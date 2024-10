Que faire en cas de brûlure ?

Les premières secondes et minutes après une brûlure sont très importantes. Voici ce que vous devez faire:

1. Stopper la cause de la brûlure

Assurez-vous d’éloigner la victime de la source de chaleur qui a causé la brûlure pour éviter qu’elle ne s’aggrave.

Si la personne brûle, éteignez le feu ou laissez la victime se rouler au sol pour éteindre les flammes. Si possible, retirez avec des ciseaux les vêtements brûlés ou carbonisés. Laissez tout vêtement brûlé qui adhère à la peau sur la victime. Les enlever seul pourrait endommager encore plus les tissus cutanés sous-jacents.

Si l’électricité est la cause de la brûlure, coupez le courant avant d’aider la personne blessée.

2. Refroidissez la brûlure

Le refroidissement doit être effectué en une minute, mais le plus tôt est le mieux.

Vous pouvez refroidir la brûlure en laissant couler de l’eau tiède sur la plaie ou en immergeant la partie endommagée dans de l’eau tiède . Faites cela pendant 15 à 20 minutes.

Pour les brûlures sévères, surveillez la température corporelle afin qu'elle ne diminue pas trop.

N’utilisez jamais de neige, de glace ou d’eau glacée pour refroidir une brûlure, car vous ferez plus de mal que de bien. Les vaisseaux sanguins de la peau vont trop se contracter ce qui peut augmenter les dommages. Si les dommages sont importants, la température corporelle pourrait également trop baisser et la santé de la victime s’aggraverait, en particulier chez les jeunes enfants.

3. Soulagez la douleur

La douleur est déjà en partie soulagée lorsque vous refroidissez la blessure, mais parfois des analgésiques sont également nécessaires. Vous pouvez par exemple utiliser des médicaments à base de paracétamol ou d’ibuprofène.

4. Couvrez la brûlure

Couvrez la brûlure pour la protéger, surtout si vous devez vous rendre à l’hôpital

Enveloppez la brûlure avec des serviettes ou des taies d’oreiller sèches et propres .

. Évitez les pansements humides pour les blessures graves ou majeures, car ils peuvent faire chuter la température corporelle rapidement pendant le voyage jusqu’à l’hôpital.

5. Nettoyer la brûlure

Si les dommages sont suffisamment superficiels pour vous soigner vous-même, vous pouvez nettoyer la plaie avec un savon doux et de l’eau courante pour éviter l’infection.

Les petites ampoules qui ne se sont pas déchirées ne doivent pas être ouvertes. Vous pouvez enlever la peau lâche des cloques fissurées. Si vous n’avez pas de matériel propre et adapté pour cela, il est préférable de demander à un médecin.

Si les dommages ont été causés par des produits chimiques, il est particulièrement important de rincer la peau pendant une longue période afin que tous les produits chimiques soient évacués. Veillez également à ne pas répandre les produits chimiques sur la peau encore intacte.

6. Mettez un bandage

Les petites brûlures peuvent être recouvertes d’une pommade ou d’une crème huileuse et ensuite d’une compresse sèche non adhésive et d’un bandage.

Les brûlures graves nécessitent un traitement par des professionnels de la santé. Ils choisiront le pansement le plus approprié, légèrement humide et qui ne colle pas à la peau.

Vous voulez en savoir plus sur les brûlures ?

Cette page de conseils sur les brûlures contient plus d'informations et de conseils sur l'évaluation, les soins et la prévention des brûlures du premier, du deuxième et du troisième degré.

