Alcool : quelle est la limite recommandée ?

Recommandations en matière de consommation d'alcool

Selon le Conseil Supérieur de la Santé, l'alcool présente déjà un risque pour la santé dès le premier verre. Pour éviter la consommation excessive, notamment le binge drinking (alcoolisation ponctuelle), les recommandations suivantes ont été établies :

Ne pas dépasser 10 verres standards par semaine au total.

au total. Pour les femmes : maximum 4 verres standards d'alcool sur une période de deux heures.

: maximum 4 verres standards d'alcool sur une période de deux heures. Pour les hommes : maximum 6 verres standards d’alcool sur une période de deux heures.

: maximum 6 verres standards d’alcool sur une période de deux heures. Éviter que ce type de consommation ne se produise plus d'une fois par mois.

Ces recommandations reposent sur les constats scientifiques les plus récents.

Qu'est-ce qu'un verre standard ?

Un verre standard ne dépend pas de la taille du verre, mais de la quantité d'alcool pur qu'il contient. En Belgique, un verre standard correspond à 10 grammes d'alcool pur. Cette quantité varie selon le type de boisson et son pourcentage d’alcool. Par exemple : 25 cl de pils à 5 %, 10 cl de vin à 12 %, 5 cl de porto ou de sherry, ou encore 3 cl d’alcool fort à 40 %.

Lien entre alcool et santé

La consommation d'alcool a un impact négatif sur la santé, et plus la quantité consommée par semaine est élevée, plus les risques augmentent. Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) souligne qu'il n'existe pas de consommation d'alcool sans risque pour la santé.

Les effets peuvent être physiques et psychologiques : troubles du sommeil, fatigue, problèmes digestifs, palpitations, transpiration et tremblements. L’alcool peut également induire une agitation intérieure, de l’anxiété, une baisse de moral et des troubles de la mémoire. À long terme, l’alcool peut entraîner de la dépression, des difficultés d'apprentissage et de mémoire, voire une démence. De plus, il apparaît de plus en plus clairement que la consommation d'alcool augmente le risque de certains cancers.

Des recommandations encore plus strictes au Canada

Les recommandations en matière d'alcool varient selon les pays. Au Canada, par exemple, les limites recommandées sont comparables à celles de la Belgique, mais les autorités canadiennes vont encore plus loin : au-delà de 2 verres d'alcool par semaine, le risque pour la santé augmente déjà, notamment le risque de certains cancers.

Dans leurs recommandations, elles soulignent que dès 3 verres par semaine, le risque de cancer du sein et de l’intestin augmente, et au-delà de 7 verres par semaine, le risque de maladie cardiovasculaire et d'AVC s’accroît. Chaque verre supplémentaire augmente les risques.

Conseils pour réduire sa consommation d'alcool

Fixez-vous des limites claires et respectez-les.

Prévoyez des jours ou des semaines sans alcool et récompensez-vous.

Achetez de plus petites quantités et évitez les grandes bouteilles.

Buvez lentement et alternez avec de l'eau.

Optez pour des alternatives à faible teneur en alcool ou sans alcool.

Tenez un journal de consommation pour mieux comprendre vos habitudes.

Évitez de stocker de l’alcool chez vous et les situations à risque.

Demandez à vos proches de vous soutenir dans votre démarche.

Anticipez les moments difficiles et préparez des alternatives saines.

Utilisez des outils tels que des apps ou des initiatives (par exemple, la Tournée Minérale).

Chaque geste compte : toute initiative visant à réduire sa consommation d’alcool est bénéfique.

Réduire sa consommation d'alcool est plus facile quand on bénéficie du soutien adéquat. Grâce à l’app Doktr, vous pouvez parler rapidement, par vidéo, à un médecin généraliste ou à un psychologue agréé. Vous recevez ainsi directement des conseils professionnels, un accompagnement personnalisé et un soutien adapté pour faire des choix éclairés en faveur de votre bien-être.

Obtenez rapidement de l'aide dans l'app Doktr