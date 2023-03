Er is wel degelijk een verband tussen het eten van bewerkt of rood vlees en darmkanker.

Bewerkt vlees is vlees dat getransformeerd is door het te zouten, roken, drogen, fermenteren of door er conserveringsmiddelen aan toe te voegen. Het verband met darmkanker is het grootst voor bewerkt vlees zoals ham, salami en worst. Bij het bewerken kunnen er namelijk kankerverwekkende stoffen ontstaan. Eet dit soort vlees dus liefst weinig of niet.

Bij rood vlees denk je automatisch aan rund-, lams-, varkens-, paarden- en geitenvlees. Heemijzer is de stof die vlees de rode kleur geeft, maar speelt ook een rol bij het ontstaan van darmkanker. Toch bevat rood vlees ook eiwitten, ijzer en zink. Hierdoor past het, zij het in kleine porties (max. 350-500 gram per week), wel in een gezond voedingspatroon.