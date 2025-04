Qu'est-ce que la salmonelle ?

La salmonelle est un type de bactérie, et la salmonellose est l'infection qu'elle provoque. La forme la plus courante de la maladie est une infection intestinale entraînant diarrhées, fièvre et douleurs abdominales. Dans les cas les plus sévères, la salmonelle peut provoquer une septicémie. En passant de l'intestin dans le sang, la bactérie peut atteindre d'autres organes et entraîner ainsi de graves complications.

Conseils pour la salmonelle Vous souffrez de salmonellose ? Parlez rapidement à un médecin généraliste en ligne via l'app Doktr. Sans rendez-vous.

Vous pouvez être contaminé en serrant la main d'une personne souffrant d'une infection intestinale ou en consommant des aliments contaminés. Les aliments les plus à risque sont le poulet insuffisamment cuit, les œufs, les produits laitiers et les fruits de mer. La consommation de fruits et de légumes mal rincés peut également entraîner une contamination.

La salmonellose est-elle contagieuse ?

La salmonellose peut se transmettre d'une personne à l'autre dans de rares cas. La contamination se produit alors surtout au sein d'une même famille, dans des maisons de repos ou des crèches, notamment si la personne infectée ne prend pas soin de se laver les mains après un passage aux toilettes. La maladie ne se transmet généralement plus après le stade de la diarrhée.

Quels sont les symptômes de la salmonellose ?

Les symptômes typiques sont les suivants :

Autres symptômes possibles : nausées, vomissements et crampes abdominales. Si certaines personnes peuvent être très malades, la plupart présentent des symptômes légers qui disparaissent rapidement. Certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont infectées. La forme la plus grave, qui entraîne une septicémie, provoque une forte fièvre et un état de faiblesse nécessitant une hospitalisation.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Voici quelques conseils pour éviter d'être infecté ou de contaminer d'autres personnes si vous êtes malade :

Ne consommez que des aliments suffisamment cuits.

Évitez de manger des aliments qui ont été exposés à la chaleur.

Tant que vous êtes malade, ne cuisinez pas pour d'autres personnes, et de préférence pas même pour vous.

Lavez-vous les mains à l'eau et au savon liquide après chaque passage aux toilettes et avant chaque repas.

Nettoyez régulièrement et soigneusement les toilettes. Si possible, utilisez vos propres toilettes tant que vous êtes malade.

Lavez-vous soigneusement les mains immédiatement après avoir changé la couche d'un enfant et nettoyez la surface concernée, surtout si l'enfant est infecté.

N'allez pas à la piscine tant que vous avez la diarrhée, et attendez au moins une semaine après la disparition des symptômes avant d'y retourner.

Soyez particulièrement attentif à l’hygiène des mains pendant les mois qui suivent l’infection.

Traitement de la salmonellose

La guérison survient généralement en une à deux semaines. Pendant la diarrhée, il est essentiel de rester hydraté pour compenser les pertes de liquides, en particulier chez les jeunes enfants. Buvez souvent, mais par petites gorgées. Vous pouvez reprendre une alimentation normale dès que vous vous sentez mieux. Des solutions de réhydratation orale (S.R.O.), disponibles en pharmacie sans ordonnance, peuvent être utiles. Elles contiennent un mélange équilibré de sels et de sucre à dissoudre dans de l'eau pour éviter la déshydratation.

En cas de fortes fièvres, de diarrhées fréquentes devenant sanglantes ou d'autres maladies vous rendant plus vulnérable, une hospitalisation peut être nécessaire. Certaines personnes auront besoin d'une perfusion pour être hydratées et nourries, ou d'un traitement antibiotique.

Quand consulter un médecin ?

Consultez immédiatement un médecin dans les situations suivantes :

Diarrhée accompagnée de fortes fièvres et de frissons

Diarrhée et état de grande fatigue et faiblesse

Diarrhée sanglante

Fortes douleurs abdominales

Présence de facteurs de risque (diabète, problèmes cardiaques ou traitement immunosuppresseur)

L'app Doktr vous permet de parler rapidement par vidéo à un médecin généraliste agréé, sans devoir fixer de rendez-vous. Le médecin généraliste peut vous aider à évaluer les symptômes, vous donner des conseils et vous prescrire le traitement approprié. Trop malade pour travailler ? Dans ce cas, vous recevrez un certificat médical digital dans l'app.

En cas de symptômes graves de salmonellose, les soins à distance ne sont pas appropriés. Une prise en charge physique est nécessaire.

Obtenez rapidement de l’aide dans l’app Doktr

Questions fréquentes

Obtenez ici une réponse à quelques questions courtes fréquemment posées sur la salmonellose.

Quelle est la période d'incubation de la salmonellose ? Les symptômes apparaissent généralement entre un et trois jours après l'infection.

Combien de temps la salmonellose dure-t-elle ? La plupart des personnes se rétablissent en une à deux semaines.

Lire plus