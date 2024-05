Qu'est-ce que la rosacée ?

La rosacée est une inflammation chronique qui provoque des modifications de la peau du visage. Elle survient généralement entre 30 et 50 ans. Cette maladie cutanée est légèrement plus fréquente chez les femmes.

Quelle est la cause de la rosacée ?

La cause de la rosacée est inconnue, mais les chercheurs penchent pour une combinaison de facteurs héréditaires et environnementaux.

La rosacée est associée aux peaux claires et grasses. Une bactérie appelée Helicobacter pylori, connue pour les problèmes d'estomac qu'elle provoque, pourrait également jouer un rôle dans le développement de la rosacée, mais ce lien reste à prouver.

Bien qu'il ne provoque pas la maladie, l'alcool peut aggraver les éruptions cutanées de la rosacée.

Quels sont les symptômes de la rosacée ?

La rosacée provoque généralement des troubles cutanés au visage : sur le front, les pommettes, le nez et le menton. Le contour de la bouche et des yeux est généralement épargné. La maladie cutanée est plus ou moins active selon les périodes.

Les symptômes courants de la rosacée sont les suivants :

Rougeurs de la peau

Sensation de brûlure ou de picotement

Sensation de chaleur

Dilatation des vaisseaux sanguins superficiels

Éruption cutanée similaire à de l'acné

Pustules ou œdèmes remplis de pus

Dans un premier stade, la rosacée s'accompagne souvent de bouffées de chaleur et de rougeurs symétriques du visage, en particulier sur le nez et les pommettes, ainsi que de petits gonflements non permanents. Plus tard, des symptômes tels que des picotements et une sensation de brûlure peuvent s'ajouter.

Autres symptômes de la rosacée :

Problèmes oculaires, tels qu'une irritation des yeux qui deviennent rouges

Excroissances bulbeuses sur le nez, dues à une croissance excessive des glandes sébacées.

Essayez d'éviter tout ce qui augmente le flux sanguin à la surface de la peau du visage, provoquant ou aggravant l'affection, et notamment :

Le soleil et la chaleur

Le froid

Le vent

Les aliments ou boissons trop chauds

Les boissons alcoolisées

Les plats épicés

Le stress

Les efforts physiques intenses

Les préparations fortes à base de cortisone

Les médicaments qui dilatent les vaisseaux sanguins, tels que certains médicaments contre la tension artérielle

Les cosmétiques, crèmes, lotions nettoyantes et shampooings

Prenez soin de votre peau et protégez-la en suivant ces conseils :

Utilisez une crème solaire à fort indice de protection (SPF 30-50).

Choisissez des produits doux et non parfumés pour vous laver le visage. Évitez les savons agressifs, les gommages et les produits à base d'alcool qui assèchent le visage.

Utilisez régulièrement une crème hydratante non parfumée, car elle améliore l'effet des autres traitements.

Évitez les crèmes à base de cortisone, susceptibles d'aggraver la maladie.

Si nécessaire, utilisez des produits cosmétiques dans les tons verts pour dissimuler les rougeurs du visage.

Portez des lunettes de soleil si vous avez des problèmes oculaires.

Traitement de la rosacée

Il existe plusieurs médicaments pour traiter la rosacée :

En cas de rosacée légère, une crème ou un gel est d'abord appliqué sur la peau. Il en existe plusieurs types. Utilisez ensuite une fois par jour du métronidazole ou de l'acide azaléique sous forme de crème ou de gel, délivré sur ordonnance. L'effet peut être évalué après deux ou trois mois de traitement.

Si le traitement local à l'aide de crèmes ou de gels n'est pas efficace, un traitement antibiotique supplémentaire (minocycline, tétracycline ou doxycycline) est parfois prescrit.

Dans les cas très graves, un dermatologue peut être consulté pour évaluer si d'autres traitements médicamenteux sont appropriés.

Les rougeurs et les vaisseaux sanguins superficiels peuvent également être traités au laser ou à la lumière intense pulsée (LIP).

Quand consulter un médecin ?

Consultez un généraliste si vous pensez être atteint de rosacée. En cas de problèmes oculaires liés, selon vous, à la rosacée, consultez un ophtalmologue.

