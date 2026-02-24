Qu'est-ce que le gaslighting et comment le reconnaître ?

Qu'est-ce que le gaslighting ?

Le gaslighting est une forme de manipulation émotionnelle dans laquelle une personne, appelée le gaslighter, déforme subtilement la réalité pour prendre le contrôle et le pouvoir sur une autre personne. Cette manipulation se produit souvent de manière si insidieuse que la victime se met à douter de sa propre perception, de sa mémoire, voire de son bon sens.

Par exemple, le gaslighter nie des événements qui se sont réellement produits, rejette sa responsabilité, déforme les conversations après coup ou fait constamment sentir à la victime qu'elle est stupide, maladroite, déraisonnable ou qu'elle a une mémoire défaillante. Cette manipulation est souvent si progressive et subtile que la victime ne s'en rend pas compte immédiatement. De ce fait, celle-ci perd peu à peu confiance en elle et commence à se sentir de plus en plus dépendante du gaslighter.

Le gaslighting peut survenir dans différentes situations, notamment dans les relations amoureuses, sur le lieu de travail ou même au sein de la famille. Parce que la victime perd le contrôle de sa propre réalité, cette forme de manipulation peut avoir un impact psychologique profond, comme la perte de confiance en soi.

Il est essentiel de repérer à temps les signes indiquant que vous avez affaire à un gaslighter, afin de pouvoir agir avant que votre santé mentale ne se détériore et que votre confiance en vous ne s'érode. On ne prend pas toujours conscience immédiatement de la manipulation mentale, car elle est souvent subtile. Pourtant, certains signes ne trompent pas.

Caractéristiques d'un gaslighter :

Il ment constamment : vous remarquez qu'il ment souvent et vous le surprenez même en flagrant délit. Pourtant, au fil du temps, vous commencez à douter de vous-même.

: vous remarquez qu'il ment souvent et vous le surprenez même en flagrant délit. Pourtant, au fil du temps, vous commencez à douter de vous-même. Il nie la réalité : vous êtes sûr d'avoir entendu ou vécu quelque chose, mais le gaslighter soutient le contraire. Cela vous fait douter de votre propre perception.

: vous êtes sûr d'avoir entendu ou vécu quelque chose, mais le gaslighter soutient le contraire. Cela vous fait douter de votre propre perception. Il utilise contre vous ce qui vous est cher : un gaslighter manipule ce qui vous est précieux, comme vos enfants, votre famille ou vos collègues de travail. Par exemple, ils peuvent insinuer à vos enfants que vous êtes un mauvais parent, sans que vous vous en rendiez compte immédiatement.

: un gaslighter manipule ce qui vous est précieux, comme vos enfants, votre famille ou vos collègues de travail. Par exemple, ils peuvent insinuer à vos enfants que vous êtes un mauvais parent, sans que vous vous en rendiez compte immédiatement. Ses paroles ne sont pas en accord avec ses actes : il fait beaucoup de promesses, mais ne les tient pas. Il faut donc prêter attention à ses actions plutôt qu'à ses paroles, car les actes en disent plus que les mots.

: il fait beaucoup de promesses, mais ne les tient pas. Il faut donc prêter attention à ses actions plutôt qu'à ses paroles, car les actes en disent plus que les mots. Il peut parfois se montrer extrêmement gentil : il peut de temps en temps se montrer affectueux et attentionné, ce qui vous pousse à douter de ses mauvaises intentions. Cette alternance entre manipulation et gentillesse crée une confusion qui rend la prise de distance plus difficile.

: il peut de temps en temps se montrer affectueux et attentionné, ce qui vous pousse à douter de ses mauvaises intentions. Cette alternance entre manipulation et gentillesse crée une confusion qui rend la prise de distance plus difficile. Il essaie de vous isoler : le gaslighter cherchera à affaiblir vos relations avec vos amis et votre famille, vous rendant ainsi de plus en plus dépendant de lui. Sa méthode : vous faire croire que les autres ne vous aiment pas ou sont contre vous.

La manipulation en action : exemples de gaslighting

Le gaslighting peut prendre de nombreuses formes, souvent si subtiles que la victime ne s'en rend compte que tardivement. Voici quelques exemples fréquents :

Nier la réalité : le gaslighter prétend qu'un événement ne s'est jamais produit ou qu'une parole n'a jamais été prononcée, ce qui vous amène à douter de vos souvenirs.

Exemple : "Je n'ai jamais dit ça."

Rejeter la responsabilité : il retourne la situation de manière à vous faire sentir coupable, même lorsqu'il est en tort.

Exemple : "Si tu n'avais pas réagi de manière aussi excessive, ça ne serait jamais arrivé."

Formuler des remarques dévalorisantes et dénigrantes : le gaslighter sape votre confiance en vous en vous insultant ou en vous rabaissant, puis nie les faits lorsque vous le confrontez.

Exemple : "Je plaisantais : comme tu es sensible !"

Créer la confusion : il envoie des signaux contradictoires pour générer en vous un sentiment d'insécurité et de dépendance.

Exemple : un jour, il affirme ne pas pouvoir vivre sans vous et le lendemain, il se montre distant et dit : "Je ne suis pas sûr que notre relation ait un avenir."

Vous isoler de vos amis et de votre famille : la personne qui pratique le gaslihting essaie de vous déconnecter de votre cercle social afin que vous dépendiez entièrement d'elle.

Exemple : "Je ne comprends pas pourquoi tu les côtoies encore, ils médisent de toi dans ton dos."

Minimiser vos sentiments : le gaslighter considère vos émotions comme excessives, même si votre tristesse ou votre colère sont parfaitement justifiées.

Exemple : "Tu réagis toujours de manière tellement dramatique."

Utiliser des informations personnelles contre vous : il abuse de votre ouverture d'esprit et retourne les conversations personnelles contre vous.

Exemple : vous avez dit un jour que vous aviez peur de l'échec, et plus tard, vous l'entendez dire : "Pas étonnant que tu ne puisses pas gérer ça, tu as toujours eu du mal à assumer des responsabilités."

5 conseils pour faire face au gaslighting

Le gaslighting peut altérer l'estime de soi et le bien-être mental. Voici quelques stratégies pour y faire face :

Reconnaître la manipulation - Prenez conscience qu'il s'agit d'une manipulation psychologique. Une fois que vous vous en rendez compte, vous pouvez y réagir de manière plus lucide. Se faire confiance - Vos sentiments et vos perceptions sont précieux. Notez les événements pour garder le contrôle de la réalité. Fixer des limites - Définissez clairement ce que vous acceptez et ne vous laissez pas entraîner dans des conversations biaisées. Chercher du soutien - Parlez à des amis, à la famille ou à un psychologue pour obtenir de l'aide et une confirmation extérieure que vous êtes victime de gaslighting. Prendre ses distances si nécessaire - Si la situation nuit à votre bien-être, la meilleure solution peut consister à prendre vos distances ou à couper les liens avec la personne manipulatrice.

Vous méritez de vous sentir bien.

Vous pensez être victime de gaslighting ? Grâce à l'app Doktr, vous pouvez rapidement vous entretenir par vidéo avec un psychologue agréé, sans longs délais d'attente. Celui-ci vous aidera à reconnaître le gaslighting, à vous en protéger, à retrouver votre confiance en vous et à fixer des limites.