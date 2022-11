La coqueluche commence par un simple rhume ; les symptômes peuvent inclure un écoulement nasal, des éternuements, un peu de fièvre et une légère toux.

Après environ deux semaines, des crises de toux surviennent soudainement, qui peuvent être très violentes. Ces crises peuvent s'accompagner de sifflements respiratoires (souvent à la fin d'une quinte de toux, lors de l'inspiration) et de l'expectoration de glaires. La toux rend l'alimentation, l'hydratation et la respiration plus difficiles.

La nuit, les crises sont souvent plus fortes, ce qui peut être très fatigant pour l'enfant.

En cas de fortes quintes, l'enfant peut être pris de vomissements. La toux peut provoquer des spasmes et des difficultés respiratoires. L'enfant peut devenir bleu par manque d'oxygène.

Après quelques semaines, les quintes de toux deviennent moins intenses, mais les crises peuvent persister pendant 2 à 4 mois.

La coqueluche peut provoquer des pleurs chez le bébé et le priver de force pour s'hydrater correctement. Il peut aussi parfois souffrir de spasmes et de difficultés respiratoires et devenir bleu sans qu'il y ait de toux.

Chez l'adulte, l'infection est moins grave. Il présente peu de symptômes spécifiques, souvent une simple toux. La toux peut être légère ou grave et persister plus longtemps (plus de 3 semaines).