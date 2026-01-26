Alcool : quelle est la limite recommandée ?
26 janvier 2026
Consommer plus de 10 verres standard d'alcool par semaine est désormais considéré comme un comportement à risque, tant chez les hommes que chez les femmes. Cette recommandation émane du Conseil Supérieur de la Santé en Belgique. Ces dernières années, plusieurs pays ont renforcé leurs recommandations en matière de consommation d'alcool en s’appuyant sur les données scientifiques les plus récentes.
Recommandations en matière de consommation d'alcool
Selon le Conseil Supérieur de la Santé, l'alcool présente déjà un risque pour la santé dès le premier verre. Pour éviter la consommation excessive, notamment le binge drinking (alcoolisation ponctuelle), les recommandations suivantes ont été établies :
- Ne pas dépasser 10 verres standards par semaine au total.
- Pour les femmes : maximum 4 verres standards d'alcool sur une période de deux heures.
- Pour les hommes : maximum 6 verres standards d’alcool sur une période de deux heures.
- Éviter que ce type de consommation ne se produise plus d'une fois par mois.
Ces recommandations reposent sur les constats scientifiques les plus récents.
Qu'est-ce qu'un verre standard ?
Un verre standard ne dépend pas de la taille du verre, mais de la quantité d'alcool pur qu'il contient. En Belgique, un verre standard correspond à 10 grammes d'alcool pur. Cette quantité varie selon le type de boisson et son pourcentage d’alcool. Par exemple : 25 cl de pils à 5 %, 10 cl de vin à 12 %, 5 cl de porto ou de sherry, ou encore 3 cl d’alcool fort à 40 %.
Lien entre alcool et santé
La consommation d'alcool a un impact négatif sur la santé, et plus la quantité consommée par semaine est élevée, plus les risques augmentent. Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) souligne qu'il n'existe pas de consommation d'alcool sans risque pour la santé.
Les effets peuvent être physiques et psychologiques : troubles du sommeil, fatigue, problèmes digestifs, palpitations, transpiration et tremblements. L’alcool peut également induire une agitation intérieure, de l’anxiété, une baisse de moral et des troubles de la mémoire. À long terme, l’alcool peut entraîner de la dépression, des difficultés d'apprentissage et de mémoire, voire une démence. De plus, il apparaît de plus en plus clairement que la consommation d'alcool augmente le risque de certains cancers.
Des recommandations encore plus strictes au Canada
Les recommandations en matière d'alcool varient selon les pays. Au Canada, par exemple, les limites recommandées sont comparables à celles de la Belgique, mais les autorités canadiennes vont encore plus loin : au-delà de 2 verres d'alcool par semaine, le risque pour la santé augmente déjà, notamment le risque de certains cancers.
Dans leurs recommandations, elles soulignent que dès 3 verres par semaine, le risque de cancer du sein et de l’intestin augmente, et au-delà de 7 verres par semaine, le risque de maladie cardiovasculaire et d'AVC s’accroît. Chaque verre supplémentaire augmente les risques.
Conseils pour réduire sa consommation d'alcool
- Fixez-vous des limites claires et respectez-les.
- Prévoyez des jours ou des semaines sans alcool et récompensez-vous.
- Achetez de plus petites quantités et évitez les grandes bouteilles.
- Buvez lentement et alternez avec de l'eau.
- Optez pour des alternatives à faible teneur en alcool ou sans alcool.
- Tenez un journal de consommation pour mieux comprendre vos habitudes.
- Évitez de stocker de l’alcool chez vous et les situations à risque.
- Demandez à vos proches de vous soutenir dans votre démarche.
- Anticipez les moments difficiles et préparez des alternatives saines.
- Utilisez des outils tels que des apps ou des initiatives (par exemple, la Tournée Minérale).
- Chaque geste compte : toute initiative visant à réduire sa consommation d’alcool est bénéfique.
Comment Doktr peut-il vous aider ?
Réduire sa consommation d'alcool est plus facile quand on bénéficie du soutien adéquat. Grâce à l’app Doktr, vous pouvez parler rapidement, par vidéo, à un médecin généraliste ou à un psychologue agréé. Vous recevez ainsi directement des conseils professionnels, un accompagnement personnalisé et un soutien adapté pour faire des choix éclairés en faveur de votre bien-être.
Articles Liés
- Beaucoup de gens entament la nouvelle année gonflés à bloc: ils sont décidés à faire davantage de sport, à se mettre enfin à la course à pied ou à manger plus sainement. Mais après quelques semaines, l'enthousiasme retombe souvent. Comment faire pour tenir bon cette année?
26 décembre 2025
9 conseils pour rester en mouvementS’il est essentiel de bouger régulièrement pour se sentir bien, ce n’est pas toujours évident de garder le rythme. Le secret ? Une routine à toute épreuve. Voici 9 conseils qui vous aideront à mettre en place un programme d'entraînement efficace et durable.
19 décembre 2025
Pourquoi est-ce si difficile de maigrir ?Perdre du poids, c’est rarement aussi simple que de manger moins ou bouger plus. De plus en plus de personnes réalisent que leur poids n’est pas qu’une affaire de volonté et de discipline. Filip Saxena, spécialiste en médecine générale, répond aux questions sur la perte de poids.
15 décembre 2025
La détox digitale peut améliorer votre qualité de vieNous passons de plus en plus de temps derrière des écrans, que ce soit sur les médias sociaux ou d'autres plateformes. Si la technologie nous facilite la vie à bien des égards, une consommation digitale excessive peut nuire à notre bien-être. C'est pourquoi de plus en plus de personnes choisissent de s'éloigner consciemment de leurs écrans et d'effectuer une cure de détox digitale. Une telle cure ne réduit pas seulement le stress, mais contribue également à une meilleure santé mentale, à une image de soi plus positive et à une meilleure qualité de vie. Validé par un médecin généraliste
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.