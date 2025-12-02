Meer hartaanvallen tijdens de feestdagen
1 december 2025
Uit onderzoek blijkt dat rond de feestdagen meer mensen een hartaanval krijgen. De oorzaak is niet helemaal duidelijk, maar hangt waarschijnlijk samen met stress, te veel eten, alcohol en een verstoorde routine. Met deze tips houd je je hart gezond tijdens kerst.
De cijfers
Een onderzoek uit 2018 analyseerde meer dan 283.000 hartaanvallen tussen 1998 en 2013. Het risico op een hartaanval bleek bijzonder hoog tijdens de kerstperiode, met een piek op kerstavond: 37% hoger dan op andere dagen. Grote studies, zoals gepubliceerd in Circulation (2004) en JAMA Cardiology, bevestigen dit verband.
De precieze redenen zijn complex, maar een combinatie van stress, overvloedig eten, alcohol en veranderde routines worden gezien als belangrijke factoren.
Hoe kom je gezond de kerstdagen door?
Gelukkig zijn er eenvoudige strategieën om gezond en ontspannen de kerstdagen door te komen. Met een paar simpele aanpassingen in je routine en eetgewoonten kun je stress verminderen, overeten voorkomen en genieten van een gezonde kerst.
1. Verlaag je ambities en stel grenzen
Kerst hoeft niet perfect te zijn. Doe het rustiger aan, stel grenzen en verdeel de taken. Laat de druk los om het iedereen naar de zin te maken.
2. Doe overdag een powernap
Dit is vooral belangrijk voor ouderen die het niet gewend zijn om de hele dag door actief te zijn. Luister naar je lichaam en neem rust wanneer dat nodig is. Hier vind je tips voor de ideale powernap.
3. Vermijd langdurig stilzitten
Sta regelmatig op, strek je benen en wandel even na lang zitten.
4. Zoek het daglicht op
In deze periode zijn er maar weinig uren daglicht. Een wandeling in de buitenlucht helpt om stresshormonen kwijt te raken.
5. Drink met mate
Beperk alcohol. Kies voor drankjes met minder alcohol, zoals lightbier, of voor volledig alcoholvrije alternatieven.
6. Eet niet te veel, vooral vet en zout
Geniet van het feestmaal, maar let op de porties — zeker bij vet- en zoutrijke maaltijden (zoals veel kerstgerechten). Kwaliteit gaat boven kwantiteit.
7. Vergeet de groente niet
Zorg voor voldoende groente bij elke maaltijd.
Hoe herken je een hartaanval?
Het meest voorkomende symptoom van een hartaanval is een intens, beklemmend gevoel of ongemak op de borst dat kan uitstralen naar de armen, rug, kaak of nek. De pijn verdwijnt niet bij rust. Andere mogelijke symptomen zijn kortademigheid, zweten, misselijkheid en duizeligheid.
Let op: vrouwen, ouderen en mensen met diabetes hebben vaak meer diffuse symptomen, zoals extreme vermoeidheid, misselijkheid, buikpijn of zweten, zonder de klassieke pijn op de borst. Vermoed je dat jij of iemand in je omgeving een hartaanval heeft? Bel dan onmiddellijk 112.
Voorkomen is beter dan genezen
Wil je weten hoe je je hart gezond houdt, ook buiten de feestdagen? Neem tijdig contact op met een huisarts. Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts, zonder afspraak.
Doktr is geen spoeddienst
De huisartsen via de Doktr-app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische of psychologische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.