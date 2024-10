Vivre chaque jour en pleine conscience renforce notre santé mentale

La plupart des gens savent à quoi ressemblent des troubles psychiques comme la dépression et l'anxiété. Mais comment définit-on une bonne santé mentale ? C'est bien plus que l'absence de maladie mentale. C’est par exemple :

pouvoir exploiter pleinement ses capacités et réaliser son potentiel ;

pouvoir faire face aux aléas de la vie ;

pouvoir prendre sa place dans différents contextes et jouer un rôle actif dans sa famille, au travail, dans la société et avec ses amis.

On peut donc souffrir d'un trouble psychique tout en conservant une santé mentale positive si l’on bénéficie du soutien et du traitement adéquats. Ce qui signifie également qu'indépendamment de sa situation de départ, quel que soit son état de santé mentale, il est possible d'influer sur sa situation.

Facteurs de risque et facteurs de protection

La santé mentale dépend de nombreux éléments. Ceux qui renforcent la santé mentale sont appelés "facteurs de protection". Ceux qui, en revanche, augmentent le risque de troubles psychiques sont dénommés "facteurs de risque".

S'il n'est pas possible de se protéger contre certains facteurs de risque majeurs, comme la mort d'un proche, une maladie grave, le chômage, l'abandon par un être cher, etc., il existe des facteurs de protection que nous avons peut-être la chance de posséder, comme un environnement bienveillant et encourageant, une amitié sincère, des enfants en bonne santé, ou encore un emploi intéressant qui procure une bonne rémunération.

Toutefois, au-delà des facteurs en dehors de notre sphère d'influence, il existe un autre aspect tout aussi important : notre façon de vivre au quotidien. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les moindres choix que nous faisons chaque jour s'additionnent pour former un tout susceptible d’avoir un effet protecteur ou, au contraire, d’augmenter le risque de maladie. Car les aspects physiques et psychiques sont intimement liés. Ce qui est bon pour le corps l'est aussi pour l'esprit, et inversement.

Des choix quotidiens protecteurs contre les troubles psychiques

Quel que soit votre état de santé mentale actuel, vous pouvez l'améliorer par les choix que vous posez chaque jour. Une affirmation un peu provocatrice, mais vraiment vraie ! Et il ne s'agit pas pour autant de changer du tout au tout. Des changements minimes peuvent avoir un impact énorme s’ils deviennent de nouvelles habitudes à force de les appliquer chaque jour avec constance.

Quelques exemples :