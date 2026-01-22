Accro à votre smartphone ?

Qu'est-ce que la dépendance au smartphone ?

Vous ressentez constamment le besoin de consulter votre smartphone, ce qui affecte votre vie quotidienne. Parcourir sans cesse les médias sociaux, répondre aux messages et consulter les apps prend beaucoup de temps, au détriment des activités sociales, des loisirs ou du travail.

Les symptômes suivants peuvent être les signes d’une dépendance au smartphone:

Vous êtes plus actif sur les médias sociaux que vous ne le souhaitez.

Vous vous relevez la nuit pour consulter votre téléphone.

Le fait de ne pas pouvoir consulter votre smartphone vous rend nerveux.

Vous consultez votre téléphone au volant.

Vous réduisez vos heures de sommeil en prolongeant le soir vos consultations d’écran sur internet.

Près de la moitié des travailleurs se sentent dépendants

Une enquête montre que 48 % des employés se sentent dépendants de leur smartphone. De nombreux employés souhaitent être joignables à tout moment, brouillant ainsi la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Six sur dix d’entre eux se déclarent incapables de se déconnecter de leur travail, même en week-end ou pendant les vacances. Ils ont l'impression de ne plus avoir de temps pour se détendre, et que tout tourne autour du travail.

En outre, nombreux sont ceux qui entament leur journée en consultant des messages liés au travail, avant même le début officiel de leur journée de travail. Ils ont ainsi l'impression d'être productifs, mais à la fin de la journée, il reste souvent beaucoup de travail.

Même en l'absence de stimuli extérieurs, de nombreux travailleurs ressentent en permanence le besoin compulsif de consulter leur smartphone. La simple proximité de leur appareil peut suffire. Cette dépendance affecte à la fois leur bien-être et leurs performances.

Pourquoi sommes-nous si dépendants ?

Les médias sociaux activent la zone de récompense dans notre cerveau. Chaque "like" déclenche une libération de dopamine, l'hormone du bonheur, qui est également libérée lors de la consommation de drogues. De ce fait, notre cerveau associe l'utilisation de votre smartphone à un sentiment positif. Plus cette situation se répète, plus l'envie de consulter à nouveau son smartphone est forte.

5 conseils pour rompre votre dépendance au smartphone

Désactivez les notifications : Les sons et les vibrations ont pour effet de monopoliser en permanence votre attention. Désactivez-les et décidez du moment où vous les regardez. Consultez vos écrans de manière maîtrisée : Par exemple, fixez-vous pour règle de consulter les médias sociaux au maximum une fois par heure. Cela vous permettra de garder le contrôle de la situation. Limitez votre temps d'écran. Utilisez des apps ou des réglages permettant de bloquer temporairement vos médias sociaux. Vous serez ainsi moins tenté et donc, plus détendu. Rangez votre smartphone dans les moments cruciaux : Pendant le travail, les repas, au volant et la nuit. Cela vous permettra de mieux vous concentrer et d'améliorer votre sommeil. Motivez-vous mutuellement : Discutez de votre objectif avec un ami ou un collègue et aidez-vous mutuellement à réduire l'utilisation de vos smartphones.

Vous êtes constamment distrait par votre smartphone dans votre vie quotidienne ? Grâce à l’app Doktr, vous pouvez parler rapidement, par vidéo, à un médecin généraliste ou à un psychologue agréé. Ces derniers vous aideront à comprendre ce qui vous pousse à utiliser votre smartphone et vous donneront des conseils viables pour reprendre le contrôle de la situation.

Obtenez rapidement de l’aide dans l’app Doktr