30 questions sur le sexe pour renforcer votre couple

La communication : clé du désir et de l'intimité

Le cerveau est l’organe sexuel principal : c'est là que naissent le désir, les rêves et les fantasmes, mais aussi les peurs, les blocages et les frustrations.

On ne peut pas deviner ce que son partenaire pense et veut au plus profond de lui/d’elle : il faut en parler. La communication peut éveiller et renforcer le désir, ou conduire à une compréhension mutuelle selon laquelle, à certains moments, les rapports sexuels doivent être mis au second plan Pour en savoir plus, consultez notre article "Comment préserver votre désir de sexe et d'intimité ?"

Des études montrent que les personnes très satisfaites de leur vie sexuelle ont souvent plusieurs points communs :

Elles se sentent en sécurité l’une avec l’autre.

Elles parlent ouvertement d'intimité et de sexualité.

Elles prennent du temps pour l'intimité.

Elles accordent de l'importance à l'intimité et au sexe.

Savoir communiquer sur le sexe, ses besoins et ses envies fait partie intégrante d’une vie sexuelle épanouie.

30 questions intimes pour votre partenaire

Parler de sexualité n’est pas toujours facile. Voici 30 questions qui peuvent vous aider à vous lancer. Prenez le temps d’y répondre : elles peuvent apporter de nouveaux éclairages sur vous-même et sur votre partenaire. N'hésitez pas à répartir ces questions sur plusieurs conversations.

En général : comment évaluez-vous votre désir sur une échelle de 1 à 10 ? (1 = presque absent, 10 = très fort) Souhaiteriez-vous avoir plus ou moins de désir qu'actuellement ? De quelles façons votre désir est-il éveillé ? Évaluez ces propositions de 1 à 10 : lorsque votre partenaire vous touche ; lorsque vous le(la) voyez nu(e) ; les expériences romantiques ; les conversations intimes ; la perspective d’une soirée en amoureux ; la lecture d’articles sur le sexe ; le visionnage d’images érotiques. Quelles zones érogènes aimez-vous que votre partenaire caresse ? Quel type de contact préférez-vous pendant les rapports sexuels ? Comment souhaitez-vous que votre partenaire vous touche et manifeste de l’intimité au quotidien ? Comment montrez-vous que vous avez envie de sexe ? Votre partenaire le remarque-t-il généralement ? À quel moment de la journée préférez-vous avoir des rapports sexuels ? Et qu’en est-il pour vous en ce moment de votre vie ? Certains veulent d’abord ressentir de l'intimité avec leur partenaire avant d'avoir des relations sexuelles, d'autres préfèrent avoir des rapports sexuels pour se sentir intimes. Qu’en est-il pour vous ? Qu’est-ce qui, selon vous, constitue une vie sexuelle épanouie dans un couple ? Vous êtes-vous déjà senti(e) rejeté(e) sexuellement par votre partenaire ? Comment aimez-vous créer de l’intimité et de la proximité avec votre partenaire, même sans rapports sexuels ? Caresses ? Baisers ? Câlins ? Qu'est-ce que vous trouvez sexuellement attirant chez votre partenaire ? Qu’est-ce qui vous fait vous sentir sensuel(le) ? Quel est votre point de vue sur l’utilisation de sextoys ? En avez-vous déjà essayé ? Souhaitez-vous en essayer ? Si vous êtes ouvert(e) aux sextoys, comment aimeriez-vous procéder : choisir seul(e), choisir ensemble ou être surpris(e) ? Quels sont les lieux où vous aimez avoir des rapports sexuels, ou un lieu en particulier qui vous plaît ? Quelle est l'expérience la plus excitante que vous ayez jamais vécue ? De quelle manière aimeriez-vous explorer la sexualité avec votre partenaire ? Que ressentez-vous lorsque vous avez un orgasme ? Dans quelles circonstances vous est-il le plus facile d’en atteindre un ? Est-il important pour vous que vous ayez tous les deux un orgasme ? Avez-vous déjà rencontré des problèmes liés au sexe, par exemple des troubles de l’érection, une éjaculation précoce, une sécheresse vaginale ou des difficultés à atteindre l'orgasme ? Que pensez-vous de l'utilisation d’un lubrifiant intime ? À quoi ressemble pour vous un rendez-vous "sexy" optimal ? Quel type de rapports préférez-vous : rapides, lents, doux ou plus énergiques ? Avez-vous une position préférée ? Avez-vous un fantasme que vous aimeriez partager ? Pensez-vous que l’un des partenaires est dominant dans la relation, et comment le vivez-vous ? Quel est votre regard sur les pratiques érotiques non conventionnelles ("kinky") ? Y a-t-il quelque chose de précis que vous aimeriez tenter avec votre partenaire ? Comment avez-vous ressenti le fait de parler de sexe ? Y a-t-il des réponses qui vous ont surpris(e) ?

Il est parfois difficile de comprendre seul(e) ses sentiments, ses désirs ou ses blocages en matière de sexualité et d'intimité. Grâce à l'app Doktr, vous pouvez consulter rapidement, par vidéo, un psychologue agréé pour bénéficier d’un soutien personnalisé et progresser à votre rythme.

Obtenez rapidement de l'aide dans l'app Doktr