand vous en ressentez le besoin et prenez votre temps.

. Ne repoussez pas le moment d'aller aux toilettes, allez-y quand vous en ressentez le besoin et prenez votre temps. Trouvez une routine pour aller aux toilettes , par exemple après les repas.

, par exemple après les repas. Un autre remède maison utile contre la constipation consiste à ajouter au régime alimentaire des graines de lin entières et des pruneaux, tous deux connus pour leur capacité à ramollir le contenu de l'intestin.

Traitement de la constipation

En cas de constipation occasionnelle chez l'adulte, plusieurs traitements en vente libre peuvent aider. Il existe des laxatifs qui stimulent le transit intestinal. Une autre option est le micro-lavage qui permet de dissoudre les masses dures. Demandez conseil au pharmacien.

En cas de constipation occasionnelle chez l'enfant, il convient de consulter un médecin pour obtenir des conseils sur les mesures à prendre.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Si votre enfant souffre de constipation, vous devez consulter un médecin dans les cas suivants :

Votre enfant a moins d'un mois.

Il est entièrement nourri au sein et ses selles sont dures.

Votre enfant a des difficultés à déféquer depuis plus d'une semaine.

Il est souvent constipé.

Votre enfant a très mal.

Il ne prend pas de poids.

Si vous êtes un adulte et que vous souffrez de constipation, vous devriez consulter un médecin si l'une des situations suivantes s'applique :

Vous êtes constipé depuis plus de deux semaines.

Vous avez plus de 50 ans et constatez un problème que vous n'aviez pas auparavant.

Vous souffrez de constipation et d'une perte de poids involontaire en même temps.

Consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants :

Constipation et douleurs très intenses à l'estomac

Selles noires ou sanglantes

Questions fréquentes

Nous avons rassemblé ici quelques questions et réponses sur la constipation.