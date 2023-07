Le laps de temps entre le moment où vous mangez quelque chose de mauvais et celui où vous ressentez des symptômes varie. Les symptômes peuvent apparaître en quelques heures ou au bout de plusieurs jours, en fonction de la cause. Si la cause est de la nourriture laissée à l’air libre, comme un buffet ou des aliments mal réchauffés, vous pouvez souvent développer des symptômes en quelques heures. Si la cause est la salmonelle ou une autre infection intestinale, le laps de temps pour que l’infection évolue en symptômes est légèrement plus long, d’un jour à quelques jours.