Huit conseils en cas de forte chaleur

Vigilance de mise au-dessus des 26 °C

Le risque de problèmes de santé liés à la chaleur augmente lorsque la température atteint ou dépasse les 26 °C pendant trois jours d'affilée. Et plus il fait chaud, plus le risque augmente.

Quand la température grimpe, vos vaisseaux sanguins se dilatent en surface et vous transpirez plus pour refroidir votre corps. Résultat : vous perdez plus d'eau, qu’il faut absolument compenser. En cas de déshydratation, le sang devient plus concentré, ce qui augmente le risque de formation de caillots sanguins. Chez les personnes âgées, cette déshydratation peut rapidement provoquer des troubles cardiovasculaires, surtout en période de canicule.

Conseils en cas de fortes chaleurs

Hydratez-vous ! - Buvez régulièrement de petites gorgées d'eau pour maintenir la température corporelle. L'organisme absorbe mieux les liquides lorsqu'ils sont pris à intervalles réguliers et en petites quantités. Évitez l'alcool, les boissons sucrées et l'excès de caféine. Privilégiez aussi des aliments riches en eau, comme le concombre, les tomates, la laitue, le brocoli, les petites carottes, la pastèque ou les agrumes. C’est d’autant plus important pour les jeunes enfants et les personnes âgées, qui ressentent moins la soif. Attention aux signes de déshydratation ! - Gardez un œil sur la couleur et la quantité de vos urines : si elles deviennent plus foncées, plus odorantes et moins abondantes, c’est un signal clair que votre corps manque d’eau. Portez des vêtements légers et protégez-vous du soleil - Privilégiez des vêtements amples et légers en matières naturelles, et n’oubliez pas de protéger votre tête avec un chapeau ou une casquette. Gardez votre intérieur au frais - Fermez les fenêtres et rideaux des pièces exposées au soleil. Aérez pendant la nuit et profitez des heures les plus fraîches pour faire entrer l'air. Laisser la fenêtre ouverte pendant la nuit peut aussi être une excellente façon de rafraîchir la chambre et mieux dormir. Restez à l'ombre - Évitez de vous exposer directement au soleil, surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée. Privilégiez les endroits ombragés et aérés lorsque vous êtes à l'extérieur. Adaptez votre rythme Évitez les efforts intenses en milieu de journée. Prévoyez vos activités physiques aux heures plus fraîches. Faire une sieste dans un endroit frais pendant les heures les plus chaudes peut faire toute la différence. Pensez aussi à surélever vos jambes pour éviter que chevilles et pieds ne gonflent. Allégez le travail de votre cœur en surélevant vos jambes sur un tabouret ou une chaise, surtout si vous êtes âgé ou si vous souffrez de problèmes cardiaques. Optez pour un refroidissement actif - Vaporisez votre peau avec un brumisateur et placez un ventilateur devant vous. L’évaporation aide à faire chuter rapidement la température corporelle. Cette méthode est utilisée en milieu hospitalier pour traiter les coups de chaleur, le saviez-vous ? Prenez une douche fraîche, posez une serviette humide sur la nuque ou placez une compresse froide ou une bouteille congelée dans votre taie d'oreiller. Prenez soin les uns des autres - Prenez régulièrement des nouvelles des personnes à risque autour de vous (personnes âgées ou malades) et assurez-vous qu’elles vont bien. Ces personnes ont souvent moins d’énergie et ne perçoivent pas toujours les dangers liés à la chaleur. Ne laissez jamais un enfant ou un animal dans une voiture. En stationnement, les véhicules deviennent vite des fours.

Personnes particulièrement vulnérables en cas de vague de chaleur

Les canicules touchent tout le monde, mais certains groupes y sont plus sensibles :

Les personnes âgées : elles régulent moins bien leur température et ressentent moins la soif.

Les jeunes enfants : ils ne pensent pas à se mettre à l'abri de la chaleur et transpirent encore difficilement.

Les femmes enceintes : elles courent un risque accru d'accouchement prématuré.

Les personnes souffrant de maladies chroniques : la chaleur peut aggraver les affections cardiaques et pulmonaires. Une canicule peut également aggraver le diabète, la démence, les maladies rénales et les affections mentales. Certains médicaments prescrits pour les maladies chroniques (comme les diurétiques, qui continuent à éliminer l'eau même si vous ne buvez pas assez) perturbent la régulation de l'équilibre hydrique, en particulier lorsque l'on ne boit pas suffisamment.

Les personnes souffrant d'un handicap mental ou physique : elles peuvent moins bien percevoir les signaux d'alerte envoyés par l'organisme.

Des signes de déshydratation persistants ? Consultez un médecin. C'est d'autant plus important pour les personnes particulièrement sensibles à la chaleur.

