Qu'entend-on par surpoids ?

On parle de surpoids en cas de poids pathologiquement élevé. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un facteur de risque d'obésité, qui est considérée, elle, comme une maladie. Il existe plusieurs façons de mesurer cette surcharge pondérale. Les deux méthodes les plus courantes sont les suivantes :

Mesure du tour de taille au niveau du nombril.

Calcul de l'IMC, c'est-à-dire du rapport entre le poids et la taille. Pour en savoir plus sur l’ICM, cliquez ici.

Qu'est-ce que l'obésité ?

L'obésité est une maladie chronique qui présente un risque grave pour la santé. Si vous êtes adulte et que vous avez un IMC de 30 ou plus, vous êtes probablement obèse. Il est également important de mesurer votre tour de taille, car ce dernier est déterminant dans la manière dont la graisse est répartie sur l’ensemble de votre corps. L’accumulation de graisse est particulièrement malsaine lorsqu’elle se situe dans l’abdomen et autour de ce dernier.

Si vous souffrez d’obésité et que vous ne suivez pas de traitement, il est probable qu'avec le temps, la maladie aura un impact de plus en plus important sur votre santé. Dans les premiers temps, vous ressentirez sans doute de la fatigue, de l’essoufflement et des difficultés à marcher. Avec le temps, vous risquez également de souffrir d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie, de diabète et vous courrez un risque accru de maladies cardiovasculaires, voire de certains cancers.

Quelle est la cause de l’obésité et du surpoids ?

Si vous absorbez plus d'énergie que vous n'en consommez, celle-ci est stockée dans l'organisme sous forme de graisse. Le fait d'avoir un surplus d'énergie constant entraîne une surcharge pondérale, qui peut conduire, à terme, à l'obésité.

On pourrait croire que l'obésité résulte d’un choix personnel et qu’il suffit de changer son mode de vie pour y remédier. Et pourtant, la raison pour laquelle certaines personnes développent de l’obésité et d'autres non est plus complexe qu’il n’y paraît. Différents facteurs jouent un rôle. En voici quelques-uns :

Hérédité. Les recherches montrent qu'il existe une cause génétique au surpoids sévère. Certaines personnes accumulent plus facilement les graisses corporelles et sont donc plus exposées au risque d'obésité.

Les recherches montrent qu'il existe une cause génétique au surpoids sévère. Certaines personnes accumulent plus facilement les graisses corporelles et sont donc plus exposées au risque d'obésité. Âge. Avec l'âge, notre métabolisme ralentit, ce qui nous expose à un risque accru de prise de poids. Il est également normal de prendre du poids pendant la ménopause, et en particulier d’accumuler des couches de graisse malsaines autour de la taille.

Changements sociétaux. Au cours des dernières décennies, nos habitudes en matière d'alimentation et d'exercice physique se sont détériorées. Nous mangeons de plus en plus mal et bougeons de moins en moins. La consommation d'alcool a généralement augmenté et de nombreuses personnes exercent un travail qui les amène à garder une position assise pendant de longues périodes. Tout cela conduit à un surplus d'énergie.

Stress. Le stress entraîne une modification de l'équilibre hormonal dans l'organisme et peut contribuer, ce faisant, au surpoids et à l'obésité. En période de stress, la tentation est grande aussi de s'alimenter de manière moins saine.

Mauvais sommeil. Pendant le sommeil, des hormones régulant l'appétit sont libérées. Un sommeil insuffisant peut donner une sensation de faim, ce qui augmente le risque de suralimentation.

La santé mentale. La santé mentale affecte à la fois l'appétit et les habitudes alimentaires. De nombreux troubles mentaux peuvent être associés à un risque accru d'obésité.

Maladies sous-jacentes. La prise de poids peut être due à d'autres maladies sous-jacentes, par exemple des troubles hormonaux qui affectent l'appétit ou des troubles articulaires qui rendent les mouvements plus difficiles.

Médicaments. Certains médicaments augmentent l'appétit, ce qui peut entraîner un surpoids et de l'obésité. Tel est notamment le cas des comprimés de cortisone et de certains médicaments contre l'épilepsie, la psychose et la dépression.

