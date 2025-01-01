Obesitaszorg in de Doktr-app

Obesitas is een veelvoorkomende, maar vaak moeilijke uitdaging om over te praten. Daarom lanceert Doktr een nieuwe categorie in de app, gericht op persoonlijke begeleiding bij obesitas.

Via deze categorie kom je op een laagdrempelige manier in contact met een huisarts die de tijd neemt om te luisteren, samen met jou realistische en haalbare doelen te formuleren en de eerste stappen te zetten richting een gezondere levensstijl.

Download de app