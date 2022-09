Il ne faut pas confondre coup de soleil et bronzage. Si vous avez un coup de soleil, la surface de votre peau est brûlée et elle devient rouge et irritée. Il s’agit d’une brûlure du premier degré et d’une réaction inflammatoire de la peau. Les vaisseaux sanguins sous la peau se dilatent et la peau gonfle, gratte et brûle. Rester au soleil après un coup de soleil peut aggraver les dommages à la peau et vous pourriez vous retrouver avec une brûlure du deuxième ou troisième degré.