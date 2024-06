Wat is diabetes?

Diabetes is niet echt een ziekte, maar een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die het vermogen van het lichaam om de bloedsuikerspiegel (glucose) te reguleren beïnvloeden.

Glucose is een belangrijke energiebron voor onze spieren en weefsels. Ze is ook de voornaamste energiebron voor de hersenen. Het lichaam kan vetten, eiwitten en glucose gebruiken om energie aan te maken, maar glucose is de belangrijkste energiebron.

De verschillende types diabetes hebben verschillende oorzaken en mechanismen, maar telkens is de bloedsuikerspiegel te hoog. Hyperglykemie is moeilijk te verdragen voor het lichaam. Als het niet behandeld wordt, heeft het op lange termijn ernstige gevolgen voor de weefsels en inwendige organen.

Wat zijn de verschillende types diabetes?

Chronische diabetes wordt over het algemeen onderverdeeld in twee types:

diabetes type 1

diabetes type 2

Er bestaan ook niet-chronische varianten van diabetes, zoals:

prediabetes , de voorloper van diabetes type 2;

, de voorloper van diabetes type 2; zwangerschapsdiabetes, die wordt gekenmerkt door een stijging van de bloedsuikerspiegel tijdens de zwangerschap.

Wat zijn de symptomen van diabetes en prediabetes?

De symptomen van diabetes hangen grotendeels af van de mate waarin de bloedsuikerspiegel verhoogd is. Sommige mensen, vooral die met prediabetes of diabetes type 2, kunnen asymptomatisch zijn of zeer milde symptomen hebben. Bij diabetes type 1 treden de symptomen over het algemeen sneller op en zijn ze ernstiger.

Veelvoorkomende symptomen van hyperglykemie zijn:

intense dorst

vaker en meer moeten plassen

een gevoel van vermoeidheid en zwakte

hoofdpijn

visuele stoornissen (bv. wazig zicht)

Welk toestel wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te meten?

Een courante manier om de bloedsuikerspiegel te meten is door in je vinger te prikken en een druppel bloed op een speciale teststrip te laten vallen. Deze strip wordt vervolgens in een bloedglucosemeter gestoken. Deze vingerpriktest wordt een capillaire bloedtest genoemd en kan gemakkelijk thuis worden uitgevoerd.

Een andere methode is een bloedafname, meestal aan de arm. [LL(1]

Het bloedstaal wordt over het algemeen nuchter afgenomen, wat wil zeggen dat er gedurende minstens 8 uur niet werd gegeten. Het is ook mogelijk om de bloedtest uit te voeren zonder dat de patiënt nuchter is, maar dan liggen de waarden iets hoger.

Vanaf welke bloedsuikerwaarde heb je diabetes?

Een normale bloedsuikerspiegel bedraagt maximaal 6,0 mmol/l.

Bij prediabetes ligt de bloedsuikerspiegel tussen 6,1 en 6,9 mmol/l.

Bij diabetes is de waarde hoger dan 7,0 mmol/l.

Wat is het verschil tussen diabetes type 1 en type 2?

De leeftijd is een belangrijke factor bij het bepalen van het type diabetes. Bij jongeren overheerst diabetes type 1, hoewel er af en toe ook diabetes type 2 voorkomt. Bij patiënten van middelbare leeftijd en ouder overheerst diabetes type 2, hoewel diabetes type 1 ook voorkomt.

In de tussenliggende leeftijdsgroep, vanaf 25 jaar, kan het type soms moeilijk te bepalen zijn. Er bestaat een variant van diabetes type 1 die volwassenen treft (LADA) en een meer sluipend verloop kent.

Wat zijn de algemene verschillen tussen diabetes type 1 en type 2?

Diabetes type 1 wordt gekenmerkt door een sneller verloop van de ziekte, meer gewichtsverlies en uitdroging . De meeste mensen hebben een normaal lichaamsgewicht en de symptomen van diabetes zijn duidelijk. Vaak zijn er ketonen aanwezig in de urine en het bloed, afkomstig van de afbraak van andere energiebronnen dan glucose. Ze wijzen op een energietekort in de cellen. Bij de meeste mensen kunnen tests de aanwezigheid van antilichamen tegen hun eigen insulineproducerende cellen aantonen.

. De meeste mensen hebben een normaal lichaamsgewicht en de symptomen van diabetes zijn duidelijk. Vaak zijn er ketonen aanwezig in de urine en het bloed, afkomstig van de afbraak van andere energiebronnen dan glucose. Ze wijzen op een energietekort in de cellen. Bij de meeste mensen kunnen tests de aanwezigheid van antilichamen tegen hun eigen insulineproducerende cellen aantonen. Diabetes type 2 treft over het algemeen mensen met overgewicht, een hoge bloeddruk en een hoge bloedsuikerspiegel. De symptomen zijn meestal milder en al lange tijd aanwezig. Veel mensen hebben familieleden die aan diabetes type 2 lijden. Tests tonen meestal geen ketonen aan in het bloed of de urine, noch antilichamen tegen insulineproducerende cellen.

Veelgestelde vragen

Hier volgen enkele vragen en antwoorden over diabetes.