Il existe différents types de cancer de la peau, qui surviennent dans différents types de cellules cutanées et sont plus ou moins graves.

Qu’est-ce que le cancer de la peau ?

Le cancer de la peau est un terme générique recouvrant différents cancers qui surviennent dans chaque type de cellules cutanées. Des types de cancer de la peau différents ont une apparence et un mode de développement différents.

Un cancer qui se développe dans d’autres organes peut également se propager et provoquer ce que l’on appelle des « métastases » (tumeurs filles) dans la peau. On ne le nomme pas « cancer de la peau », mais d’après la tumeur mère : l’endroit où le cancer a commencé à se développer.

Types de cancer de la peau

La forme la plus courante de cancer de la peau est le carcinome basocellulaire et la deuxième plus courante, le carcinome épidermoïde.

Le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde sont bien des cancers de la peau, mais n’ont qu’un très faible risque de métastase. Lorsque la lésion est complètement enlevée, il n’y a en réalité plus aucun risque de progression de la maladie. Ils sont donc aussi liés à un très faible risque de décès.

La forme la plus grave de cancer de la peau est appelée « mélanome malin ». Le mélanome présente un plus grand risque de métastase, s’il n'est pas enlevé à temps, et peut parfois être fatal.

Comment reconnaître le cancer de la peau ?

Le cancer de la peau se manifeste généralement par un changement de la peau. Faites attention aux changements de couleur, de forme ou de sensation de la peau.

Le cancer de la peau peut avoir une apparence différente en fonction du type de cancer :

Le carcinome basocellulaire prend souvent l’apparence d’une tache blanche ou rose, d’eczéma squameux, de bosse/verrue ou d’une plaie qui ne cicatrise pas. Sur une peau foncée, le carcinome basocellulaire peut souvent ressembler à une tache pigmentée foncée légèrement translucide.

Le carcinome épidermoïde apparaît généralement comme une bosse ou une tache rouge ou couleur chair sur la peau, souvent recouverte de squames et/ou de croûtes ou une plaie qui ne cicatrise pas.

Le mélanome malin peut provenir d’un grain de beauté anormal, souvent de plus de cinq millimètres et caractérisé par une forme et/ou une couleur irrégulière. Faites attention aux grains de beauté qui changent de forme, de couleur et/ou de taille.

Quels sont les symptômes du cancer de la peau ?

Les symptômes du cancer de la peau peuvent varier en fonction du type de cancer. Le symptôme le plus courant est toutefois un changement quelconque de la peau. La peau a par exemple une sensation ou une apparence différente.

Voici quelques changements de la peau pouvant être causés par le cancer :

une nouvelle masse ou verrue

une nouvelle tache de n’importe quelle couleur, par exemple couleur chair, blanche, rose, rouge, brune, bleue, noire, multicolore, etc.

une tache rouge et squameuse pouvant ressembler à de l'eczéma

un vieux grain de beauté qui a changé de forme, de couleur ou de taille ou différent au toucher

une plaie qui ne cicatrise pas malgré de bons soins

Les cancers sous forme de masses, de taches et de grains de beauté peuvent être durs, mous ou squameux, entre autres. Ils peuvent être sensibles au toucher, douloureux, couverts de croûtes, démanger ou saigner.

En fonction du type de cancer, le changement de peau peut évoluer lentement ou très rapidement. Le cancer de la peau est plus fréquent sur des zones de la peau plus susceptibles d’entrer en contact avec le soleil, mais peut survenir n’importe où sur le corps.

Quelle est la cause du cancer de la peau ?

Les rayons UV du soleil sont le principal facteur de risque de développer le cancer de la peau. Le risque de certaines formes de cancer de la peau, comme le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde, augmente si l’on passe beaucoup de temps au soleil, même sans prendre de coup de soleil. Le mélanome malin touche principalement les personnes qui ont pris des coups de soleil à répétition, surtout dans leur jeunesse.

Voici d’autres facteurs de risque connus du cancer de la peau :

une peau claire et des cheveux blonds ou roux (ce type de peau étant moins protégé du soleil)

l'âge

des facteurs héréditaires : vous êtes plus à risque si un membre de votre famille a eu un cancer de la peau

des médicaments immunosuppresseurs, le corps ayant plus de mal à réparer les dommages cellulaires

des antécédents de cancer de la peau

un traitement antérieur par radiothérapie ou chimiothérapie

de nombreux grains de beauté de forme et de couleur irrégulières

Comme les autres formes de cancer, le cancer de la peau n’est pas transmissible.

Que peut-on faire soi-même ?

Voici quelques actions que vous pouvez entreprendre pour réduire le risque de cancer de la peau :

Contrôlez votre peau régulièrement. Faites attention aux changements de couleur, de forme et de sensation de la peau. Consultez un médecin en cas de doute au lieu d’attendre trop longtemps. Si vous avez un type de peau présentant de nombreux grains de beauté, un contrôle régulier de la peau chez votre médecin ou votre dermatologue est recommandé.

Faites attention aux changements de couleur, de forme et de sensation de la peau. Consultez un médecin en cas de doute au lieu d’attendre trop longtemps. Si vous avez un type de peau présentant de nombreux grains de beauté, un contrôle régulier de la peau chez votre médecin ou votre dermatologue est recommandé. Utilisez de la crème solaire et évitez la forte lumière du soleil. Bien que le cancer de la peau ne soit pas fréquent à un jeune âge, il est très important de vous protéger du soleil. Évitez également les bancs solaires.

Quand un traitement est-il nécessaire ?

Faites-vous traiter si vous pensez avoir une forme de cancer de la peau.

Faites-vous traiter dès que possible si vous avez une lésion cutanée qui évolue rapidement, prend de l’ampleur ou saigne, quelle que soit la couleur.

Comment Doktr peut-il m’aider ?

Les médecins belges agréés sur l’application Doktr peuvent vous aider en vous donnant des conseils et en évaluant les symptômes. Si nécessaire, ils peuvent vous rediriger pour un examen plus approfondi et un éventuel traitement.

Obtenez de l’aide dans l’application Doktr

Questions fréquentes