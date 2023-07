Lumbago of lumbalgie is acute pijn in de onderrug die vaak plotseling opkomt, bijvoorbeeld bij het tillen of bij het draaien van de rug. Het is belangrijk om gewoon te blijven bewegen als je een lumbago hebt, ook al doet het pijn, en om zwaar tillen te vermijden. Een lumbago gaat meestal vanzelf over.

Wat is een lumbago?

Een lumbago is acute pijn in de onderrug. Het komt vaak voor dat je het plotseling krijgt, tijdens een beweging zoals het tillen van iets zwaars of het draaien van je rug.

Lumbago wordt ook wel lumbalgie, spit of verschot in de rug genoemd, en kan acuut of chronisch zijn.

Wat zijn de symptomen van een lumbago?

Een lumbago of spit wordt gekenmerkt door:

● pijn en blokkering in de rug

● plotselinge pijn bij beweging

● snijdende, stekende of malende pijn

● verkramping van de rugspieren

Wat is de oorzaak van een acute lumbago?

Rugpijn ontstaat vaak plotseling door een beweging, zoals tillen of het draaien van de rug. In de gezondheidszorg wordt dit een acute lumbago genoemd, waarbij lumbago staat voor pijn in de onderrug.

Het is zelden mogelijk om precies te weten waar de pijn vandaan komt, maar vaak wordt gesteld dat de pijn te wijten is aan een verrekking van de spieren.

Wat kun je zelf doen tegen lumbago?

Er zijn veel dingen die je kunt doen om jezelf te helpen bij lage rugpijn:

● Beweeg zoals gewoonlijk. Rust kan ervoor zorgen dat de spieren zwakker worden en minder goed functioneren, waardoor het langer duurt voordat de onderrugpijn overgaat.

● Oefen je rug- en buikspieren zolang de oefeningen je pijn niet verergeren. Er zijn speciale oefeningen die kunnen helpen bij plotselinge, tijdelijke rugpijn.

● Vermijd zwaar tillen en dragen. Als je iets moet tillen, denk er dan aan om je benen te buigen in plaats van je rug. Houd het voorwerp dat je tilt dicht bij je lichaam en draai je rug niet zijwaarts.

● Vrij verkrijgbare pijn- en ontstekingsmedicatie kan je helpen om gewoon te bewegen en beter te slapen.

● Een kussen onder de onderrug of benen kan comfort en pijnverlichting bieden als je ligt. Als je op de grond ligt, kan het ook helpen om je benen op een krukje te leggen. Af en toe liggen en rusten is prima, zolang je ook opstaat en beweegt.

● Vermijd zitten, vooral op lage stoelen en banken.

● Bekijk je werkhouding, misschien kun je meer doen om je rug te ontlasten. Als je veel stapt op het werk, gebruik dan aangepaste zolen.

Behandeling van lumbago

Er zijn verschillende manieren om lage rugpijn te behandelen:

● Een kinesitherapeut kan je helpen begrijpen waarom je pijn hebt en je handmatig behandelen.

● Als vrij verkrijgbare pijnstillers niet voldoende zijn, kan een huisarts sterkere pijnstillers voorschrijven voor een korte periode wanneer de pijn in de onderrug het ergst is.

● Je kinesitherapeut kan je een oefenprogramma op maat geven met rug- en buikspieroefeningen.

● Pijn kan soms worden verlicht met technieken zoals massage, warmte, koude, dry needling of een TENS-apparaat (of zenuwstimulator).

Wanneer moet je medische hulp inschakelen?

Zoek medische hulp als een van de volgende situaties van toepassing is:

● als je rugpijn niet binnen twee weken verbetert, vooral als je ouder bent dan 55 jaar

● als je 's ochtends stijf bent en gezwollen gewrichten hebt

● als de pijn constant is of 's nachts toeneemt

● als je uitstralende pijn hebt in één been, onder de knie

● als je osteoporose of een voorgeschiedenis van kanker hebt

● als de pijn niet draaglijk is ondanks de ingestelde behandeling

Zoek onmiddellijk medische hulp als je rugpijn en een van deze symptomen hebt:

● Je krijgt plotseling pijn na een ongeluk, een val of geweld tegen het lichaam.

● Je kunt niet voelen wanneer je moet plassen.

● Je benen zijn gevoelloos, tintelen of voelen zwak aan.

● Je gevoel rond je geslachtsdelen of rectum is verminderd of verdwenen.

● Je hebt pijn aan je maag en op je borst.

● Je hebt koorts of voelt je erg ziek.

