Pourquoi il est utile d'augmenter son rythme cardiaque 5 fois par semaine
9 juin 2026
Faites-vous des exercices intensifs pendant une demi-heure cinq fois par semaine pour augmenter votre rythme cardiaque ? C'est le niveau de base recommandé pour rester en bonne santé. Si vous souhaitez obtenir un effet optimal, il est préférable de prolonger la séance de sport un peu plus longtemps, d’ajouter des exercices de musculation deux fois par semaine et de veiller à un bon équilibre entre les types d'entraînement. Vous trouverez ici quelques conseils pour pimenter votre vie quotidienne d’une dose de sport.
S’il était possible d’administrer l’exercice physique sous forme de pilule, ce serait sans doute le traitement le plus bénéfique au monde. Une pratique sportive régulière et une élévation régulière du rythme cardiaque permettent de réduire le risque de nombreuses maladies. Elles contribuent en outre à prévenir le vieillissement prématuré et les décès précoces. Pourtant, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à intégrer l'activité physique dans leur vie quotidienne.
De pas de sport à un peu de sport : la formule gagnante par excellence
Un peu de sport vaut mieux que pas de sport du tout, dit-on souvent. À juste titre ! Les bénéfices les plus importants pour la santé s’observent chez les personnes qui passent d'une absence totale d'exercice à une pratique même restreinte. Il ne s'agit donc pas de satisfaire immédiatement à toutes les recommandations. Pas à pas, petit à petit, chacun peut progresser. Cette idée est véhiculée dans de nombreux aphorismes, tels que "chaque exercice compte" et "le meilleur sport est celui que l'on pratique réellement". Et ce qu’ils expriment est très vrai.
5 conseils pour commencer à faire du sport
Les gens ont spontanément tendance à privilégier ce qui leur est familier, et beaucoup recherchent naturellement le confort. Il peut donc être difficile d’entamer une pratique sportive et d'en faire une habitude régulière. Ces quelques conseils vous aideront à vous y mettre :
- Fixez des rendez-vous. Il est souvent plus facile de commencer à faire du sport en se fixant des échéances précises, par exemple en s’inscrivant à un cours ou en s’entraînant avec un instructeur. Faire du sport avec votre partenaire ou un ami peut également faciliter les choses.
- Profitez de vos déplacements pour mettre votre corps en mouvement. Parcourez une partie de votre trajet à pied ou à vélo et combinez-la avec un "walk & talk" : tenez certaines réunions de travail en marchant ou appelez un ami pendant votre promenade.
- Fixez-vous un objectif. Déterminez le nombre de séances de sport que vous souhaitez réaliser chaque semaine. Choisissez à l'avance les jours qui vous conviennent et ne partez pas du principe que les choses se mettront d’elles-mêmes en place. Ne mettez pas la barre trop haut au départ, mais assurez-vous de tenir vos engagements. Il sera ainsi plus facile de maintenir cet effort sur la durée.
- Faites du sport en regardant votre série préférée. Un moyen facile de faire du sport est d'écouter un livre audio ou de regarder un film sur votre GSM tout en faisant du vélo d'appartement, en marchant sur un tapis roulant ou en utilisant un cross trainer.
- Récompensez-vous ! Pensez à vous accorder une récompense agréable après votre séance de sport.
Comment Doktr peut-il vous aider ?
Vous ressentez des douleurs ou d'autres désagréments physiques qui vous empêchent de faire du sport ? Dans ce cas, un médecin généraliste peut vous aider via Doktr. Il vous conseillera sur les exercices et les séances d'entraînement qui vous conviennent. Vous bénéficierez ainsi directement de conseils professionnels, d’un accompagnement personnalisé et d’un soutien adapté pour faire des choix avisés et propices à votre bien-être.
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