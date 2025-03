Comment préserver votre désir de sexe et d'intimité ?

Est-il important d'avoir une vie sexuelle épanouie ?

Aujourd'hui, nous savons qu'une vie sexuelle satisfaisante est essentielle au bien-être et à la santé. C'est ce qui ressort de l'enquête 2019 de l'Agence suédoise de la santé publique, qui met en évidence la grande valeur intrinsèque de la sexualité dans la vie et les relations de chacun.

Il est également important de rappeler que la sexualité n'est pas nécessairement liée aux rapports sexuels ou à des pratiques spécifiques, et qu'elle ne nécessite pas forcément de partenaire. La sexualité est personnelle et peut revêtir des significations très différentes selon les individus. De plus, nous sommes influencés par des normes et des croyances sur ce que la sexualité devrait être.

Ce que nous savons, en revanche, c'est que la santé sexuelle et les pensées liées à la sexualité concernent une grande partie de la population et s'expriment de différentes manières tout au long de la vie.

Quelle est la fréquence des problèmes liés à la vie sexuelle ?

Un peu plus de la moitié de la population se dit satisfaite de sa vie sexuelle. Pourtant, une part importante rencontre également des difficultés liées à la sexualité. Bien que le sexe soit une source de plaisir et de joie pour beaucoup, il peut donc aussi être source de stress, d'anxiété et de frustration.

Peut-on "perdre" sa sexualité ?

La sexualité peut être définie de différentes manières. Certaines personnes n'éprouvent aucun intérêt ou désir sexuel. Toutefois, nous sommes aujourd'hui submergés de messages suggérant que le sexe et les relations sont essentiels, et que quelque chose cloche si le désir sexuel s'estompe. Je pense que ces pressions et ces attentes peuvent précisément accentuer encore davantage la diminution du désir sexuel.

Il est tout à fait naturel de ressentir une baisse du désir sexuel à certains moments de la vie. La plupart d'entre nous y seront probablement confrontés un jour ou l'autre. Toutefois, si cette diminution du désir persiste sur une longue durée et est ressentie comme un manque, elle peut devenir problématique pour l'individu.

Avez-vous des conseils à donner en cas de baisse du désir ?

Tout d'abord, il est important de se demander si l’on souhaite retrouver plus de désir. Si la réponse est oui, certaines choses peuvent y contribuer. Le désir ne vient pas toujours naturellement. Parfois, il est nécessaire de stimuler le centre du plaisir dans notre cerveau.

Il peut s'agir de consacrer du temps à des activités telles que le visionnage de contenus érotiques ou pornographiques, la lecture d'ouvrages érotiques, et. L'achat d’accessoires sexuels peut également être envisagé. De quoi expérimenter et découvrir ce qui peut être perçu comme stimulant et excitant, seul ou avec un partenaire. Il est également important d'apprendre à parler de sexualité, de fantasmes et de rêves.

S'agit-il aussi de consacrer du temps au sexe ?

Absolument ! Avec un emploi du temps chargé et un niveau de stress élevé, il est facile de négliger le sexe et le plaisir. Parfois, il n'y a tout simplement pas de place pour cela dans notre esprit. Et n'oublions pas que le cerveau est notre principal organe sexuel. Pour ressentir du désir et du plaisir sexuel, il est souvent nécessaire d'examiner sa situation de vie. Ai-je trop d'exigences et de besoins ? Est-ce que je me laisse suffisamment d'espace pour me détendre et m'amuser ?

En période de stress, il peut être utile de redécouvrir ce qui vous procure du plaisir et de la détente en général. Augmenter son désir sexuel signifie souvent renforcer son désir dans d'autres domaines.

Vous pouvez y parvenir en pratiquant la présence consciente, par exemple en prêtant attention aux odeurs, aux goûts et à d'autres sensations. Les exercices de respiration peuvent également contribuer à réduire le stress et à renforcer le lien entre l'aspect sensuel et physique, facilitant ainsi le désir sexuel.

Et si on n'a pas d'énergie pour une "parfaite" sexualité ?

C'est tout à fait normal. De nombreuses personnes qui viennent me consulter craignent d'être anormales et pensent que quelque chose ne va pas dans leur relation parce qu'elles ont moins de rapports sexuels, voire plus du tout. Les médias véhiculent souvent l'idée que l'absence de sexe dans une relation est problématique.

Je voudrais nuancer et atténuer cette idée. Il n'est pas forcément inquiétant d'avoir moins de rapports sexuels qu'auparavant dans une relation ou d'avoir le sentiment que sa vie sexuelle est insuffisante. L'idée de ce qu'est une vie sexuelle "normale" ne nous mène souvent nulle part. Après tout, nous ne savons pas comment nos voisins, amis et connaissances vivent leur sexualité, et cela n'a pas d'importance.

Ce qui est essentiel, en revanche, c'est de préserver l'intimité dans sa relation : se faire des câlins, être proches physiquement, se toucher l'un l'autre. Osez également parler de sexualité et de désir afin d'éviter les malentendus et les inquiétudes inutiles concernant un éventuel problème.

Les recherches montrent que la sexualité peut s'améliorer avec les années. Les personnes très satisfaites de leur vie sexuelle mentionnent plusieurs facteurs clés :

Elles accordent de l'importance à la sexualité, tant individuellement qu'en couple.

Elles accordent la priorité au sexe et y consacrent du temps.

Elles communiquent ouvertement sur le sujet.

Elles se sentent en sécurité ensemble.

Elles sont prêtes à apprendre et à explorer ensemble.

Dans une relation à long terme, maintenir une sexualité épanouie demande souvent davantage d'efforts. La communication ouverte et l'exploration commune jouent un rôle crucial à cet égard. Continuer à apprendre, découvrir et s’adapter aux changements demande du courage et de la créativité.

Il est très important de se sentir en sécurité dans sa relation, de pouvoir expérimenter et découvrir de nouvelles choses ensemble. Cela facilite aussi la prise de risques sans craindre les erreurs, et augmente ainsi les chances d'une vie sexuelle épanouissante.

L'anxiété et le stress peuvent rendre plus difficile l'accès au plaisir sexuel. Le désir vient en grande partie du cerveau : il n'apparaît pas toujours spontanément. Il faut parfois y travailler activement pour l'activer.

Vous avez moins de désir sexuel et vous souhaitez en parler ? L'app Doktr vous permet d'entrer rapidement en contact par vidéo avec un psychologue agréé. Obtenez un soutien professionnel et des conseils pratiques pour mieux gérer le stress, les relations et l'intimité.