Obesitaszorg in de Doktr-app

Obesitas is een veelvoorkomende, maar vaak moeilijke uitdaging om over te praten. Daarom lanceert Doktr een nieuwe categorie in de app, gericht op persoonlijke begeleiding bij obesitas.

Via deze categorie kom je op een laagdrempelige manier in contact met een huisarts die de tijd neemt om te luisteren, samen met jou realistische en haalbare doelen te formuleren en de eerste stappen te zetten richting een gezondere levensstijl.

Online dokter in de Doktr-app

Waar kan de huisarts mee helpen?

Luisteren naar jouw verhaal
Zonder oordeel, met begrip voor de uitdagingen die je ervaart. 
Inzicht krijgen in je gezondheid
Uitleg over mogelijke oorzaken en gevolgen van obesitas.
Gezonde voedingsgewoontes
Praktisch voedingsadvies dat past bij jouw leven en gericht is op geleidelijke en stabiele vooruitgang, zonder streng dieet.
Beweging die haalbaar voelt
Tips en begeleiding om stap voor stap meer te bewegen, op jouw niveau.
Medische begeleiding
Advies over behandelingen die kunnen helpen bij gewichtsbeheersing.
Multidisciplinaire ondersteuning
Doorverwijzing naar je vaste huisarts, die extra ondersteuning kan regelen via andere specialisten.

Hoe werkt het?

    Download de Doktr-app en registreer je met itsme®. Zo krijg je veilig en snel toegang.

  2. Intake

    Duid de categorie “Obesitas” aan. Beantwoord eerst enkele korte vragen over je situatie. Zo kan de dokter zich voorbereiden en je nog beter helpen!

  3. Videogesprek

    De huisarts stuurt je een bericht en start de videoconsultatie. Je ontvangt een melding op je smartphone.

  4. Nazorg en voorschriften

    Je ontvangt een samenvatting van het advies in de app. Schreef de dokter medicatie voor? Dan vind je de voorschriften terug via de app of op je eID.

Meer informatie en advies

Wil je jezelf verder informeren? Lees dan ook deze adviespagina’s:

Daarnaast biedt Feiten over gewicht uitgebreide informatie over obesitas, de verschillende factoren die je gewicht beïnvloeden, behandelmogelijkheden en tips om je gezondheidsdoelen te bereiken.

Samen het taboe doorbreken

Obesitas bespreekbaar maken is geen teken van zwakte, maar van kracht. Samen met Novo Nordisk willen we het makkelijker maken om hulp te zoeken, zodat jij je beter kan voelen, fysiek én mentaal. 

Veelgestelde vragen

  • Hoeveel kost een consultatie met een huisarts?

    Voor een consultatie met een huisarts betaal je € 26,84. Dit is het wettelijk vastgelegde tarief voor een videoconsultatie met een geaccrediteerde en erkende huisarts.

  • Wordt een consultatie met een huisarts via Doktr terugbetaald?

    Voor een consultatie met een beschikbare huisarts, die niet je vast huisarts is, is er geen tussenkomst van je mutualiteit, ongeacht je statuut (bv. of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

    Dit komt door de wetgeving rond teleconsultaties die sinds 1 augustus 2022 van kracht is. De gezondheidsverzekering van je werkgever, zoals AG (MyCare Premium) en Vanbreda (Care365), kan wel een volledige tussenkomst voorzien.

  • Wat is de gemiddelde wachttijd?

    We zorgen er altijd voor dat er voldoende artsen beschikbaar zijn op de Doktr-app. Hierdoor spreekt 95% van onze gebruikers binnen 25 minuten met een dokter, met een gemiddelde wachttijd van slechts 7 minuten!

  • Worden mijn medische gegevens beschermd tijdens een consultatie?

    Bij Doktr staan jouw privacy en veiligheid voorop. Daarom zijn alle gesprekken met je zorgverlener end-to-end versleuteld. Dit betekent dat je chatgesprekken, documenten en videogesprekken uitsluitend zichtbaar zijn voor jou en de arts. Niemand anders kan ze inkijken, ook Doktr niet.

    Dankzij deze geavanceerde beveiliging kun je met een gerust hart een consultatie voeren, in de wetenschap dat je gegevens volledig beschermd zijn.

