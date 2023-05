Qu'est-ce qu'une tique ?

Les tiques sont de minuscules acariens ressemblant à des araignées qui sucent le sang pour grandir et se développer. Elles le font à chaque stade de leur développement, d'abord de la larve à la nymphe, puis jusqu’à la chenille adulte.

La larve ressemble à une petite écrevisse et mesure environ un demi-millimètre. La nymphe mesure environ un millimètre et la chenille adulte entre 3 et 4 millimètres. Si la chenille est gorgée de sang, elle peut devenir beaucoup plus grande, jusqu'à 1,5 cm de long.

La saison des tiques s'étend de mars à novembre, période durant laquelle les tiques sont actives dans les forêts et les hautes herbes.

Symptômes d'une piqûre de tique

Les piqûres de tiques se produisent généralement là où la peau est fine, comme sur le bas des jambes, dans les plis des genoux et dans l'aine. Chez les enfants, les piqûres de tiques apparaissent souvent sur le tronc, le cuir chevelu, le cou ou derrière l'oreille.

Le site de la piqûre démange généralement pendant quelques jours et il n'est pas rare qu'une éruption cutanée apparaisse après une piqûre de tique. Sur les peaux claires, la zone entourant la piqûre peut être légèrement rouge pendant quelques jours, et l'apparition d'une petite bosse rouge après une piqûre est normale. Sur une peau plus foncée, la rougeur est plus difficile à voir.

Quelles maladies les tiques peuvent-elles transmettre ?

Les tiques peuvent transmettre un certain nombre de maladies, dont les plus courantes sont la maladie de Lyme et l'encéphalite à tiques. L'encéphalite à tiques est causée par un virus et n'apparaît que dans certaines zones à haut risque. Si vous vivez ou passez beaucoup de temps dans une région où l'encéphalite à tiques est répandue, vous devriez vous faire vacciner.

La maladie de Lyme est causée par une bactérie et peut donc être traitée par des antibiotiques. Il n'existe pas de vaccin contre la maladie de Lyme. Si vous retirez la tique rapidement après la piqûre, les risques d'infection sont faibles, car la tique doit normalement rester fixée sur la peau pendant au moins 24 heures pour transmettre la bactérie de la maladie de Lyme.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Essayez d'éviter d'être piqué par les lentes :

avant qu'elles n'aient une chance de se fixer sur votre peau. Prenez l'habitude de vérifier la présence de tiques tous les soirs pendant la saison.

pendant la saison. Prenez une douche et peignez-vous après avoir été à l'extérieur.

Inspectez l’extérieur et l’intérieur de vos vêtements pour éviter que les tiques ne vous piquent plus tard.

Utilisez un spray anti-moustiques sur votre peau et vos vêtements. Les répulsifs pour moustiques contenant du DEET ou de l'icaridine peuvent également être efficaces contre les tiques.

Si vous vous trouvez dans une zone infestée de tiques, il est recommandé de porter des bottes et un pantalon de couleur claire et de rentrer le bas du pantalon dans la tige des bottes. Pour le haut du corps, il est recommandé de porter un T-shirt blanc à manches courtes.

Une chemise à manches courtes est préférable à une chemise à manches longues, surtout si vous cueillez des baies ou des champignons et que vous vous accroupissez beaucoup. En effet, si vous touchez le sol avec vos mains et vos bras pour cueillir des baies ou des champignons, des insectes risquent de se glisser sur vos mains. Si vous portez un pull ou une chemise à manches longues, vous n'avez généralement pas le temps d'observer les lentes, en particulier les petites larves et les nymphes, qui peuvent alors se glisser sous le tissu de vos manches. Les lentes peuvent alors atteindre l'aisselle ou le cou, par exemple, où elles peuvent se nicher à l'abri des regards. Les bras nus permettent de détecter plus facilement la présence d’intrus sur la peau et de les éliminer avant qu'ils n'aient le temps de remonter le long des bras et de se fixer, par exemple, sous les aisselles ou dans le cou.

Comment enlever une tique ?

Si vous découvrez une tique qui vous a déjà piqué, retirez-la dès que possible afin de réduire le risque de contracter les agents pathogènes de la tique. Procédez comme suit :

À l'aide d'une pince à épiler ou d'un tire-tique, tirez lentement la tique vers l'extérieur et saisissez-la le plus près possible de la peau.

Lavez la peau autour de la piqûre à l'eau et au savon ou au désinfectant après avoir retiré la tique.

Prenez une photo de la piqûre de tique afin de pouvoir vous souvenir de l'endroit où la tique a piqué et de suivre l’évolution.

Si une partie de la tique reste dans la peau, le corps l’éjecte généralement de lui-même. Il n’y a donc pas lieu d’y toucher. Si elle est toujours présente après quelques jours, la piqûre est souvent légèrement enflammée et il peut être plus facile de retirer les restes de la tique à l'aide d'une pince à épiler ou d'une aiguille.

Si vous retirez la tique dans les 24 heures, vous réduisez le risque de transmission de l'infection.

Pendant trois mois, vérifiez si la peau autour de la piqûre de tique ne devient pas de plus en plus rouge, car cela pourrait être le signe d’une infection par la bactérie de Lyme. Sur une peau foncée, ce type de rougeur est difficile à détecter. Il est alors particulièrement important de surveiller les autres symptômes plus généraux de la maladie de Lyme, tels que les douleurs musculaires, les douleurs articulaires et la fièvre.

Traiter une piqûre de tique

Normalement, les piqûres de tiques ne nécessitent pas de traitement. Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes décrits dans la section " Quand devez-vous consulter un médecin ?", un traitement antibiotique peut s'avérer nécessaire. Dans des cas plus rares, une hospitalisation peut être indispensable.

Quand devez-vous consulter un médecin ?

Après une piqûre de tique, consultez un médecin dans les cas suivants :

Une tache rouge apparaît sur la peau à l'endroit de la piqûre au moins une semaine après la piqûre et atteint un diamètre d'au moins 5 centimètres. La rougeur peut être complètement opaque ou ressembler à un cercle rouge, et peut être plus difficile à voir sur les peaux foncées.

Quelque temps après une piqûre de tique, vous développez des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, de la fièvre ou vous vous sentez anormalement fatigué.

Consultez d'urgence un médecin en cas de raideur de la nuque, de maux de tête violents, de paralysie du visage ou d'autres parties du corps après une piqûre.

Il est bon de savoir que la gêne occasionnée par une piqûre de tique disparaît normalement d'elle-même et que la plupart des gens n'ont pas besoin de traitement.

Comment Doktr peut-il vous aider ?

Les médecins agréés sur l'app Doktr peuvent vous aider en vous conseillant et en évaluant vos symptômes.

Obtenir de l’aide grâce à l'app Doktr

Questions fréquentes