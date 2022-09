De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts en hoesten. Veel patiënten klagen ook over vermoeidheid en zeggen dat ze zwaarder ademen dan normaal. Andere veel voorkomende symptomen zijn loopneus, keelpijn, hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn, diarree en spier- en gewrichtspijn. Een symptoom dat vaker voorkomt bij COVID-19-patiënten is dat ze tijdelijk hun smaak- en reukvermogen verliezen. Maar net als andere symptomen is dat niet uniek voor COVID-19, maar komt het ook voor bij andere infecties. Een persoon met COVID-19 hoeft niet alle symptomen te hebben. Het is dus niet mogelijk om enkel aan de hand van jouw symptomen met zekerheid COVID-19 van een gewone verkoudheid te onderscheiden.

Stuifmeelallergie veroorzaakt geen koorts maar vaak jeuk in de neus en ogen, loopneus en niezen. In het begin kan het moeilijk zijn om te weten of je symptomen te wijten zijn aan allergieën of aan COVID-19. Blijf in dat geval thuis en neem een ​​allergiemedicijn. Als het medicijn helpt en de symptomen niet erger worden, is dit hoogstwaarschijnlijk een allergie. Let op als de symptomen veranderen.

Samengevat is het moeilijk om COVID-19 te onderscheiden van andere luchtweginfecties . Daarom worden alle mensen die problemen met de luchtweg krijgen zoals koorts, keelpijn, hoesten en loopneus, aangemoedigd om thuis te blijven en contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden.