Bosbaden: wat is het en hoe doe je dat?

Wat is bosbaden?

Shinrin-yoku is Japans en wordt vaak vertaald als 'bosbaden'. Het focust op de gezondheidsbevorderende effecten van een bos. Het een bad noemen heeft niets met water te maken, maar gaat over de indrukken van het bos over je heen laten spoelen en de ervaring met al je zintuigen in je opnemen.

Veel voordelen voor de gezondheid

Bosbaden als methode om de gezondheid te verbeteren werd in de jaren 1980 in Japan gelanceerd, toen vooral gebaseerd op gezond verstand. Pas de laatste twintig jaar is wetenschappelijk onderzoek op dit gebied echt van de grond gekomen.

Het is ondertussen wetenschappelijk bewezen dat bosbaden onder andere:

Het immuunsysteem kan stimuleren

De bloeddruk kan verlagen

Energieniveaus kan verhogen

Angst, depressie en woede kan verlichten

Het niveau van stresshormonen in het lichaam kan verlagen

Je humeur kan verbeteren

Je concentratie en geheugen kan verbeteren

De pijngrens kan verhogen

De gezondheid van hart, bloedvaten en stofwisseling kan bevorderen

Gewichtsverlies kan bevorderen

Verschillende manieren van bosbaden

Een belangrijk aspect is het vinden van een manier van bosbaden die je prettig vindt. Onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen je goed voelen en heilzame gezondheidseffecten. Hier zijn verschillende methodes die je kunt gebruiken, bij voorkeur in combinatie. Welke methode je ook gebruikt, vergeet niet om al je zintuigen te gebruiken: kijk naar de patronen van het bos, luister naar het ruisen van de bomen en ruik de geuren van het bos.

Maak een klassieke boswandeling.

Ga picknicken op een deken in het bos.

Rust uit in een hangmat omringd door bomen.

Zit en mediteer in het bos.

Pluk paddenstoelen, bessen of eetbare planten.

Knuffel bomen en voel de schors en bladeren/bladeren.

Loop op blote voeten.

Ga bosbaden in een park

Idealiter duurt een bosbad zo’n twee uur, maar als je niet veel tijd hebt, kun je gaan voor een twintigtal minuten. En het is eigenlijk prima om een bosbad te nemen in het dichtstbijzijnde park.

Zoek een gezellige plek om te zitten, bij voorkeur in de buurt van een boom, of maak een wandeling.

Zet je mobiele telefoon uit.

Houd je focus hier en nu.

Haal een paar keer diep adem, vertraag.

Merk op wat je hoort en ziet.

Merk de geuren van de natuur op.

Merk op wat je voelt.

Blijf diep ademhalen afwisselen met aandacht schenken aan je omgeving met al je zintuigen, en geef je rekenschap van wat het je laat voelen.

Bosbaden door het raam

Als je ook geen tijd hebt om naar een park te gaan, kun je nog steeds een gezondheidsboost krijgen door op andere manieren van bomen te genieten. Je kunt bijvoorbeeld een pauze nemen en door het raam naar de bomen kijken. Als het mogelijk is, open dan het raam om naar de geluiden van de bomen te luisteren en misschien zelfs om ze te ruiken. Neem de bomen met zoveel mogelijk zintuigen in je op:

Zie hoe de bomen bewegen in de wind, of juist stilstaan. Zie de patronen die de takken vormen.

Stel je voor hoe de bomen aanvoelen.

Adem diep in.

Misschien kun je de geur ruiken. Je kunt ook een schaaltje houtkrullen op tafel zetten om aan te ruiken. Etherische oliën met een boomgeur zijn een andere optie.

Merk op wat je voelt.

Hoe kan Doktr je helpen?

