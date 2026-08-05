9 bienfaits de la marche matinale pour la santé

Pourquoi marcher est si bon pour la santé

Marcher régulièrement est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé. Cette activité contribue notamment à réduire le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers.

Marcher le matin est également une manière simple d’intégrer de l’activité physique dans votre routine quotidienne. De plus, les effets positifs peuvent se faire sentir tout au long de la journée. Voici quelques exemples :

La marche matinale donne de l’énergie. Une promenade matinale en plein air vous donne plus d'énergie pendant la journée. Certaines études montrent même qu'une promenade peut être plus revigorante qu'une tasse de café. Elle améliore la mémoire et la capacité de planification. Une étude menée auprès de jeunes adultes montre qu'une marche rapide de 30 minutes le matin permet d'améliorer sa mémoire de travail et d'obtenir de meilleurs résultats dans les fonctions exécutives (meilleure capacité à planifier, organiser et prendre des initiatives). Elle réduit les envies de sucré. Des recherches indiquent qu’une marche rapide de 15 minutes peut diminuer l’envie de chocolat (et probablement d'autres sucreries). Elle aide à maintenir un poids sain. Des chercheurs de Harvard ont constaté que la marche rapide peut réduire l'influence des gènes associés au risque d'obésité. Associée à une alimentation équilibrée et à des exercices de renforcement musculaire, la marche quotidienne contribue à maintenir un poids sain. Elle améliore l'humeur. Marcher 20 à 30 minutes au moins cinq fois par semaine peut avoir un effet très positif sur la santé mentale : une meilleure estime de soi, une humeur plus stable et moins d'anxiété ou de coups de fatigue. Elle aide à réduire le stress. L'activité physique, y compris la marche rapide, est un moyen efficace de diminuer le stress. Elle favorise un meilleur sommeil. L’exposition à la lumière du jour tôt dans la journée aide votre corps à réguler son rythme biologique, ce qui facilite l'endormissement le soir. Moins de raideurs. La marche aide à lubrifier les articulations et à renforcer les muscles qui les soutiennent, notamment au niveau des genoux et des hanches. Une promenade matinale met l'ensemble du corps en mouvement et prépare aux activités de la journée. En outre, elle peut réduire les douleurs articulaires et le risque d'arthrose. Elle améliore la tension artérielle pendant la journée. Des études montrent qu’une marche matinale peut réduire la tension artérielle pendant environ huit heures, par rapport à un mode de vie sédentaire. Interrompre régulièrement les longues périodes passées assis par de courts moments de mouvement peut également aider à prévenir l’hypertension.

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