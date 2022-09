Les verrues sont un épaississement de la peau, mais elles sont, en elles-mêmes, inoffensives. Il est possible d’attraper une verrue à tout âge, mais les enfants qui vont à l’école sont plus susceptibles d’en souffrir.

Les verrues sont le résultat d’une infection cutanée par le virus du papillome humain (VPH). Il existe plus de 100 VPH différents. La plupart des gens connaissent ce nom, car certaines variantes créent des verrues génitales (IST) et provoquent un risque accru de cancer. Les verrues cutanées sont d’autres types de VPH qui causent une infection, mais qui n’augmentent pas le risque de cancer. Les personnes au système immunitaire fragilisé sont plus sujettes aux verrues.