Facteurs sociaux. L'obésité est plus fréquente chez les personnes dont les conditions sociales sont plus précaires.

Quels sont les symptômes de l’obésité ?

Les symptômes courants de l'obésité, même aux premiers stades de la maladie, sont les suivants :

essoufflement lors d'un effort léger ;

fatigue ;

difficultés à se déplacer ;

douleur aux genoux ;

maux de dos ;

troubles cutanés.

Au fil du temps, l'obésité entraîne un risque accru d'un certain nombre de maladies et de situations à risque, par exemple :

diabète de type 2 ;

hypertension artérielle ;

taux de cholestérol élevé ;

différentes formes de cancer ;

blessures résultant d’une sollicitation excessive des articulations ;

apnée du sommeil.

Traitement de l'obésité et du surpoids

L'obésité est une maladie complexe, qui doit impérativement faire l’objet d’un diagnostic précoce, d’un traitement personnalisé et d’un suivi attentif. Cette approche donne de meilleures chances de réussite du traitement et réduit le risque d'aggravation des maladies et de décès prématuré.

Le traitement consiste généralement en une combinaison de différentes méthodes :

Le traitement combiné du mode de vie consiste à obtenir de l'aide et du soutien pour apprendre et maintenir de nouveaux comportements et apporter les changements nécessaires à votre mode de vie. Ce traitement implique la mise en oeuvre d'une méthode structurée, telle que la thérapie cognitivo-comportementale, et doit être adapté à chaque individu. Il implique une adaptation du régime et des habitudes alimentaires et s'accompagne de conseils sur le comportement sédentaire et l'exercice physique.

Traitement médicamenteux. Outre le traitement portant sur le mode de vie, un traitement médicamenteux peut également s'avérer nécessaire.

Chirurgie de l'estomac. Un autre traitement utilisé pour l'obésité sévère est une opération chirurgicale consistant en l'ablation d'une partie de l'estomac. Le bypass gastrique, le manchon gastrique et le switch duodénal sont les différentes méthodes chirurgicales utilisées.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Dans la plupart des cas, l'obésité sévère est un problème multifactoriel, qui s'est développé sur une longue période et qui survient par épisodes. De nombreuses personnes ont tenté à plusieurs reprises de perdre du poids et y sont parvenues, mais ont ensuite repris du poids. Il peut en résulter un sentiment de découragement. Le temps constitue un facteur important et il est important de procéder à de petits changements dûment réfléchis sur une longue période :

Des habitudes alimentaires saines. Essayez de trouver une bonne routine alimentaire, efficace à long terme. Une bonne stratégie pour de nombreuses personnes consiste à manger de plus petites portions à intervalles réguliers. Une bonne formule consiste à opter pour un petit-déjeuner, un déjeuner, un dîner et trois collations réparties de manière équilibrée tout au long de la journée.

Mouvement. L'activité physique augmente la consommation d'énergie, réduit l'appétit et facilite souvent le choix d'aliments sains. Il est important d'adopter de petits changements dans la vie quotidienne et de les mettre en oeuvre de manière cohérente.

Éviter les périodes prolongées de position assise. Diverses recherches montrent que de courtes pauses pour faire de l'exercice et interrompre la position assise ont des effets importants sur la santé. Cela stimule l'organisme et favorise toute une série de processus importants, tels qu'une meilleure régulation du taux de sucre dans le sang, une amélioration du métabolisme, tout en atténuant les processus inflammatoires. Quelques minutes d'exercice, par exemple monter et descendre plusieurs fois les escaliers ou effectuer quelques fentes (lunges), suffisent pour obtenir un effet.

Perspective à long terme. Perdre du poids de façon durable nécessite une perspective de longue haleine. Les petits changements, si vous parvenez à les maintenir pendant une longue période, peuvent avoir des effets importants.

Gestion du stress. Il est très important d'examiner votre situation de vie en termes de stress afin de perdre du poids.

Un sommeil suffisant. Accordez une importance prioritaire à la qualité de votre sommeil, car celui-ci influe sur les hormones qui régulent votre faim.

Quand le recours à une aide médicale s’impose-t-il ?

Consultez un médecin si vous souffrez d'un surpoids malsain qui ne diminue pas, malgré vos tentatives en vue de perdre du poids.

